Британские коты на службе: коты-трудяги и коты-герои
В нашем представлении кошачья жизнь - это сон с перерывами на обед и безудержные приступы игривости, за которыми неизменно следует очередной "тихий час".
Но некоторые кошки и коты не спят, а работают, чтобы прокормить себя. Нередко они занимают довольно уважаемые должности - в некоторых случаях для них даже предусмотрена специальная униформа.
Вот истории нескольких британских котов, которые опровергают миф о том, что коты только и умеют дремать и тереться боками о ноги хозяев, покровительственно поглядывая на них.
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Коты-почтальоны
В 1868 году три кота были официально приняты на работу в лондонскую Службу денежных переводов в качестве мышеловов. Они получали зарплату - один шиллинг в неделю, который, как правило, тратился на их содержание. Каждому поступавшему на службу коту давались шесть месяцев испытательного срока.
Очевидно, что они справлялись со своей работой очень хорошо, и в 1973 году им повысили зарплату на полшиллинга (на 50%) за 6-дневную рабочую неделю. Вскоре практика приема на работу котов в качестве мышеловов распространилась и на другие почтовые отделения в Британии.
Согласно данным Почтового музея, самым известным почтовым котом был кот Тибс, весивший порядка 10,4 кг. Он родился в ноябре 1950 года и жил в клубе, где собирались сотрудники Главного управления почты. Клуб располагался в подвальном помещении в центре Лондона. Ему удавалось не допускать появления крыс и мышей в здании в течение всех 14 лет службы.
Последним на должности мышелова в Главном управлении почтовой службы был кот Блэки, который умер в 1984 году. После его смерти британская почта упразднила должность мышелова.
Стоит упомянуть инициативу властей Бельгии, в 1870-х годах взявших на работу 37 котов, которые должны были доставлять по адресам почтовые отправления. Отправления были запечатаны в непромокаемую упаковку и прикреплены к ошейнику "почтового" кота. Идея принадлежала Бельгийскому обществу по улучшению положения домашних котов, сотрудники которого утверждали, что способности котов ориентироваться на месте и выстраивать маршрут недооценены и плохо изучены.
Во время проверки работоспособности нового почтового сервиса коты должны были доставить почту из Льежа в свои деревни. Хотя все коты - и послания, прикрепленные к их ошейникам - в итоге пришли по нужным адресам, кошачья почтовая служба была признана не очень надежной.
Коты-полицейские
Собаки, как известно, традиционно принимаются на службу в полицию, а вот о службе котов в полиции почти ничего не известно широкой публике. Обычно коты становятся героями публикаций, если их арестовывают за кражу.
Летом 2016 года полицейское отделение в городе Дарем приняло на работу кота Миттенс. Назначение кота на должность в полиции последовало за письмом пятилетней Элизы Адамсон-Хоппер, которая посчитала, что полиция должна взять в свои ряды кота.
"Полицейский кот сослужит хорошую службу, так как у него хороший слух, он чует опасность. Коты очень хорошо знают дорогу домой, и поэтому могут привести полицейских на место", - написала Элиза.
В обязанности кота Оскара, который работает в полицейском отделении Холмфирс города Хаддерсфилд, входит "оказание психотерапевтической поддержки сотрудникам полиции". Похожую работу выполняет кот Смоуки - волонтер в полицейском участке города Скегнесс. В его обязанности входит создание благоприятной атмосферы в полицейском участке.
Представитель полицейского участка в Скегнессе говорит, что работа полицейских сопряжена с большим стрессом, поэтому очень важно, что сотрудники полиции во время перерыва могут немного отдохнуть и поиграть со Смоуки.
Коты-звезды шоу-бизнеса
Для котов всегда находилось место перед камерой в художественных фильмах. Два красных персидских кота исполнили роль Живоглота в фильмах о Гарри Поттере, а роль миссис Норрис исполнили три кота породы мейн-кун. Каждого кота, участвовавшего в съемках, учили прыгать на плечо актера и лежать неподвижно.
Музейные коты
До 1960 года в Британском музее обитала целая кошачья колония. По некоторым оценкам, в помещениях Британского музея нашли убежище порядка ста бездомных котов.
В архивах музея можно найти служебные записки, в которых говорилось, что какая-нибудь кошка родила котят прямо на полке с книгами или на грузовой тележке.
В итоге руководство музея решило, что с этим пора покончить. Предполагалось, что обитающие на территории музея кошки будут истреблены. Однако животных спас уборщик музея Рекс Шеферд, основавший общество по защите кошек. Все жившие на территории музея коты и кошки были кастрированы и стерилизованы, и постепенно их число сократилось до шести.
Оставшиеся коты еще некоторое время защищали музей от распространения грызунов и нередко становились героями газетных публикаций. Сьюзи стала известна благодаря своей способности ловить голубей в воздухе, Пиппин и Поппет умели кувыркаться по команде.
Сейчас на службе в Британском музее нет ни одного кота. Только в залах можно найти несколько чучел кошек.
Зато в других музеях Лондона коты есть и по сей день. Кот Модсли живет в Лондонском музее воды и водяного пара, имя он получил в честь британского инженера Генри Модсли, который в свое время был ведущим создателем корабельных двигателей. В музее Джейн Остин в деревне Чоутен постетителей встречает кот Мармит.
Коты-военные
Во времена Второй мировой войны на каждом британском корабле обитал по меньшей мере один кот. Но только кот Саймон получил медаль Марии Дикин - высшую воинскую награду Великобритании для животных - за помощь в спасении военно-морских офицеров во время Гражданской войны в Китае в 1949-1950 гг. Эту награду можно назвать "крестом Виктории" для животных.
Корабль, на котором служил кот Саймон, был в осаде в течение 101 дня, и все это время кот защищал запасы продуктов от нашествия грызунов. Во время обстрела корабля Саймон получил тяжелые осколочные ранения. Когда кот вернулся в родной Плимут, его встречали как героя. Саймон, несмотря на серьезные ранения, смог продержаться, чтобы вернуться домой, однако через три недели после возвращения в Англию он умер и был похоронен с военными почестями в Илфорде (графство Эссекс).
Еще одним военным героем стал крымский кот Том, его еще называют севастопольским Томом. Он спас британских и французских военных от голода во время Крымской войны в 1854-55 гг.
Когда британские и французские войска после годичной осады захватили Севастополь, их собственные запасы продовольствия были исчерпаны. Солдаты обыскивали город в надежде найти что-нибудь съестное, однако ничего не находили. Весьма упитанный кот, которого они увидели в Севастополе, привел их к тайнику, где во время осады русские военные хранили запасы продовольствия.
Тома после окончания войны забрали в Британию, где он умер в 1856 году. Его чучело сейчас находится в Национальном музее армии в Лондоне.