Британские коты на службе: коты-трудяги и коты-герои

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Этот кот ищет работу. И вы, наверное, даже не догадываетесь, на что он способен

В нашем представлении кошачья жизнь - это сон с перерывами на обед и безудержные приступы игривости, за которыми неизменно следует очередной "тихий час".

Но некоторые кошки и коты не спят, а работают, чтобы прокормить себя. Нередко они занимают довольно уважаемые должности - в некоторых случаях для них даже предусмотрена специальная униформа.

Вот истории нескольких британских котов, которые опровергают миф о том, что коты только и умеют дремать и тереться боками о ноги хозяев, покровительственно поглядывая на них.

Коты-почтальоны

В 1868 году три кота были официально приняты на работу в лондонскую Службу денежных переводов в качестве мышеловов. Они получали зарплату - один шиллинг в неделю, который, как правило, тратился на их содержание. Каждому поступавшему на службу коту давались шесть месяцев испытательного срока.

Очевидно, что они справлялись со своей работой очень хорошо, и в 1973 году им повысили зарплату на полшиллинга (на 50%) за 6-дневную рабочую неделю. Вскоре практика приема на работу котов в качестве мышеловов распространилась и на другие почтовые отделения в Британии.

Правообладатель иллюстрации KEYSTONE Image caption Если бы не коты, многие почтовые отправления могли бы не дойти до адресатов

Согласно данным Почтового музея, самым известным почтовым котом был кот Тибс, весивший порядка 10,4 кг. Он родился в ноябре 1950 года и жил в клубе, где собирались сотрудники Главного управления почты. Клуб располагался в подвальном помещении в центре Лондона. Ему удавалось не допускать появления крыс и мышей в здании в течение всех 14 лет службы.

Последним на должности мышелова в Главном управлении почтовой службы был кот Блэки, который умер в 1984 году. После его смерти британская почта упразднила должность мышелова.

Стоит упомянуть инициативу властей Бельгии, в 1870-х годах взявших на работу 37 котов, которые должны были доставлять по адресам почтовые отправления. Отправления были запечатаны в непромокаемую упаковку и прикреплены к ошейнику "почтового" кота. Идея принадлежала Бельгийскому обществу по улучшению положения домашних котов, сотрудники которого утверждали, что способности котов ориентироваться на месте и выстраивать маршрут недооценены и плохо изучены.

Во время проверки работоспособности нового почтового сервиса коты должны были доставить почту из Льежа в свои деревни. Хотя все коты - и послания, прикрепленные к их ошейникам - в итоге пришли по нужным адресам, кошачья почтовая служба была признана не очень надежной.

Правообладатель иллюстрации POST OFFICE MUSEUM Image caption О смерти Тибса написали в почтовом журнале Post Office

Коты-полицейские

Собаки, как известно, традиционно принимаются на службу в полицию, а вот о службе котов в полиции почти ничего не известно широкой публике. Обычно коты становятся героями публикаций, если их арестовывают за кражу.

Летом 2016 года полицейское отделение в городе Дарем приняло на работу кота Миттенс. Назначение кота на должность в полиции последовало за письмом пятилетней Элизы Адамсон-Хоппер, которая посчитала, что полиция должна взять в свои ряды кота.

"Полицейский кот сослужит хорошую службу, так как у него хороший слух, он чует опасность. Коты очень хорошо знают дорогу домой, и поэтому могут привести полицейских на место", - написала Элиза.

В обязанности кота Оскара, который работает в полицейском отделении Холмфирс города Хаддерсфилд, входит "оказание психотерапевтической поддержки сотрудникам полиции". Похожую работу выполняет кот Смоуки - волонтер в полицейском участке города Скегнесс. В его обязанности входит создание благоприятной атмосферы в полицейском участке.

Правообладатель иллюстрации HOLMFIRTH POLICE Image caption У полицейского кота Оскара не менее ответственная работа, чем у полицейской собаки: он заботится о психологическом благополучии стражей порядка

Представитель полицейского участка в Скегнессе говорит, что работа полицейских сопряжена с большим стрессом, поэтому очень важно, что сотрудники полиции во время перерыва могут немного отдохнуть и поиграть со Смоуки.

Коты-звезды шоу-бизнеса

Для котов всегда находилось место перед камерой в художественных фильмах. Два красных персидских кота исполнили роль Живоглота в фильмах о Гарри Поттере, а роль миссис Норрис исполнили три кота породы мейн-кун. Каждого кота, участвовавшего в съемках, учили прыгать на плечо актера и лежать неподвижно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из котов получаются неплохие актеры: мейн-кун и красный персидский кот исполнили роли миссис Норрис и Живоглота в фильмах о Гарри Поттере

Музейные коты

До 1960 года в Британском музее обитала целая кошачья колония. По некоторым оценкам, в помещениях Британского музея нашли убежище порядка ста бездомных котов.

В архивах музея можно найти служебные записки, в которых говорилось, что какая-нибудь кошка родила котят прямо на полке с книгами или на грузовой тележке.

В итоге руководство музея решило, что с этим пора покончить. Предполагалось, что обитающие на территории музея кошки будут истреблены. Однако животных спас уборщик музея Рекс Шеферд, основавший общество по защите кошек. Все жившие на территории музея коты и кошки были кастрированы и стерилизованы, и постепенно их число сократилось до шести.

Оставшиеся коты еще некоторое время защищали музей от распространения грызунов и нередко становились героями газетных публикаций. Сьюзи стала известна благодаря своей способности ловить голубей в воздухе, Пиппин и Поппет умели кувыркаться по команде.

Сейчас на службе в Британском музее нет ни одного кота. Только в залах можно найти несколько чучел кошек.

Правообладатель иллюстрации BRITISH MUSEUM Image caption Коты Британского музея прославились благодаря своим необычным способностям

Зато в других музеях Лондона коты есть и по сей день. Кот Модсли живет в Лондонском музее воды и водяного пара, имя он получил в честь британского инженера Генри Модсли, который в свое время был ведущим создателем корабельных двигателей. В музее Джейн Остин в деревне Чоутен постетителей встречает кот Мармит.

Коты-военные

Правообладатель иллюстрации HULTON ARCHIVE Image caption Служба кота на подлодке трудна и полна опасностей

Во времена Второй мировой войны на каждом британском корабле обитал по меньшей мере один кот. Но только кот Саймон получил медаль Марии Дикин - высшую воинскую награду Великобритании для животных - за помощь в спасении военно-морских офицеров во время Гражданской войны в Китае в 1949-1950 гг. Эту награду можно назвать "крестом Виктории" для животных.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Саймон стал единственным котом, получившим медаль Марии Дикин - высшую воинскую награду Великобритании для животных

Корабль, на котором служил кот Саймон, был в осаде в течение 101 дня, и все это время кот защищал запасы продуктов от нашествия грызунов. Во время обстрела корабля Саймон получил тяжелые осколочные ранения. Когда кот вернулся в родной Плимут, его встречали как героя. Саймон, несмотря на серьезные ранения, смог продержаться, чтобы вернуться домой, однако через три недели после возвращения в Англию он умер и был похоронен с военными почестями в Илфорде (графство Эссекс).

Еще одним военным героем стал крымский кот Том, его еще называют севастопольским Томом. Он спас британских и французских военных от голода во время Крымской войны в 1854-55 гг.

Правообладатель иллюстрации NATIONAL ARMY MUSEUM Image caption Чучело крымского кота Тома, спасшего британцев и французов от голодной смерти, находится сейчас в Национальном музее армии в Лондоне

Когда британские и французские войска после годичной осады захватили Севастополь, их собственные запасы продовольствия были исчерпаны. Солдаты обыскивали город в надежде найти что-нибудь съестное, однако ничего не находили. Весьма упитанный кот, которого они увидели в Севастополе, привел их к тайнику, где во время осады русские военные хранили запасы продовольствия.

Тома после окончания войны забрали в Британию, где он умер в 1856 году. Его чучело сейчас находится в Национальном музее армии в Лондоне.