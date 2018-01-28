"Езжай и телик свой выкинь": как прошла акция Навального

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие митингующие принесли с собой флаги России

В России прошла "Забастовка избирателей" - акция сторонников Алексея Навального с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы. Что происходило в Москве и других городах, - в репортаже Русской службы Би-би-си.

"Мы на одной стороне с полицией"

Самая многочисленная акция традиционно прошла в Москве. Сторонники Навального к 14 часам заполнили почти всю Пушкинскую площадь, но, казалось, не совсем понимали, что им делать.

- Надо что-то кричать, разогревать толпу! - говорила своему другу девушка у памятника Пушкину. Он молчал.

Media playback is unsupported on your device "Забастовка избирателей": где и как реагировала полиция?

Полицейские также наблюдали за собравшимися молча. Некоторые участники акции залезли на парапет у памятника Пушкину. Сотрудники МВД согнали их оттуда через несколько минут, но больше в происходящее не вмешивались.

Алексей Навальный, который весь день старательно скрывал свое местоположение, до Тверской, в итоге, доехал, но до основной части протестующих так и не дошел. Оппозиционера, который шел в сопровождении сторонников, под крики "Позор!" увели в автозак сотрудники полиции.

Media playback is unsupported on your device Задержание Алексея Навального на "Забастовке избирателей"

В управлении МВД по Москве сообщили, что на оппозиционера составляется протокол об административном правонарушении "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ст. 20.2 КоАП РФ). Наказание по этой статье - штраф, обязательные работы или арест на срок до 30 суток. До суда Навальный останется в ОВД "Якиманка".

Митингующие на Пушкинской даже не сразу узнали, что Навальный к ним не придет.

- Ой, а Навального задержали уже? - удивилась пожилая участница митинга. К тому времени политик уже полчаса как сидел в автозаке. Услышав положительный ответ она начала играть в "ладушки" со знакомым.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Алексей Навальный пробыл на митинге недолго, его задержали еще до гуляний

Спустя час бездействия полиции активисты начали забираться на фонари у памятника Пушкину - в какой-то момент все столбы оказались заняты молодыми ребятами. Если на митинге "Он вам не Димон" 26 марта 2017 года полиция пыталась пресекать подобную активность, то в этот раз никак на происходящее не реагировала.

На митинге появилась пара с двумя охапками белых цветов в руках. Цветы напоминали о "болотных протестах" по итогам выборов 2011-2012 годах: тогда белый цвет стал символом движения, а протестующие дарили цветы полиции, призывая ее "быть с народом".

"Полицейским ведь действительно показывают ролики, что нам платит Госдеп, - объяснял Би-би-си один из владельцев букета Павел. - Если бы они действительно знали, как дела обстоят в стране, я сомневаюсь, что они бы к нам не присоединились. Многие даже за границей не были, а если бы поездили, они бы поняли, как они ужасно живут. Мы хотим показать, что мы на одной стороне с полицией!".

"Мы хотим, чтобы они были на одной стороне с нами!" - поправила Павла его спутница Дарья.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Собрашиеся призывали к бойкоту президентских выборов

К трем часам по Москве толпа на Пушкинской сориентировалась и уже вовсю скандировала "Россия без Путина!", "Путин вор!", "Мы здесь власть!" - лозунги, звучавшие еще на митингах "За честные выборы" в 2011-2012 годах. К ним добавились крики "Бойкот!" и "Забастовка!".

Последние лозунги оказались не столь популярны, хотя Навальный призвал людей выйти на улицы именно под лозунгом "Не приходите на выборы 18 марта".

Большинство митингующих объясняли корреспондентам Би-би-си, что вышли на улицу не только из-за отказа Навальному в регистрации кандидатом в президенты. Люди говорили, что их раздражает коррупция и бессменность Путина. Люди в первую очередь были недовольны отсутствием альтернативы на президентских выборах.

На тротуаре уже вовсю шел флешмоб "Кто не скачет, тот чекист", помогавший согреться. Люди старшего возраста эту акцию не поддержали, но свои параллели с событиями на Украине 2013 года также проводили. "У России свой путь, но чему-то нам стоит поучиться у Украины. Такие выборы поддерживать нельзя", - объяснял корреспонденту Би-би-си стоявший неподалеку участник митинга.

В толпе выделялся школьник в красной куртке и с картонной табличкой "Путин" на груди. На одной щеке у него было написано "власть", на другой - "деньги". Как пояснил 15-летний Андрей (имя изменено) Би-би-си этим перфомансом он демонстрировал, что у Путина "есть только власть и деньги". Подросток улыбался и охотно давал интервью журналистам: в митинге он участвовал второй раз в жизни.

От Кремля до Белого дома

Через час стояния в сквере часть митингующих отправилась по Тверской улице по направлению к Кремлю. Пресекать начавшиеся гуляния полиция не пыталась. Из мегафона на полицейском автобусе звучало монотонное "Граждане, разойдитесь, вы мешаете проходу других граждан", но в отличие от антикоррупционных митингов 26 марта и 12 июня никаких задержаний не было.

На вопросы корреспондента Би-би-си о численности акции и отношении к выборов большинство сотрудников полиции отвечать не стали. Только один сотрудник Росгвардии сказал, что проголосует "за Владимира Владимировича Путина" и попросил не задавать ему вопросов - потому что с прессой ему общаться запрещено. Официально московская полиция сообщила, что в митинге приняло участие около тысячи человек.

Часть митингующих дошла до метро "Охотный ряд" и повернула на Моховую улицу. В какой-то момент участники акции попытались перекрыть улицу. Больше других в этом преуспел спортивного вида активист с красным шариком. Он дважды успешно призывал толпу остановить перекрыть улицу. На третий раз его задержала полиция.

В итоге участники акции разделились: часть осталась на Тверской улице, остальные пошли на Воздвиженку, а затем по Новому Арбату направились в сторону Белого дома.

- Стоим! Красный! Зеленый! Пошли! - кричали активисты в начале колонны. Как только на последнем переходе уже у дома правительства загорелся зелёный свет митингующие уже в темноте помчались к зданию с криками, будто на штурм. Полицейские автобусы угрожающе выстроились колонной у тротуара, но омоновцы из них так и не вышли.

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption После Тверской часть протестующих пошли к Белому дому

Рядом с колонной митингующих у Белого дома медленно ехал легковой автомобиль Водитель и пассажир выкрикивали ругательства в открытое окно.

- Идиот! - отвечали ему протестующие.

- Сам идиот! Ты себя видел? - возмущался водитель.

- Езжай, и телик свой выкинь! - отвечал ему парень с флагом России.

Один из молодых участников предложил людям "выйти разобраться" из машины, после чего автомобиль уехал.

Протестующие дошли до самых ворот Белого дома и неожиданно начали кричать "Правительство в отставку!". Свет в окнах здания не горел. За забором несколько полицейских в тяжёлой броне безучастно наблюдали за толпой, которая, потоптавшись на тротуаре, ушла в переулки к станции метро Краснопресненская.

Митинг продолжился у жилых домов. Из окон смотрели дети, с одного балкона что-то недовольно кричала женщина в халате, из другого митингующим одобрительно показывали большие пальцы. Вслед за толпой в переулки заехали автозаки, с трудом пробираясь по однополосной улице.

Самые стойкие участники шествия пошли по Садовому кольцу обратно к Тверской улице, часть вернулась на Пушкинскую площадь и начала петь там гимн России.

Молодой сторонник Навального Евгений объяснил, чем, с его точки зрения, эта акция отличается от предыдущих: "Ярко выражена самоорганизация. Людям не нужны лидеры - они сами идут по улицам, выражая свой протест. Другое отличие: МВД, похоже, сменили тактику и не задерживают людей, хотя автозаков очень много. Видимо, они надеются, что акция тихо рассосется".

К вечеру воскресенья помимо Навального было известно имя только одного задержанного в Москве - Константина Саркисова. Его доставили в ОВД "Якиманка". Активист пожаловался, что в автозаке его избивали. Как рассказал адвокат "Открытой России", против Саркисова могут возбудить дела по уголовной статье 318 ("применение насилия в отношении представителя власти").

Акции от Якутска до Калининграда

В регионах акции прошли менее спокойно, чем в Москве. Самое большое количество задержаний в Чебоксарах и Уфе - там сторонников Навального массово увозили в автозаках, в отделения доставили по 50 человек. В Чувашии для того, чтобы попасть в ОВД, правозащитнику "Открытой России" самому пришлось спровоцировать свое задержание.

Задержания сторонников Навального прошли в Кемерове (31 человек), Мурманске (23 человека), Томске (12 человек). Во многих городах полиция задерживала организаторов митингов и сотрудников штабов политика.

В Петербурге полицейские доставили в ОВД 10 человек. Митинг должен был пройти на площади Пролетарской диктатуры, однако, как и в Москве, протестующие в итоге разошлись. Кто-то безуспешно пытался выйти на Дворцовую площадь, другие дошли до Марсова поля. Еще одна группа участников решила устроить прогулку по Невскому проспекту.

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption В Петербурге ОМОН перекрыл выходы на Дворцовую площадь

На некоторых площадках полиция вообще никак не вмешивалась в происходящее - например, в Нижнем Новгороде, Вологде, Владимире, Калининграде и Якутске, где акция проходила при 45-градусном морозе.

Всего, по данным ОВД-Инфо, в течение дня по стране задержали в общей сложности 250 человек.

Кавказ за Навального

В Махачкале митинг завершился около трех часов дня и прошел без единого задержания. Его проводил Марат Исмаилов, который недавно через суд взыскал с мэрии Махачкалы 10 тысяч рублей "за нарушение конституционного права на свободу собраний". В протестной акции приняли участие чуть больше 100 человек, в том числе школьники.

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Старшеклассница Тахири призналась, что учеников заставляли подписываться за выдвижение Путина вместо родителей: "Подписи ученики ставили не просто за своих родителей, они могли поставить и за родителя своего одноклассника. Как позже нам объяснили, суть была в том, чтобы подписи не повторяли друг друга, и ЦИК пропустил документ".

Несколько школьников рассказали, что заинтересовались политикой после того, как Алексей Навальный выпустил фильм "Он вам не Димон" - именно после этого они решили участвовать в протестных акциях.

Далеко не все пришедшие прямо поддерживали идею Навального бойкотировать выборы. Некоторые выступающие предлагали все же участвовать в них, "чтобы не отобрали голоса", или голосовать за "любых других кандидатов, кроме Путина", например, за Ксению Собчак.

Media playback is unsupported on your device "Езжай домой!": как Ксению Собчак встретили в Чечне

Сама Собчак, которая баллотируется в президенты, утро 28 января провела в столице соседней с Дагестаном Чечни. В Грозном она проводила пикет в поддержку главы чеченского "Мемориала", задержанного за хранение наркотиков. Уже вечером она вернулась в Москву и отправилась к ОВД "Якиманка", куда доставили задержанного на Тверской Навального.

План "Крепость"

Сотрудниками Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) полиция заинтересовалась задолго до начала акции в Москве. С утра сотрудники центра "Э" пришли в офис фонда на "Автозаводской", объяснив свой визит звонком о якобы заложенной бомбе.

Дверь в офис вскрыли болгаркой. Сторонники Навального предположили, что полицейских, в первую очередь, интересовали ведущие большой трансляции на "Navalny.LIVE" Руслан Шаведдинов и Кира Ярмыш. Они с раннего утра в прямом эфире в "секретной студии" рассказывали о том, как проходит "Забастовка избирателей" в регионах.

Ведущих онлайн-трансляции в офисе ФБК обнаружить не удалось. В итоге полиция задержала ведущего новостей Дмитрия Низовцева, начальника московского штаба Навального Сергея Бойко и еще нескольких юристов. Их доставили в ОВД "Даниловское". Из офиса изъяли компьютеры, серверы и камеры.

Бомбу в офисе полиция так и не нашла. Позже МВД заявило, что, по их версии, именно Низовцев и сообщил о заложенной взрывчатке.

Происходящее в офисе "Омега-плаза" силовики назвали планом "Крепость". Глава юрслужбы ФБК Иван Жданов рассказал, что его вводят только в случае реальной опасности захвата или совершения террористического акта.

Не добрался до Тверской и бывший глава московского штаба Навального Николай Ляскин, которого полицейские буквально вытащили из маршрутки возле его дома.

На офисе ФБК полиция не остановилось - силовики пришли в помещение федерального штаба кампании, где хранятся агитационные материалы, и вновь вскрыли дверь пилой. Ведущих эфира они так и не нашли.

Андрей Сошников, Сергей Горяшко, Елизавета Фохт - Москва

Ольга Просвирова, Анастасия Голубева - Махачкала