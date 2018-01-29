Мафия сегодня: как устроены итальянские кланы

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Предполагаемый главарь группировки Кармине Спада (в центре) был задержан в Риме в январе

Итальянская полиция в рамках кампании по борьбе с мафией провела облавы и арестовала десятки человек в районе Неаполя, Риме и сицилийском Агридженто.

Задержанных обвиняют в контрабанде, вымогательстве, заказных убийствах, взятках политикам, организации проституции, краже предметов искусства. Список преступлений обширен.

А что сегодня представляет собой итальянская мафия?

"Коза Ностра" - сицилийская мафия

Сицилийские банды создали модель, которую затем переняли мафиозные группировки по всему миру. Они превратились в грозную силу в Сицилии в 1800-х годах, а впоследствии их могущество и изощренность неуклонно росли.

"Коза Ностра" переводится с сицилийского как "наше дело". Так называлась первая мафия, основу которой заложили семейные кланы.

Она известна своим кодексом чести - омертой, который предполагает абсолютную лояльность. Стукачам грозили пытки и смерть, а их родных ждало наказание.

Даже в наши дни членов мафии в Сицилии привлекают для разрешения коммерческих споров и поиска украденных партий товара, предпочитая их услуги медленной на подъем судебной машине. Однако для многих ненавистно практикуемое мафией "крышевание", когда предприниматели вынуждены платить за "защиту" бизнеса.

"Коза Ностра" получила известность в США, занимаясь рэкетом и враждуя с другими бандами в Чикаго, Нью-Йорке и других городах. Группировка смогла значительно укрепиться благодаря торговле контрафактным спиртным в период "сухого закона" в 1920-х годах.

ФБР утверждает, что американский преступный синдикат в целом не связан с итальянскими кланами. Главным источником дохода "Коза Ностры" является торговля героином.

Если в наши дни сказать слово "мафия", то многие сразу вспомнят фильм "Крестный отец" с Марлоном Брандо. В сицилийском слово "мафия" связано со словом "мужественный". Зачастую термин употребляется неверно и не по назначению, по отношению ко всем организованным преступным группировкам.

Некоторые мафиозные итальянские организации ведут свою деятельность в других странах, конкурируя с другими не менее жестокими мафиозными бандами из России, Китая, Албании и других стран. В некоторых случаях банды координируют свои действия и затем делят добычу.

"Коза Ностра" пробралась в местную и государственную политику не только в Италии, но и в США.

Но даже в Италии громкие скандалы, связанные с коррупцией, не всегда подразумевают участие мафии. Громкий судебный процесс в Риме выявил грандиозную коррупционную схему, но мафия к ней не была причастна.

По информации ФБР, сейчас в рядах "Коза Ностры" и трех других крупных мафиозных группировках - "Каморре", "Ндрангете" и "Сакра Корона Уните" - 25 тыс. членов. Всего в мире с ними связаны 250 тыс. человек.

Когда "Коза Ностру" возглавлял крестный отец Сальваторе Риина, группировка по сути находилась в состоянии войны с итальянским государством.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На месте, где от рук "Коза Ностры" погиб прокурор Фальконе, установлен мемориал

В мае 1992 года люди Риины взорвали недалеко от Палермо автомобиль прокурора Джованни Фальконе. В результате погиб сам прокурор, его жена и трое телохранителей.

Спустя два месяца был убит и новый прокурор Паоло Борселлино. Его автомобиль взорвали в Палермо.

Риина скончался в тюрьме в ноябре 2017 года в возрасте 87 лет. Он отбывал пожизненное заключение.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эту принадлежавшую мафии виллу у города Корлеоне в Палермо конфисковали и превратили в отель

"Коза Ностра" дотянулась и до некоторых экономических проектов ЕС в Сицилии через местных подрядчиков. В 2010 году расследование Би-би-си выявило, что среди прочих бизнес-проектов мафиозная структура получала средства от ветряных электростанций.

Сицилийское общество не намерено сдаваться. Антимафиозная группа Libera Terra занимается бизнес-проектами, среди которых - гостиничный бизнес, на средства, изъятые у мафии.

Специализирующийся на изучении мафии сотрудник Оксфордского университета Федерико Варесе рассказал, что сейчас "Коза Ностра" занимается крышеванием ночлегов для мигрантов, которые финансируются государством.

Но некоторые банды мигрантов пытаются конкурировать с мафией в таких сферах, как проституция, рассказал Би-би-си Варесе. Он добавил, что итальянская полиция на Сицилии оказывает "огромное давление" на мафию.

"Каморра" - неаполитанская мафия

В кланах "Каморры" в Неаполе и Казерте состоит примерно 4500 человек.

Их главная сфера деятельности - наркотики. Члены банды отличаются крайней жестокостью. Также они занимаются вымогательством денег у строительных фирм, компаний, занимающихся захоронением токсических отходов, и производителей одежды. Это в том числе и мастерские, в которых преимущественно работают китайцы, занимающиеся подделкой популярных брендов одежды.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эти полуразрушенные дома в неаполитанском районе Скампия - известный притон "Каморры"

В 2006 вышла в свет книга "Гоморра", в которой итальянский журналист Роберто Савиано задокументировал повседневную жизнь и принципы работы группировки.

Вскоре после выхода книги Савиано начал получать угрозы. Сегодня он живет под защитой властей: рядом с Савиано всегда находятся телохранители, а его место жительства не разглашается.

В интервью американскому радио Си-би-эс Савиано говорил, что "Каморра" и "Ндрангета" отличаются от "Коза Ностры" менее строгой иерархией и более юными лидерами, а в их деятельности "намного больше крови". По словам Савиано, сегодня эти две группировки сильнее "Коза Ностры" и меньше чем она вовлечены в политику.

Разветвленная сеть наркоторговцев Каморры действует даже в Испании, но центр синдиката всегда находился в бедных районах Неаполя, таких как Скампия и Секондильяно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роберто Савиано с телохранителями на кинофестивале 2013 года

Также с "Каморрой" связывают столкновения банд в Остии, одном из небогатых пригородов Рима. Несколько месяцев назад в Италии разразился скандал, после того как член мафиозного клана Спада при включенной камере ударил головой тележурналиста.

Как отмечает профессор Варесе, в структуре кланов "Каморры" традиционно важную роль играют женщины - они как правило выполняют работу курьеров и "бухгалтеров", которые выдают деньги членам клана.

Калабрийская мафия - "Ндрангета"

Калабрия - "носок" итальянского "сапога" на карте мира - это один из беднейших регионов Италии. Провинция находится недалеко от Сицилии, а "Ндрангета" начала свое существование как ответвление "Коза Ностры".

Название этой группировки происходит от греческого "андрагатия", что значит "доблесть".

По оценке ФБР, в "Ндрангете" сегодня состоит около шести тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2008 году был арестован один из главарей "Ндрангеты" Паскуале Конделло

Специализация "Ндрангеты" - контрабанда кокаина. Профессор Варесе говорит, что группировка напрямую связана с мексиканскими и колумбийскими бандами. По некоторым подсчетам, "Ндрангета" контролирует до 80% торговли кокаином в Европе.

"Ндрангета" имеет влияние и на севере Италии - группировка контролирует часть криминального бизнеса в окрестностях Турина. В Калабрии "Ндрангету" обвиняют в краже значительной части помощи для малоимущих.

В 2007 в немецком Дуйсбурге "Ндрангета" показала свою жестокость. В городе были убиты шестеро связанных с синдикатом итальянцев. Их тела преступники оставили в двух автомобилях неподалеку от итальянского ресторана.

Апулийская мафия - "Сакра Корона Унита"

Самый маленький из итальянских мафиозных кланов, "Сакра Корона Унита" ("Объединенная священная корона"), базируется в Апулии, на юго-востоке Италии.

По оценкам ФБР, в группировку входит около двух тысяч членов, а ее специализация - контрабанда сигарет, оружия, наркотиков и людей.

Географическое положение Апулии делает регион идеальным портом для контрабанды с Балкан. Как считается, апулийские кланы плотно связаны с восточноевропейскими ОПГ.