Роджеру Федереру 36 лет. Как ему удается продолжать побеждать?

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Швейцарец Роджер Федерер обыграл в финале шестую ракетку Australian Open Марина Чилича и выиграл 20-й "Большой шлем" в карьере. "Возраст не проблема", - прокомментировал очередную победу 36-летний теннисист.

Федерер одолел Чилича со счетом 6:2, 6:7(5), 6:3, 4:6, 6:1.

Федерер - почти самый старый теннисист из побеждавших в крупных турнирах. Единственным мужчиной старше его за время существования открытых чемпионатов по теннису остается Кен Роузуолл, который выиграл Australian Open в 37 лет.

"За 12 месяцев я выиграл три "Больших шлема". Я сам не могу в это поверить," - сказал он.

"Я должен придерживаться режима, сохранять желание чего-то добиться, и тогда может быть со мной будут происходить хорошие вещи. Если так, то я не думаю, что возраст здесь помеха. Это просто цифра," - продолжил швейцарский теннисист.

"Но я должен очень тщательно все планировать, действительно решать заблаговременно, какой будет моя цель, какие у меня приоритеты. Я думаю, что в будущем именно от этого будет зависеть мой успех," - добавил Федерер.

Коллеги о Федерере: "Это может продолжаться вечно"

Эндрю Касл, в прошлом первая ракетка Британии: "Плакать должны были остальные 127 теннисистов, участвовавших в чемпионате. Представьте, что будет, когда он объявит, что не хочет больше играть. Что завершает свою головокружительную карьеру."

"Кто-то удивится тому, что он показал эмоции, принимая 20-й кубок, но это его уровень вовлечения. Это и есть самое удивительное, кроме его игры. Он постоянно хочет продолжать заниматься этим. Это очаровательный момент, мы видим, что это действительно значит."

Джон Ллойд, в прошлом финалист Australian Open: "Больше всего мне понравилось, что он удивляет сам себя. Мы смотрим на него и принимаем все как данность, но сам он так не думает. Для него это постоянная борьба."

"Каждый раз смотря на него думаешь - не последняя ли это победа? Но кажется, это может продолжаться вечно."

Нынешний чемпионат Australian Open стал для Федерера 72-м турниром "Большого шлема", в Мельбурне швейцарец выступил в 19-й раз.

После почти пятилетнего перерыва между своими 17-й и 18-й крупными победами Федерер выиграл три из последних пяти турниров, в которых принимал участие - в июле швейцарец покорил Уимблдонский турнир.

Таким образом Федерер сегодня является обладателем порядка 10% кубков в мужском одиночном разряде, разыгранных с тех пор, как в 1968 году теннис стал профессиональным видом спорта.

В ответ на вопрос, как ему удается оставаться на вершине в спорте, известном высокой конкуренцией, Федерер сказал, что старается не играть слишком много.

"Я не играю слишком много, не принимаю участия во всех подряд турнирах. Мне нравится тренироваться и путешествовать. У меня великолепная команда, они делают все возможным," - сказал теннисист.

Когда Федерер принимал трофей, у него на глазах были видны слезы.

"Если я был слишком эмоционален, - это потому что я снова увидел заполненный стадион. Если бы толпы не было, я бы оставался спокойным, могу точно сказать. Это все и для них тоже," - прокомментировал спортсмен.