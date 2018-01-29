Пресса Британии: Путин теряет поддержку среднего класса

В обзоре британских газет:

Навальный выражает мнение среднего класса

Times в своей редакционной статье пишет, что российский президент Владимир Путин потеряет поддержку среднего класса, если продолжит подавлять своих критиков.

В несвободной стране возникает чувство свободы, если вы делаете вид, что секретных служб не существует.

Именно это и придает сил Алексею Навальному, единственному реальному оппоненту президента Путина, пишет газета.

Несмотря на удары дубинками и сфальсифицированные судебные дела, 41-летний оппозиционер организует демонстрации, призывает к бойкоту выборов и публикует в соцсетях репортажи о коррупции среди власть имущих.

В России мало кто сомневается, что Владимир Путин будет переизбран 18 марта.

Но Навальный продолжает настаивать на том, что клептократический режим должен быть привлечен к ответственности, если не в суде, то как минимум на улицах городов.

В воскресенье, в момент, когда оппозиция начала мирные протесты по всей России, Навальный был вновь арестован. Его вскоре освободили, но Кремль продолжает настаивать на своей версии событий, а именно, что Навальный не был допущен до выборов, так как у него есть судимость.

Однако, пишет газета, если бы Владимир Путин и в самом деле был уверен в своей победе на выборах, он прекратил бы преследование Навального и позволил ему выдвинуть свою кандидатуру.

Большинство опросов общественного мнения, опубликованных государственными СМИ, указывают на то, что 80% избирателей поддерживают Путина. Даже сам Навальный не сомневается в победе Путина, и думает, что тот будет править Россией даже дольше, чем Сталин.

Но возможно, предполагает Times, Путин обеспокоен результатами другого опроса, проведенного московским институтом социологии, согласно которому впервые с 2003 года большинство опрошенных высказались за перемены, а не за стабильность.

На сегодняшний день, пишет газета, эта стабильность превратилась в стагнацию.

После 18 лет путинизма в стране столько же энергии, как на Новодевичьем кладбище. Нельзя назвать триумфом правление над народом, успокоенным силой.

Владимир Путин еще даже не представил своей предвыборной программы. Он намекает, что готов заключить какой-то мирный договор с Украиной и восстановить отношения с Западом в обмен на облегчение санкционного режима. Но даже это, пишет Times, указывает на то, что он больше озабочен возможностями обогащения для своего окружения, а не улучшением условий жизни россиян.

Программа Навального, с другой стороны, может быть, и не реалистична, но она отвечает требованиям среднего класса - автомехаников, которым надоело платить взятки, бизнесменов, которых отстраняют от госконтрактов, и молодых семей в небольших городах, стремящихся лишь к тому, чтобы их дети получили хорошее образование.

Владимир Путин игнорирует эти надежды.

Если он считает Навального шарлатаном, то он должен бороться с ним на выборах, пишет Times.

Исламабад поглядывает в сторону Москвы

Financial Times пишет, что Пакистан укрепляет отношения с Россией и Китаем в ответ на решение США заморозить военную помощь Исламабаду на сумму в два миллиарда долларов.

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сказал в интервью Financial Times, что его правительство приступило к "региональной рекалибровке внешней и оборонной политики".

Это, пишет газета, может отрицательно сказаться на военной кампании США в Афганистане.

По словам пакистанского министра обороны, его страна теперь надеется закупать военное оборудование и оружие в России и Китае.

В январе, напоминает газета, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь Пакистану, так как эта страна якобы не прикладывает достаточно усилий в борьбе с терроризмом, в особенности вдоль границы с Афганистаном.

Президент Дональд Трамп решил больше не выводить американские войска из Афганистана, в надежде укрепить безопасность этой страны перед лицом продолжающихся нападений со стороны талибов. Некоторые из этих нападений, судя по всему, координируются с территории Пакистана.

В начале января Дональд Трамп написал в "Твиттере", что за последние 15 лет Пакистан получил от США военной помощи на сумму в 33 млрд долларов, а в ответ "лишь лгал" США.

Министр обороны Пакистана назвал эти слова чрезвычайно оскорбительными.

На вопрос FT, собирается ли Пакистан купить у России истребители СУ-35, министр сказал "пока нет", но добавил, что его страна "начала диалог с Россией, чего традиционно не было, так как мы всегда были в западном лагере".

Хуррам Дастгир Хан также добавил, что правительство Пакистана обсуждает возможность закрытия наземного и воздушного доступа к Афганистану для вооруженных сил США, хотя, как отмечает газета, другие представители правительства говорят, что, скорее всего, Исламабад лишь потребует от Вашингтона больше денег за доступ к Афганистану.

Пакистан уже перестал делиться с Америкой своими разведданными из Афганистана.

Тем временем Вашингтон все более встревожен укреплением связей в сфере обороны между Пакистаном и Китаем, пишет Financial Times.

Угроза роботизации

Sun пишет, что к 2030 году каждое пятое рабочее место в Великобритании будет занято роботами.

Автоматизация больше всего угрожает людям, работающим с заказчиками и клиентами, сотрудникам магазинов и складским рабочим.

Согласно докладу исследовательского института Centre for Cities, от этих изменений на рынке труда в Великобритании больше всего пострадают жители севера Англии.

При этом в докладе отмечается, что в результате автоматизации и роботизации трудовых процессов возникнут совершенно новые профессии, о которых мы еще даже не догадываемся.

Авторы доклада подчеркивают, что правительство должно коренным образом реформировать систему образования, чтобы у людей были необходимые навыки и способность перестраиваться согласно требованиям рынка.

Также важны будут программы переобучения уже взрослых людей, чтобы они не оказались неконкурентоспособными на рынке труда, пишет газета.

При этом авторы доклада отмечают, что не менее 10% уже существующих профессий будут еще более востребованы в результате автоматизации и роботизации, пишет Sun.

Забыть про зелень?

Daily Express пишет, что Великобританию, судя по всему, ожидает дефицит салатной зелени.

Кочанный салат в английские супермаркеты поступает в основном с юга Испании, а на этот регион обрушились неожиданные холода.

Это, в свою очередь, уже привело к дефициту салата, и оптовые цены поднялись на 50%.

Импортеры салата стараются найти новые источники этого овоща, но эксперты предупреждают, что этого может быть недостаточно, чтобы заполнить полки магазинов.

Газета напоминает, что плохие погодные условия на юге Испании прошлой зимой привели к дефициту некоторых овощей в британских супермаркетах, и тогда народ панически закупал как можно больше зелени, опасаясь, что она исчезнет с прилавков.

Проблема усугубляется тем, что минувшим летом на юге Испании царила засуха, от чего пострадал местный урожай.

Другими словами, следует ожидать, что цены на зелень в британских магазинах резко возрастут, пишет Daily Express.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com