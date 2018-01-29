Наводнение в Париже: уровень воды в Сене достиг пика
Река Сена в Париже вышла из берегов после проливных дождей и затопила набережные. Уровень воды в понедельник поднялся до отметки в 5,84 метра - это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра.
В Париже и окрестностях распорядились эвакуировать 1500 человек. Приблизительно столько же домов остаются без электричества. Несколько выставок в парижских музеях временно закрыты.
Ожидается, что до вторника уровень воды не снизится.
- Реально ли это - управлять погодой на Земле из космоса?
- Россиянка из Хьюстона - о последствиях наводнения
- От Мумбаи до Парижа: где и чем перекусить посреди рабочего дня
Сена выходит из берегов не впервые. Во время наводнения в Париже в 2016-м году вода поднялась еще больше, достигнув отметки в 6,1 метра.
В городе частично ограничено движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта Парижа RER C закрыты как минимум до 5 февраля.
Перекрыты и некоторые скоростные дороги вдоль Сены.
Знаменитые туристические кораблики Bateaux Mouches не работают. Перемещаться по реке разрешено только экстренным службам.
В Лувре из-за наводнения закрыли подземную галерею экспонатов исламского искусства. Под угрозой закрытия - и Музей Орсе, и Музей Оранжери.
Затоплены и некоторые районы предместья Парижа, многие местные жители там перемещаются на лодках, десятки людей эвакуированы. Ряд школ пришлось закрыть.
"Многие перемещаются на лодках. Но мы не унываем, мы привыкли, за 20 лет это восьмое или девятое наводнение", - сказал агентству Франс пресс житель восточного района Парижа Серж Матикин агентству AFP.
По прогнозам синоптиков, уровень воды будет оставаться высоким до конца недели, поскольку в регионе вновь ожидаются дожди.
Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб от уничтожения инфраструктуры.
Как рассчитывается уровень воды при наводнении?
Сразу в нескольких районах вдоль Сены установлены манометры, а расположенный у моста Аустерлиц используется в качестве основного.
По словам представителей мэрии Парижа, там глубина Сены составляет около 26 м.
Уровень воды в Сене замеряют также с помощью знаменитой статуи Зуава - французского солдата Крымской войны - на мосту Альма.
В субботу днем вода все еще была значительно ниже его пояса; во время наводнения 1910 года, когда вода стояла в городе два месяца, вода добралась до его шеи.
***