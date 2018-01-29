Наводнение в Париже: уровень воды в Сене достиг пика

  • 29 января 2018
Сена, вышедшая из берегов. Статуя Свободы. Париж, Франция, 27 января 2018. Правообладатель иллюстрации EPA

Река Сена в Париже вышла из берегов после проливных дождей и затопила набережные. Уровень воды в понедельник поднялся до отметки в 5,84 метра - это превышает нормальный уровень Сены более чем на четыре метра.

В Париже и окрестностях распорядились эвакуировать 1500 человек. Приблизительно столько же домов остаются без электричества. Несколько выставок в парижских музеях временно закрыты.

Ожидается, что до вторника уровень воды не снизится.

Пешеходы пробираются через затопленные улицы. Париж, 25 января 2018. Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Сена вышла из берегов после обильных дождей, шедших около недели.
Житель одного из районов на юге Парижа пытается расчистить улицу. 25 января 2018. Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Вышедшая из берегов Сена прибавила немало забот местным жителям

Сена выходит из берегов не впервые. Во время наводнения в Париже в 2016-м году вода поднялась еще больше, достигнув отметки в 6,1 метра.

париж наводнение Правообладатель иллюстрации Getty Images

В городе частично ограничено движение. Семь станций главной линии городского железнодорожного транспорта Парижа RER C закрыты как минимум до 5 февраля.

Перекрыты и некоторые скоростные дороги вдоль Сены.

Затопленное здание. Вода доходит до середины окон Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Кафе Les Nautes стало практически подводным. Париж, январь 2018.

Знаменитые туристические кораблики Bateaux Mouches не работают. Перемещаться по реке разрешено только экстренным службам.

В Лувре из-за наводнения закрыли подземную галерею экспонатов исламского искусства. Под угрозой закрытия - и Музей Орсе, и Музей Оранжери.

Жители расчищают от мусора улицу, превратившуюся в реку Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption В некоторых районах улицы Парижа превратились в реки. Жители одной из окраин на юге мегаполиса взялись наводить порядок

Затоплены и некоторые районы предместья Парижа, многие местные жители там перемещаются на лодках, десятки людей эвакуированы. Ряд школ пришлось закрыть.

Мужчина помогает женщине припарковать лодку Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption В некоторых районах Парижа из-за паводка люди вынуждены перемещаться на лодках

"Многие перемещаются на лодках. Но мы не унываем, мы привыкли, за 20 лет это восьмое или девятое наводнение", - сказал агентству Франс пресс житель восточного района Парижа Серж Матикин агентству AFP.

По прогнозам синоптиков, уровень воды будет оставаться высоким до конца недели, поскольку в регионе вновь ожидаются дожди.

Сена выходит из берегов довольно часто. Самое серьезное наводнение в Париже произошло в 1910 году, когда уровень воды в Сене превысил норму на 8 метров после нескольких дней сильных дождей. Улицы города тогда превратились в каналы, город понес серьезный ущерб от уничтожения инфраструктуры.

Париж наводнение Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Нынешнее наводнение не такое сильное, как в 2016 и в 1910 годах

Как рассчитывается уровень воды при наводнении?

Сразу в нескольких районах вдоль Сены установлены манометры, а расположенный у моста Аустерлиц используется в качестве основного.

По словам представителей мэрии Парижа, там глубина Сены составляет около 26 м.

Статуя французского солдата Крымской войны "Зуав"
Image caption Знаменитая статуя Зуава на мосту Альма - именно с помощью Зуава традиционно измеряют уровень воды в Сене

Уровень воды в Сене замеряют также с помощью знаменитой статуи Зуава - французского солдата Крымской войны - на мосту Альма.

В субботу днем вода все еще была значительно ниже его пояса; во время наводнения 1910 года, когда вода стояла в городе два месяца, вода добралась до его шеи.

париж наводнение Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Ожидается, что уровень воды начнет спадать на следующей неделе

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