Три нападения за десять дней: что происходит в Афганистане?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Военные блокировали дороги в районе нападения на базу

В понедельник в Кабуле третий раз за последние десять дней прогремели взрывы. Обстановка в афганской столице крайне напряженная, жители опасаются новых нападений. Значит ли это, что конфликт в Афганистане обострился, и в чем причина участившихся нападений?

В понедельник боевики атаковали в Кабуле контрольно-пропускной пункт военной академии имени маршала Фахима.

По меньшей мере 11 солдат погибли, еще 16 ранены, сообщил Би-би-си пресс-секретарь министерства обороны Афганистана.

По его словам, четверо из пяти боевиков были убиты, один арестован.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщило связанное с ней информационное агентство Амак.

Хронология взрывов

21 января : вооруженная группа напала в Кабуле на отель "Интерконтиненталь", где часто останавливаются приехавшие из стран Запада. По официальным сообщениям, были убиты как минимум пять гражданских лиц, среди них один иностранец. По меньшей мере шесть человек получили ранения.

вооруженная группа напала в Кабуле на отель "Интерконтиненталь", где часто останавливаются приехавшие из стран Запада. По официальным сообщениям, были убиты как минимум пять гражданских лиц, среди них один иностранец. По меньшей мере шесть человек получили ранения. 27 января : в центре Кабула смертник взорвал машину скорой помощи. По меньшей мере 95 человек погибли и более 150 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан".

в центре Кабула смертник взорвал машину скорой помощи. По меньшей мере 95 человек погибли и более 150 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя движение "Талибан". 29 января: атака на военную базу в Кабуле. По меньшей мере 11 солдат погибли, 16 ранены. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Обострение конфликта?

Афганский политолог Харун Мир считает, что в последнюю неделю уровень насилия в стране превысил обычный.

"Жизнь в столице практически парализована. Правительство не работает, люди практически не выходят из дома. Школы закрыты. Даже для нашего привычного уровня насилия это слишком", - рассказывает он.

С тем, что конфликт обострился, согласен и один из редакторов Афганской службы Би-би-си Давуд Азами.

"Военные действия в стране не прекращаются уже несколько лет, но три взрыва примерно за неделю - это существенное обострение. Тем более, что все эти три взрыва прогремели в стратегически важных местах и повлекли за собой большое количество смертей", - говорит Давуд Азами.

Почему именно сейчас

Причин текущего обострения конфликта называют несколько.

"Во-первых, это вступление в силу стратегии президента США Дональда Трампа, отправившего в Афганистан несколько тысяч солдат и предоставившего своим военачальникам свободу атаковать позиции "Талибана", - говорит Давуд Азами.

Он уточняет, что США ударили и по источникам финансирования талибов, взялись за их лаборатории по производству наркотиков.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В прошежшие выходные в Кабуле хоронили жертв субботних взрывов

"Они стараются оказать на "Талибан" максимальное давление. В ответ "Талибан" пытается показать, что он все еще силен и что все это давление его не ослабило", - говорит Давуд Азами.

Вторая причина, по словам журналиста, - это то, что "Талибан" пытается продемонстрировать слабость правительства Афганистана и его спецслужб.

И третья причина - соперничество между "Талибаном" и ИГ. Обе эти группировки продолжают нападения на Кабул.

Корреспондент Би-би-си Секандер Кермани сообщает с места событий, что подобные атаки боевиков подрывают авторитет правительства Афганистана, но направлены они не столько на захват и удержание территорий, сколько на привлечение международного внимания.

Спецслужбы промахнулись?

Критика в адрес спецслужб в Афганистане звучит все громче, в том числе и со стороны жителей Кабула, говорит афганский аналитик Харун Мир.

"Люди удручены. И это раздражение - не только из-за усиления конфликта, но, даже в большей мере, - из-за афганского правительства. Почему оно не в состоянии предотвратить такого рода атаки? И как это возможно, чтобы несколько террористов смогли парализовать целый город и фактически все правительство?" - говорит эксперт.

Однако глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станекзай заявил накануне, комментируя субботний взрыв, что службы безопасности сделали все, что могли.

Media playback is unsupported on your device Это второе крупное нападение в Кабуле за неделю

"Мы предотвратили множество атак, но некоторые из них предусмотреть сложно", - цитирует чиновника агентство Франс пресс.

Долгий конфликт

По мнению корреспондента Афганской службы Би-би-си Давуда Азами, в ближайшие дни конфликт вряд ли пойдет на спад.

"Эскалация может продолжаться недели, или даже месяцы. Чем мощнее будут атаки на Талибан, тем сильнее он будет стараться ответить", - сообщает он.

По данным НАТО, "Талибан" контролирует около 40% территории Афганистана. Соединенные Штаты намерены за два года в два раза сократить территорию, остающуюся под контролем талибов.