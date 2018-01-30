Социализм Джорджа Оруэлла: очарования и разочарования

Image caption Сложное, противоречивое отношение Джорджа Оруэлла к социализму - одна из главных тем новой биографии писателя

Несмотря на широчайшую известность, популярность и даже культовый статус в России Джорджа Оруэлла и его главных книг, серьезной биографии писателя на русском языке до сих пор не существовало.

В России хорошо знают две его книги - "Скотское хозяйство" (также известен вариант "Скотный двор") и "1984". Намного менее известны другие произведения писателя: четыре романа, три документальные книги и огромное количество публицистики и эссе.

Малоизвестны и многие факты биографии писателя: скитания молодого Эрика Блэра (настоящее имя Оруэлла) по ночлежкам и работа мойщиком посуды в Париже, служба полицейским в Бирме, жизнь бок о бок с шахтерами Северной Англии, участие на стороне республиканцев в Гражданской войне в Испании.

Правообладатель иллюстрации Vita Nova Image caption Изданная петербургским издательством "Вита Нова" книга - первая серьезная биография Оруэлла на русском языке

Пробел этот призвана восполнить только что вышедшая в санкт-петербургском издательстве "Вита Нова" книга Марии Карп "Джордж Оруэлл. Биография".

Живущая с 1991 года в Великобритании Мария Карп - журналист, писатель, переводчик книг Вирджинии Вулф, Дилана Томаса, Тома Стоппарда.

В течение 18 лет Мария была нашей коллегой, работала на Русской службе Би-би-си, возглавляла отдел тематических передач и вела программы по литературе.

Правообладатель иллюстрации Vita Nova Image caption Практически вся жизнь Марии Карп, автора биографии Оруэлла, связана с изучением жизни и творчества писателя

Можно без преувеличения сказать, что с Оруэллом связана вся ее жизнь. В 1990 году Мария перевела на русский язык сказку-притчу "Скотское хозяйство" и задуманную Оруэллом как предисловие к ней статью "Свобода печати".

Как исследователь творчества писателя и переводчик его книг она входит в правление британского Оруэлловского общества и редактирует издаваемый обществом журнал.

Биография Джорджа Оруэлла получилась весьма объемной - 600 страниц. Однако разговор с Марией Карп мы решили ограничить одной, на наш взгляд, важнейшей в понимании Оруэлла темой - его отношением к социализму.

Александр Кан: Оруэлл - достаточно типичный представитель британской лево-либеральной интеллигенции межвоенного периода, для которой были очень характерны интерес и симпатия к социализму.

Некоторые, например, так называемая кембриджская четверка: Ким Филби, Энтони Блант, Дональд Маклейн и Гай Берджесс,в своих симпатиях дошли до крайности и стали просто советскими шпионами. У них, росших и живших в разреженно-расслабленной атмосфере аристократических Итона и Кембриджа, эти симпатии носили чисто умозрительный характер.

Оруэлл в отличие от них имел возможность из первых рук получить представление о жизни рабочего люда.Жизни, которая тогда, особенно после кризиса 1929 года, была на самом деле крайне тяжелой. И тем не менее он в социализме разочаровался. Почему? Как это произошло?

Мария Карп: Это был на самом деле очень сложный процесс. Действительно, когда в 1936 году Оруэлл поехал на север Англии знакомиться с жизнью шахтеров, он увидел воочию не только их тяготы и проблемы, но и то, как ведут борьбу за их души разные идеологии. Он безусловно сочувствовал рабочим, и в духе времени это сочувствие сливалось с социализмом.

Но как человек по своему складу скептический и полемический, он не мог и не хотел ничего принимать на веру.

Написанная по результатам этой поездки книга "Дорога к Уиганскому пирсу" состоит из двух частей. Первая - собственно описание жизни рабочих, а вторая - размышления о социализме. И это, конечно, глубоко антисоциалистическая книжка.

Да, он делает оговорки, опасается, что "может отвратить людей от социализма, и с чем мы, социалисты, должны бороться". Совершенно ясно при этом, что претензии к социализму у него свои собственные.

Он не переносил тяжелый язык, который использовали пропагандисты: "экспроприируем экспроприаторов", "борьба с частной собственностью", их претензии на роль "партии как передового отряда рабочего класса".

Ему как литератору претила тяжеловесность этого языка. Кроме того, он видел в этом стремление идеологов навязать рабочему классу какие-то свои представления: "мол, мы, умные, сейчас им, глупым, все объясним".

Книга получилась настолько острой, что издатель Виктор Голланц счел нужным снабдить ее предисловием, смысл которого сводился к тому, что он лично и редколлегия Книжного клуба левых абсолютно не разделяют взгляды автора.

Испанский шок

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гражданская война в Испании, в ходе которой Оруэлл стал свидетелем репрессий сталинисткой компартии Испании против инакомыслящих внутри республиканского движения, стала сильнейшим шоком для Оруэлла

А.К.:Ну, а затем случилась Испания…

М.К.: Приехав в Испанию и увидев там революцию, ощутив царивший там невероятный подъем, увидев, что самые забитые, вплоть до чистильщика сапог, внезапно почувствовали себя людьми, он пришел в абсолютный восторг. Для него это было фантастически сильное переживание.

Он написал своему другу Сириллу Коннели, что именно там он "впервые поверил в социализм, а до тех пор не верил". То есть, толчком к его социалистическому энтузиазму стала не пролетарская северная Англия, а революционная Барселона.

Однако уже спустя несколько месяцев та же Барселона продемонстрировала ему всю обреченность, всю недолговечность этого подъема, если в дело вмешивается "передовой отряд рабочего класса".

Главным источником разочарования для него были действия советских коммунистов в Испании, действия НКВД, которые по приказу Сталина в ходе войны с франкистами начали расправу с инакомыслящими внутри республиканского движения.

Объектом репрессий стала в первую очередь "троцкистская" партия ПОУМ - Рабочая партия марксистского единства, в ополчении которой Оруэлл оказался. Троцкистской в глазах советского руководства она была лишь потому, что ее лидер Андерс Нин когда-то был секретарем Троцкого.

Позиция ПОУМ сильно отличалась от позиции сталинистской Коммунистической партии Испании, и Оруэлл воочию увидел, что коммунисты в Испании борются с революцией. Это для Оруэлла стало, наверное, главным потрясением его жизни. Причем поначалу на человеческом, я бы сказала, лирическом уровне. Только потом это было осмысленно политически и аналитически.

И когда Оруэлл увидел, как шотландский юноша Боб Смайли, внук известного профсоюзного деятеля Роберта Смайли, бросив университет, мчится в Испанию бороться с фашизмом, где его арестовывает действующая по указке НКВД испанская республиканская полиция и он погибает в тюрьме, для Оруэлла это стало страшным ударом.

Шок был в том, что для советских коммунистов борьба с инакомыслием, с оппозицией внутри движения оказалась даже важнее борьбы с фашизмом.

Демократический социализм Оруэлла

А.К.:И именно это легло в основу отрицания им советской модели социализма… Тем не менее, до конца дней он считал себя приверженцем так называемого демократического социализма. Что он вкладывал в это понятие?

М.К.: Надо сказать, что уже в то время возникло понимание того, что социалистическая модель, сложившаяся в Советском Союзе, при которой общественная собственность на средства производства оказывается в руках находящейся у власти определенной группки людей, почти неминуемо ведет к тоталитаризму. В самой такой модели заложена опасность. Это не было открытием Оруэлла, об этом писали и другие.

Но Оруэлл уже после Испании, во время Второй мировой войны написал книгу "Лев и Единорог", которая есть не что иное, как признание в любви родной Англии и надежда на то, что "у нас в Англии" должно получиться по-другому. Арестов, показательных процессов, чисток, массовых репрессий и прочего ужаса, как он считал, у нас быть не может просто потому, что у нас существуют демократические традиции.

В последующие годы он отошел от этого энтузиазма по поводу того, что "у нас непременно получится". Тем не менее, он продолжал верить в то, что если попробовать построить социализм не в отсталых странах без демократической традиции, а в странах с устойчивой демократической традицией, со свободой печати, то получиться может.

В конце 40-х годов он несколько раз высказывал такую идею: почему бы не построить настоящий социализм в послевоенной Западной Европе, которая перестраивалась после войны.

Сказка о преданной революции

А.К.:Мы к этому еще вернемся. Таким образом, "Скотское хозяйство" выросло из этих его размышлений и было выпадом не столько против социализма как такового, сколько именно против той модели, которая сложилась в СССР. Что совершенно очевидно: аналогия с Советским Союзом в книге более чем прозрачная.

М.К.: "Скотское хозяйство" - это сказка о преданной революции. Оруэлл - и в этом, я считаю, гениальность книги - при всем ироническом отношении к этим животным, в то же время безусловно сочувствует им. У него нет отношения к революции как к возникшему на пустом месте большевистскому перевороту, уничтожившему существовавшую в царской России благодать.

Конечно же, это было не так, и Оруэлл это прекрасно понимал. Поэтому он сочувствовал жертвам, силам, пытающимся свергнуть режим подавления, и тем больше было его сочувствие, что на смену одному свергнутому самодержавию пришло другое, новое, не менее, если не более жесткое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сцена из поставленного в 2005 году спектакля театра Wharf 2 в Сиднее по "Скотскому хозяйству" Джорджа Оруэлла

А.К.:Вы решили дать свой собственный вариант русского названия - "Скотское хозяйство" при том, что широко известны другие: "Скотный двор", "Скотский хутор", "Звероферма", что-то еще было. Почему "Скотское хозяйство"?

М.К.: Существует около полудюжины этих названий. Переводить названия особенно трудно: нужно обязательно сохранить краткость. Английское слово farm не точно переводится на русский язык словом "ферма". В России капитализма в деревне просто не было, и понятие "ферма" как угодья, поля, дом, хозяйство у нас не прижилось.

Глеб Струве, первый переводчик Animal Farm использовал термин "хутор". Исторически это было в каком-то смысле верно, потому что Столыпин, который хотел введения капитализма в деревне, называл наделы, которые давали крестьянам, хуторами.

У Струве был "Скотский хутор", и это первое русское название книги. Но про Столыпина уже все забыли, у советских читателей слово "хутор" ассоциировалось с гоголевскими "Вечерами на хуторе близ Диканьки", либо с катаевским "Хуторком в степи", то есть приобретало украинские, южные коннотации. Мне казалось, что сохранять эти ассоциации неправильно.

Слово "ферма" сильно сузило свое значение - "птицеферма", "молочная ферма". А мне кажется, что здесь главное не то, что животные в своем скотном дворе совершили революцию, а то, что они захватили все, некогда принадлежащее человеку - и дом, и угодья, все вокруг.

Поэтому слово "хозяйство" показалось мне самым подходящим, тем более что возникающее сокращение "скотхоз" ставит его в один ряд с нам всем очень хорошо известными колхозами и совхозами, вплоть до лозунга "Да здравствует скотхоз!"

Трудности публикации

А.К.:Очень интересной и во многом очень неожиданной стала приведенная у вас в книге история о том, с какими трудностями столкнулся Оруэлл при публикации книги в демократической Великобритании 1944 года.

М.К.: Тут столкнулись несколько факторов. Конечно, даже в годы самых что ни на есть союзнических отношений все равно находились в демократической Британии те, кто выступал против СССР: консервативные, католические издания. Католическую церковь Оруэлл ненавидел, в консервативных издательствах он не хотел печататься. Ему неинтересно было писать пародию на СССР для людей, которые вообще отрицают идею благополучия масс.

Он хотел написать эту книгу для тех, кто, как и он сам, был левым в первоначальном смысле этого слова. Для тех, кто сочувствовал людям, которые так ужасно живут. А головы этих людей, к сожалению, были сильно забиты советской пропагандой, и они считали, что выступать против СССР вообще невозможно.

А.К.: Свою роль здесь сыграли, конечно, и реалии еще бывшей в разгаре Второй мировой войны…

М.К.: … в которой Советский Союз был союзником Англии. Но Оруэлл был человеком, считавшим, что правду нельзя искажать ни в коем случае. Он писал об этом в дневниках: тот факт, что Сталин теперь "на нашей стороне", не значит, что мы должны забыть все убийства и преступления, которые он совершил. В этом смысле он был романтиком, но аналитическим романтиком.

Он считал, что в любой ситуации нужно быть честным. Политическую целесообразность - в его время это называлось сначала реализмом, а потом "реал-политик" - он глубоко презирал. И не то чтобы он мешал своему правительству сотрудничать с СССР, он хотел показать своим единомышленникам, что то, что построено в Советском Союзе, - это система угнетения, не менее жестокая, чем та, что существует в капиталистических странах.

И третье, очень простое объяснение: в Англии очень сильна была советская инфильтрация, представленная не только впоследствии разоблаченной четверкой кембриджских шпионов. На посту главы отдела по связям с СССР в британском министерстве информации сидел советский агент влияния по имени Питер Смолка, и почти наверняка именно он помешал издателю Джонатану Кейпу опубликовать "Скотское хозяйство".

А.К.:Где она была опубликована в конечном счете?

М.К.: Книга была опубликована через полтора года после того, как Оруэлл ее написал, в августе 1945-го, после победы в войне, после победы лейбористов. И что самое для Оруэлла трагическое - после смерти жены.

Она горячо поддерживала Оруэлла в написании этой книги, и ее смерть на операционном столе отчасти была вызвана тем, что денег на хорошую больницу у них не было. А если бы книжка была уже напечатана и имела успех, результат мог бы быть другой.

О чем написан роман "1984"

А.К.:"1984" в отличие от "Скотского хозяйства" не кажется столь однозначно направленной против СССР книгой. Для многих ее достоинство - в универсальности общественно-политических выводов, которые делает Оруэлл. Что послужило толчком к ее написанию?

Существует теория о том, что книга, название которой - перевернутый 1948 год, дата ее написания - это ощущения Оруэлла от полусоциалистической Британии, какой она стала после победы лейбористов в 1945 году. С одной стороны - разочарование, с другой - страх и побудили его написать "1984". Насколько это верно?

М.К.: Во-первых, нигде и ничто не подтверждает, что 1984 год - перевернутый 1948-й, потому что он несколько раз менял эту дату. В первоначальном варианте были и 1982-й, и 1983-й.

Во-вторых, он начал обдумывать эту книжку сразу после Испании. Когда его близкий друг попал в концентрационный лагерь НКВД в Испании, Оруэлл как человек, ощущающий все очень остро, представил себе, что было бы, если бы в лагерь попал он сам. Есть многочисленные свидетельства людей, которые встречались с ним уже после 1937 года.

Встретившийся с ним в путешествии по Марокко его бывший ученик запомнил, что больше всего мистер Блэр боялся попасть в концентрационный лагерь. Он вживался в эту ситуацию. Главный герой книги Уинстон Смит получился таким точным, потому что все эти годы, с 1937-го по 1948-й, когда книга была закончена, Оруэлл представлял себе, как бы он сам жил при тоталитарном режиме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Полиции мысли О'Брайен (Джозеф Коннор) пытает несчастного Уинстона Смита (Дэвид Бак) в телевизионной постановке "1984"

Его роман, конечно, писался как предупреждение своим: "Если мы пойдем по советскому пути, у нас будет вот такой ужас". Но писал он конкретно про Советский Союз. Есть интересное документальное свидетельство этого. В черновике О'Брайен, пытающийся запугать, сломить Уинстона Смита, говорит ему: "О вас никто не вспомнит, никто не будет считать вас героем, как бы героически вы себя ни вели. И прежде существовали тоталитарные режимы..."

Далее в черновике он ограничивается "русскими коммунистами" и лишь потом добавляет "немецкие нацисты", явно уже потому, что раз он говорит о тоталитарных режимах, то нужно упомянуть нацистов тоже.

Но думал он о том, что для такого режима человека важно не просто убить, нужно его растоптать, чтобы он рыдал, ползал на коленях и признавал свою вину. Это он взял из информации о процессах, которые происходили в СССР. Он писал это, страстно желая предупредить соотечественников и единомышленников, чтобы у них так не получилось, но моделью государства и режима изображенного в его книге, послужил СССР.

А.К.:То есть разговоры, что это была полусоциалистическая Англия 40-х годов…?

М.К.: Режим он описал советский, но на Англию вот что было похоже: мы, когда читали, думали: откуда он знает, что там не хватает то одного, то другого бытового предмета? Бытовых предметов во время войны и в первые послевоенные годы в Лондоне действительно не хватало.

Он пишет, что, когда они с женой усыновили ребенка, соски купить было невозможно. Такого рода детали - это детали военного Лондона, отчасти - детали работы на Би-би-си, большой корпорации, занятой информацией, и ее очень продуманной подачей. Все это вошло в эту книжку.

А.К.:Министерство правды…

М.К.: Он несколько раз заявлял, что его книжка ни в коей мере не является критикой ныне действующего лейбористского правительства. Если бы он не верил в то, что что-то хорошее из революционного движения все-таки может получиться в Англии, он не продолжал бы считать себя демократическим социалистом, не продолжал бы говорить "давайте построим это в демократических странах".

Хотя в одной из своих поздних статей под названием "Что такое социализм" он, говоря о величии и притягательности социалистической традиции, называет ее утопической.

Его отношение к социализму менялось на протяжении жизни, и до самого конца оставалось противоречивым. В статье "Писатели и Левиафан" он говорит, что ради партии готов делать все - сражаться в войне, писать листовки, заниматься пропагандой, но только не заниматься литературой.

Потому что литература не может существовать под партийным игом, на службе чего-то. Это напоминает есенинское "отдам всю душу октябрю и маю, но только лиры милой не отдам". Для Оруэлла существовало разделение: писать я буду о том ужасе, к которому социализм приводит, но как человек с политическими взглядами, я лейбористское правительство поддерживаю.

Свой среди чужих, чужой среди своих

А.К.:Возникает несколько парадоксальная фигура социалиста-антисоветчика, что в годы его жизни звучало как оксюморон. Не был ли он в связи с этим в изоляции - свой среди чужих, чужой среди своих?

М.К.: Конечно, был. И, конечно, очень многие люди его терпеть не могли, особенно среди левых и коммунистов. И он их опасался. После Испании он всегда понимал, что эти люди его ненавидят. Но были у него и поклонники, у него была возможность писать.

Помимо книг, он регулярно писал в социалистической газете Tribune, где излагал свои взгляды. И мы не можем сказать, сколько людей разделяло его точку зрения. Но когда уже вышли его книги, я думаю, и "Скотское хозяйство", и "1984" на очень многих произвели сильнейшее впечатление и заставили задуматься.

Это не значит, что все люди, в стане которых он работал, поняли его, полюбили его, простили его - ничего подобного! Многие в левом движении, и в 50-е, и в 60-е годы его ненавидели. И до сих пор эта ненависть сохраняется. Когда я работала в Мемориальной библиотеке имени Маркса в Лондоне, где хранится переписка сражавшихся в Испании коммунистов, один из завсегдатаев библиотеки, узнав, что я занимаюсь Оруэллом, иначе как о предателе о нем не отзывался.

Кроме того, огромную роль в том, чтобы его опорочить, сыграла публикация о передаче им в отдел исследования информации при британском МИДе списка людей, которых, по его мнению, из-за их взглядов не следовало привлекать к антикоммунистической пропаганде.

Когда в середине 90-х эта история вдруг была раздута, кто-то даже написал, что, вот, мол, в своих книгах Оруэлл выступает против доносчиков, а сам тоже оказался доносчиком. Это было полным искажением правды, хотя бы потому, что в списке, который он передал, были люди, чьи взгляды и так всем были известны.

В отличие от сторонников резко радикальных антикоммунистических взглядов, которые предлагали запретить коммунистические партии на Западе, Оруэлл считал, что каждого человека, каждый случай надо рассматривать по отдельности.

В этом списке есть пометки, которые сегодня многих шокируют: "это идиот", или "этот человек - еврей", или "этот человек - гомосексуалист". Говорят: какие у него ужасные предрассудки!

А он делал эти записи, потому, что пытался понять, что могло толкнуть человека симпатизировать СССР. Принадлежность к гонимому меньшинству - евреям, гомосексуалистам - в его глазах была той отправной точкой, которая могла привлечь человека к довольно страшной идеологии.

Актуален ли Оруэлл?

А.К.:Оруэлл в России. В советские годы был гигантский интерес к запретному плоду. Был огромный всплеск интереса, когда книги его начали публиковать в перестроечные годы. А что сегодня? Общепризнанный, но никем не читаемый классик?

Правообладатель иллюстрации Getty Images) Image caption 25 января 2017 года, спустя почти 70 лет после публикации, роман Джорджа Оруэлла "1984" возглавил список бестселлеров компании Amazon

М.К.: Совсем наоборот! В 2015 году, например, "1984" попал в список бестселлеров года. Я не очень знаю, как производились эти подсчеты, но, по-моему, речь шла о том, что книгу купили 85 тысяч человек. В этом году, совсем недавно, опять рейтинг "1984" был необыкновенно высок. Только сеть книжных магазинов "Читай-город" продала, как я понимаю, 46 тысяч экземпляров.

В России Оруэлла вспоминают чуть ли не каждый день. В ходе публикации своей книги я увидела в интернете старый анекдот, который характеризует эту ситуацию: "В России поставили памятник Оруэллу. - Где? - Везде".

А.К.:Насколько актуален Оруэлл сегодня?

Image caption Сын Джорджа Оруэлла Ричард Блэр перед памятником его отцу, установленном у здания Би-би-си, где писатель работал в годы Второй мировой войны

М.К.: Я думаю, что он очень актуален. Потому, что он был человеком, боровшимся с тем, что он называл "граммофонным сознанием", то есть бездумным повторением принятых постулатов. В нынешней ситуации в России любят говорить, что Оруэлл описал тоталитарное прошлое, а сегодня мы живем в совершенно другой стране, что сегодня нет идеологии, и страна примерно такая же, как любая другая.

Оруэлл очень хорошо объяснил, что такое тоталитаризм. Он сказал, что это - не обязательно концлагеря или пытки, тоталитаризм держится на системе организованной лжи. И это то, что мы, к сожалению, видим и в России.

Организованная ложь встречается и на Западе. Но на Западе это выглядит гораздо менее страшно, потому что, когда подобная ложь обнаруживается, против нее поднимается буря протеста.

В России возможности подняться буре протеста сегодня нет. Поэтому для российского читателя понять, как работала мысль Оруэлла, и как он анализировал режим, который держится на лжи, необыкновенно важно.