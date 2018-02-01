Лондон, культура, февраль: Кендрик Ламар, Найджел Кеннеди и век джаза

Правообладатель иллюстрации Victoria & Albert Museum Image caption Фрагмент панели "Похищение Европы", украшавшей салон первого класса лайнера "Нормандия" - экспонат выставки "Океанские лайнеры: скорость и стиль" в Музее Виктории и Альберта

Февраль - самый короткий месяц года. Но не настолько короткий, чтобы огромный Лондон не предложил интересующимся культурой широкий выбор - на любой вкус - выставок, концертов и спектаклей.

"Карл I: король и коллекционер". Королевская академия художеств 27 января - 15 апреля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Чарльз и куратор выставки "Карл I: король и коллекционер" Десмонд Шон-Тейлор в Королевской Академии художеств 29 января 2018 г.

Выставка в Королевской академии открылась в самом конце января, но месяц назад мы как-то ее проигнорировали. А она, безусловно, заслуживает внимания. Широкая публика имеет возможность ознакомиться с одной из самых необычных художественных коллекций своего времени. Король Карл I не только собрал шедевры великих мастеров - Тициана, Гольбейна, Дюрера и других, он еще и заказывал работы ставшим впоследствии великими своим современникам - Ван Дайку и Рубенсу.

После казни короля в 1649 году коллекция была раздроблена и рассеялась по Европе. И хотя после реставрации монархии его сыну Карлу II удалось собрать многие картины, значительная их часть составила основу таких мирового уровня музеев как Лувр и Прадо.

Впервые c XVII века собранная под одной крышей экспозиция - свидетельство того, какую огромную роль британский монарх сыграл в формировании художественных вкусов Европы последующих столетий.

"Ритм и реакция. Век джаза в Британии". Two Temple Place, 27 января - 22 апреля

Правообладатель иллюстрации Bridgeman Images Image caption Один их экспонатов выставки - картина Уильяма Патрика Робертса "Танцевальный клуб (Джазовый вечер)", 1923 г.

Понятие "век джаза" (jazz age), определяющее насыщенную новым стилем, новой модой и, конечно, новой музыкой эпоху 20-х годов ввел во всеобщий оборот американcкий писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Пусть и в несколько меньшей, чем в Америке, степени но характерно оно и для Британии того времени. Новая выставка и призвана отразить эту незабываемую эпоху.

Живопись, графика, плакаты, костюмы, текстиль, керамика, кино, музыкальные инструменты и, конечно же, сама звучащая музыка - такой невероятно широкий разброс экспонатов выставки должен отразить влияние джаза на искусство, дизайн и в целом все общество Британии 20-х годов прошлого века.

Отдельного внимания заслуживает и место ее проведения. Two Temple Place - одна из архитектурных жемчужин Лондона, великолепный поздне-викторианский особняк, построенный в самом конце XIX века переехавшим в Лондон американским бизнесменом и политиком Уильямом Уолдорфом Астором. Попасть в роскошные интерьеры особняка можно только в период работы проводящихся там время от времени выставок. Так что спешите!

Филип Гласс, "Сатьяграха". Английская национальная опера, театр Coliseum, 1-27 февраля

Правообладатель иллюстрации ENO Image caption Фрагмент спектакля "Сатьяграха" по опере Филиппа Гласса в постановке Английской национальной оперы

Сочиненная в 1979 году минималистская опера Гласса - медитация о проведенной в Южной Африке молодости Ганди, когда великий индийский мыслитель пытался найти пути преобразования своей концепции ненасильственного сопротивления в позитивную силу социальных перемен. Три акта оперы: "Лев Толстой", "Рабиндранат Тагор" и "Мартин Лютер Кинг" - отражают размышления Ганди и Гласса о природе прогресса.

Впервые поставленный знаменитым оперным режиссером Фелимом Макдермоттом еще в 2007 спектакль - настоящее пиршество не только для уха, но и для глаза. Он продолжает начатую спектаклем "Ахнаттен" линию ориентальных постановок театром опер Гласса.

"Океанские лайнеры: скорость и стиль". Музей Виктории и Альберта, 3 февраля - 10 июня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марлен Дитрих в костюме Кристиана Диора на борту лайнера "Куин Элизабет" в момент прибытия лайнера в Нью-Йорк 21 декабря 1950 года

Неистощимые в изобретательном поиске самых привлекательных для широкой публики тем своих грандиозных выставок кураторы Музея Виктории и Альберта обратились к малоисследованной до сих пор сфере прикладного декоративного искусства.

"Титаник", "Нормандия", "Куин Мэри" и "Канберра" были не только впечатляющими примерами кораблестроения первой половины ХХ века. Используя главенствующий в то время стиль арт-деко, они заложили основы интерьерного дизайна, мебели и моды своего времени. От сохранившихся деталей машин до элементов интерьера, от мебели до купальных костюмов - все это можно увидеть на, как всегда в V&A, прекрасно скомпонованной и оформленной экспозиции.

"Трансатлантические сессии". Royal Festival Hall, 5 февраля

Правообладатель иллюстрации Southbank Centre Image caption Участники концерта "Трансатланнтические сессии"

Американская культура, как собственно и практически вся Америка, выросла из европейских корней. Со временем заимствования стали взаимными, и начатый еще пионерами обмен продолжается и по сей день. Нигде это не проявляется, наверное, столь явственно, как в выросшей на основе фольклора популярной музыке.

"Трансатлантические сессии" исследуют связи между традиционной кельтской культурой Шотландии и Ирландии и американской кантри-музыкой во всех ее разновидностях. Среди участников концерта такие легенды как скрипач Али Бейн, аккордеонист Фил Каннингхем, контрабасист Дэнни Томпсон и многие другие.

К.-Х. Штокгаузен, Stimmung. King's Place, 8 февраля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В представлении многих Карл-Хайнц Штокгаузен - автор в первую очередь электронной музыки. Однако одним из самых радикальных его сочинений является вокальная компзиция Stimmung

Даже в невероятно богатом и зачастую экстравагантном наследии этого крупнейшего композитора ХХ века Stimmung (в немецком языке это слово имеет два значения: "настройка" и "настроение") стоит особняком. 74-минутная композиция "для шести вокалистов и шести микрофонов", по характеристике музыковеда Ричарда Тупа, представляет собой уникальный пример вокальной ритмической полифонии.

Американский вокальный ансамбль "Театр голосов" (The Theatre of Voices) приурочил редчайшее исполнение этого сочинения в Лондоне к полувековому юбилею Stimmung.

Кендрик Ламар, DAMN.Концертный зал 02, 12-13 февраля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кендрик Ламар - лидер "творческого" направления современного рэпа. На снимке - с премией "Грэмми" за лучший рэп-альбом 28 января 2018 г. Альбом DAMN, получивший премию. Ламар представит на лондонских концертах

Рэп почти никогда не попадает в эти обзоры, но феноменальный (и не только у публики, но и у критики) успех альбома американского мастера музыкально-разговорного жанра заставил и меня обратить внимание на предстоящие лондонские концерты Ламара.

В его шоу наряду с рэпом мастерски включены элементы фанка, джаза, соул и поэтической декламации. Одним из главных влияний на свою музыку Ламар называет Майлса Дэвиса. Журнал Rolling Stone назвал альбом DAMN "головокружительным калейдоскопом ярких рифм, политически ангажированных монологов и глубокой саморефлексии".

"Найджел Кеннеди играет Гершвина". Клуб Ronnie Scott's, 12-13 и 15-17 февраля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британский скрипач Найджел Кеннеди - характерный пример современного музыканта, для которого в равной степени важны и интересны классика, джаз и рок

Enfant terrible британской классической музыки Найджел Кеннеди давно уже приучил свою публику к широчайшему разбросу репертуара: от суперклассичных Вивальди и Чайковского до джазового Эллингтона и роковых Хендрикса и Doors.

В этой программе в самом знаменитом лондонском джаз-клубе скрипач-виртуоз будет играть Гершвина, композитора, который еще в 20-30-е годы прошлого века заложил основы синтеза классической музыки и джаза.

"Иоланта", Английская национальная опера.Театр Coliseum, с 13 февраля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Постановка "Иоланты" 80-летней давности. Спектакль по комической опере Гилберта и Салливана, поставленный лондонским Twentieth Century Theatre в 1936 году

Нет, речь идет не об опере Петра Ильича Чайковского, а об одноименном мюзикле британских основателей жанра Гилберта и Салливана.

Впервые поставленная еще в 1882 году уморительно смешная сатирическая фантазия, нисколько не смущаясь, делает объектами своего осмеяния королеву Викторию, ее личного слугу и "близкого компаньона" Джона Брауна (эти отношения стали предметом вышедшего в 1997 фильма "Миссис Браун" с Джуди Денч и Билли Коннолли в главных ролях), тогдашнего премьер-министра Уильяма Глэдстона и отца будущего премьер-министра Рэндольфа Черчилля.

"Слишком человеческое. Бэкон, Фрейд и век живописания жизни". Галерея Tate Britain, 28 февраля - 27 августа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Триптих "Три этюда к Распятию" Фрэнсиса Бэкона на выставке в Tate Britain в 1962 году

"Я хочу, чтобы краска работала, как жизнь" - это высказывание британского художника Люсьена Фрейда стало своеобразным девизом грандиозной выставки британской фигуративной живописи последнего столетия.

ХХ век считается торжеством модернизма, отбросившего фигуративное искусство на задворки поступательного процесса развития искусства.

Название выставки ее организаторы позаимствовали у знаменитой книги Фридриха Ницше "Человеческое, слишком человеческое". В центре экспозиции две крупнейшие фигуры британского искусства - Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд.

Выставка призвана показать, как лучшие мастера, впитав в себя эстетические и технические достижения авангарда, оставались при этом живописателями человека.