Турецким авиаударом поврежден древнейший храм в Сирии

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Базальтовые львы и сфинксы в храмовом комплексе Айн-Дара, Сирия

Как сообщают представители сирийского правительства и группы наблюдателей, в результате удара турецких ВВС был серьезно поврежден Айн-Дара - древнейший храм на территории Сирии, расположенный недалеко от контролируемого курдским ополчением города Африна.

На размещенных в интернете фотографиях видна воронка в центре храмового комплекса и гора щебня на месте, где раньше стояли базальтовые львы.

Неохеттский храм был возведен арамеями в первом тысячелетии до нашей эры.

Турецкие войска совместно с союзными им сирийскими повстанцами начали наступление в районе Африна девять дней назад, с целью выбить оттуда курдских ополченцев.

По заявлению турецкого правительства, Отряды народной самообороны (YPG) входят в состав запрещенной в ряде стран Курдской рабочей партии, которая более трех десятилетий сражалась за создание курдской автономии на юго-востоке Турции.

Сами представители YPG отрицают любые связи с Курдской рабочей партией. Их позицию разделяют США, которые предоставляли ополченцам и их арабским союзникам оружие и поддержку с воздуха во время операций против боевиков "Исламского государства" (группировки, запрещенной в России и других странах) в Сирии.

Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" сообщает, что как минимум 51 человек из числа мирных жителей погиб в результате турецких авиа- и артиллерийских ударов с момента начала наступления.

Также сообщается, что в боестолкновениях были убиты десятки бойцов YPG и повстанцев, а также семь турецких солдат.

На фотографиях "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" виденархеологический комплекс Айн-Дара, часть которого была разрушенав ходе налета турецкой авиации.

До 60% сооружений на территории храма Айн-Дара, в 10 км южнее города Африн, было разрушено в пятницу.

Сирийский государственный Департамент древностей и музеев осудил налет, назвав его враварским и заявив, что произошедшее отражает ненависть турецкого режима к сирийской идентичности и направлено против прошлого, настоящего и будущего сирийского народа.

Бывший руководитель департамента Маамун Абдулкарим сообщил агентству AFP, что храм был прежде всего знаменит своими базальтовыми львами.

Во время гражданской войны в Сирии были повреждены или полностью разрушены множество древних памятников Многие из них были уничтожены боевиками ИГ в ходе "борьбы с идолопоклонничеством".

В их числе включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО комплекс в Пальмире, где боевики ИГ взорвали храм Баала, чей возраст насчитывал 2000 лет, а также часть древнего театра.

Абдулкарим заявил, что разрушение храма Айн-Дара - это злодеяние, сопоставимое с уничтожением памятников Пальмиры, и отметил, что переживает за судьбу ряда древних поселений, расположенных в прифронтовой зоне на юге от Африна.

В списке всемирного наследия ЮНЕСКО эти поселения фигурируют под названием античных деревень на севере Сирии и датируются I - VII веками нашей эры. Они представляют собой замечательные примеры деревенских построек поздней античности и византийского периода.