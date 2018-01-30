Ученые: паразиты-лямблии "взламывают" наши клетки

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Ученые изучили механизм питания паразитов-гиардий, которые возбуждают одно из самых часто встречающихся в мире заболеваний желудка. Как оказалось, паразиты, живущие у человека в тонкой кишке, имитируют некоторые функции организма, чтобы получить доступ к питательным веществам внутри клеток тонкой кишки.

Гиардии, также известные как лямблии, паразитируют в тонкой кишке человека, других млекопитающих и птиц.

Впервые кишечная лямблия была описана чешским медиком-анатомом Лямблем в 1859 году как возбудитель лямблиоза.

В России этим заболеванием болеют главным образом дети, но лямблиоз - большая проблема в странах Азии и Африки и в регионах мира, где нет доступа к чистой воде или где едят не обработанную термически пищу.

Каждый год в мире диагностируется около полумиллиона случаев лямблиоза, но до сих пор ученым не было известно, каким образом лямблии извлекают из тканей человека питательные вещества.

Как выяснили ученые из Университета Восточной Англии, паразиты пользуются для этого механизмом, который напоминает некоторые функции человеческого организма. Статья об исследовании опубликована в журнале GigaScience.

"Готовые блюда"

Как выяснилось, лямблии, живущие в тонком кишечнике, выделяют специальные вещества, чтобы расщеплять клетки стенок тонкого кишечника, в котором они живут.

Лямблии выделяют два вида белков, которые помогают им растворить слизистую оборочку кишечника и разорвать связь между отдельными клетками, чтобы получить доступ к питательным веществам.

Один из этих белков имитирует белок тенасцин, который может либо усиливать связь между клетками, либо ослаблять ее в случаях когда это необходимо, например при заживании ран.

Но "тенасцин", который используют лямблии, предотвращает заживание связывающих клетки элементов.

"После того как гиардии ломают межклеточные барьеры, открывая доступ к питательным веществам, другие бактерии получают возможность воспользоваться этими "готовыми блюдами", что в некоторых случаях усугубляет симптомы лямблиоза".

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Лямблиями может быть заражена грязная вода или не прошедшая достаточной термической обработки еда

"Плохие бактерии"

Лямблиоз как правило через некоторое время проходит, либо для его лечения используют антибиотики.

Однако примерно половина носителей лямблии не испытывают никаких симптомов заболевания.

Как говорит доктор Тайлер, это может зависеть от соотношения "хороших" и "плохих" бактерий у нас в кишечнике.

Те, кто испытывают тяжелые симптомы, по версии доктора, имеют в кишечнике больше "плохих" бактерий, которые поглощают питательные вещества, высвобождаемые лямблиями.

"У некоторых в кишечнике доминируют достаточно хорошие бактерии, которые не вызывают воспаления и болей, а могут даже от них защищать.

"Мы считаем, что у некоторых людей в кишечнике много плохих бактерий, употребляющих высвобожденные лямблиями питательные вещества и вызывающих воспаление," - продолжает ученый.

"Лямблия наносит изначальный ущерб, высвобождая питательные вещества внутрь кишки, а потом, если у вас много плохих бактерий, начинается цикл воспаления", - говорит Тайлер.

Именно поэтому для профилактики лямблиоза полезны йогурты и другие напитки с "хорошими" бактериями, добавляет доктор.