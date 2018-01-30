Допрос с пристрастием или увольнение? Какой может быть встреча Трампа и Мюллера

Правообладатель иллюстрации AFP/getty Image caption Догадки о возможном исходе встречи строят все американские СМИ

Кресла под Родом Розенстайном, заместителем министра юстиции, назначившим Роберта Мюллера на должность спецпрокурора, и его подчиненным, расследующим одно из самых резонансных дел в истории США, раскачиваются с начала прошлой недели. По данным Си-эн-эн и Politico, глава Белого дома в компании своих юристов раздумывает, уволить Мюллера и Розенстайна или все-таки согласиться на интервью со спецпрокурором.

Русская служба Би-би-си собрала все возможные сценарии развития событий: о чем могут говорить Трамп и Мюллер, кто в Белом доме защищает спецпрокурора и чем может грозить его увольнение президенту США.

Трамп действительно собирается уволить Мюллера?

Представители Белого дома - юристы, специалисты по связям с общественностью и сам Дональд Трамп - вслух никогда не высказывали желания уволить спецпрокурора. С августа 2017 года и Дональд Трамп, и его подопечные восемь раз публично опровергли возможность подобного развития событий.

В то же время разговоры о возможном отстранении Мюллера ходят в Вашингтоне более полугода - с начала июня прошлого года.

Об этом со ссылкой на собственные источники и без особых подробностей первыми сообщили телеканал Си-эн-эн и газета Washington Post. Детали стали известны через семь месяцев: по информации Си-эн-эн и New York Times, Трампа не на шутку разозлило известие о том, что Мюллер начал расследование о противодействии правосудию со стороны президента. Эту новость Дональд Трамп получил в качестве "подарка" к собственному дню рождения.

По словам источников Си-эн-эн и New York Times, президент утверждал, что у него есть три веские причины уволить спецпрокурора.

В бытность работы директором ФБР Мюллер отказался от членства в клубе Трампа из-за спора о членских взносах.

Трамп обвинил Мюллера в предвзятости - тот работал в юридической компании, которая представляла интересы президентского советника и зятя, Джареда Кушнера, и по этой причине, с точки зрения Трампа, не может быть беспристрастным.

Наконец, в мае прошлого года, за день до назначения на должность спецпрокурора, Мюллер был одним из кандидатов на должность директора ФБР вместо уволенного Джеймса Коми и даже ходил на собеседование. Из-за конфликта интересов, по словам источников Си-эн-эн и New York Times, Мюллер с точки зрения Трампа не может быть спецпрокурором.

Юристконсульт Белого дома Дональд Макган отказался исполнить желание Трампа и заявил президенту США, что скорее уволится сам.

Личные юристы Трампа и команда советников Белого дома делают все, чтобы президент сменил тактику: не воевал с Мюллером, а пытался сотрудничать с ним по мере возможностей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди допрошенных Мюллером - бывший руководитель избирательной кампании Дональда Трампа и экс-политтехнолог Виктора Януковича Пол Манафорт

Может ли Трамп уволить Мюллера?

Президентских полномочий достаточно, чтобы отстранить Мюллера от занимаемой им должности.

Причинами для отставки могут стать конфликт интересов, неисполнение должностных обязанностей, служебное несоответствие, нарушение дисциплины.

Если Трамп решится уволить Мюллера, у него есть и другие сценарии: отправить непосредственного начальника спецпрокурора, Рода Розенстайна, в отставку и назначить на его место более управляемого чиновника, который и отстранит главного следователя Рашагейта. Еще один вариант: отправить в отставку и генерального прокурора США Джеффа Сешнса, и Розенстайна.

Примечательно, что именно Розенстайн и был автором служебной записки, которая стала официальной причиной для увольнения Трампом бывшего директора ФБР Джеймса Коми.

Окончится ли на этом расследование Рашагейт?

Нет. Когда Мюллер был назначен на должность спецпрокурора по расследованию возможного российского вмешательства в американские выборы, этот процесс продолжался уже несколько месяцев.

Кто, кроме конгресса и непосредственного начальника, пытается защитить Мюллера от увольнения?

По данным источников Си-эн-эн и Time, команда юристов Трампа во главе с Таем Коббом, который давно знаком с Мюллером, вводят президента в некоторое заблуждение: в разговорах с главой Белого дома они якобы утверждают, что конец расследования близок, и нет смысла избавляться от Мюллера.

Что об этом думает сам Мюллер?

Спецпрокурор Роберт Мюллер ІІІ с момента назначения на нынешнюю должность ни разу не общался с прессой. Вместо этого его команда подавала в суд обвинительные документы, а с прессой общались его представители.

С конца прошлого года Мюллер пытается договориться с юристами Трампа о возможном интервью. Адвокаты главы Белого дома утверждают, что окончательное решение не принято, и пытаются настаивать на письменных ответах на вопросы.

Собирается ли Трамп на интервью?

Глава Белого дома несколько раз менял мнение по этому поводу - говорил, что с удовольствием ответит на вопросы спецпрокурора, затем - что считает эту встречу маловероятной, затем - что готов побеседовать с Мюллером и под присягой ответить на его вопросы.

Как может выглядеть список вопросов Мюллера, если интервью состоится?

Американские СМИ не скупятся на догадки по поводу предполагаемого списка вопросов спецпрокурора президенту.

Если собрать все предположения, план интервью может выглядеть примерно так:

Зачем Трамп сделал "домашнюю работу" за своего сына Дональда, написав за него заявление для прессы о встрече с Натальей Весельницкой в Нью-Йорке?

Почему он уволил Коми? Хотел ли он таким образом повлиять на ход расследования Рашагейта?

Почему он собирался уволить генпрокурора Джеффа Сешнса, когда тот самоустранился от российского расследования, и что его удержало?

Предпринимал ли глава Белого дома шаги, чтобы защитить себя? Например, даровал ли себе прощение заранее?

Отдавал ли он указания генералу Флинну относительно ведения диалога с Кисляком, когда речь шла о возможных зеркальных ответных мерах Кремля на американские санкции в конце 2016 года?

Отправлял ли президент США сотрудников своего штаба на встречи с представителями Кремля? Если да, кого именно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер пока не общался с прессой напрямую

Что удалось собрать Мюллеру?

Полный список всех свидетелей российского расследования до конца не известен.

Согласно открытой информации, спецпрокурор успел допросить министра юстиции Джеффа Сешнса, бывшего директора ФБР Джеймса Коми, зятя президента Джареда Кушнера, старшего политического советника Белого дома Стефана Миллера, директора по коммуникациям администрации Трампа Хоуп Хикс, бывшего генпрокурора США Салли Йейтс, директора ЦРУ Майка Помпео, бывшего представителя Белого дома Шона Спайсера, экс-главу администрации Белого дома Райнса Прибуса, директора агентства по национальной безопасности Майка Роджерса, директора национальной разведки Дэна Коутса, руководителя администрации совета национальной безопасности Кита Келлога, юрисконсульта Белого дома Дона Макгана, помощника руководителя кампании Сэма Кловиса, бывшего советника по вопросам международной политики Картера Пейджа, российского лоббиста Рината Ахметшина и бывшего представителя Пола Манафорта Джейсона Малони.

По данным юристов Белого дома, команда Мюллера до конца января 2018 года должна была завершить интервью сотрудников Белого дома.

Против бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна уже выдвинуты обвинения, и он признал себя виновным, как и бывший сотрудник штаба Трампа Джордж Пападопулос. Их обоих обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Дела еще двоих представителей кампании Трампа, Пола Манафорта и его партнера Ричарда Гейтса, находятся в суде. Оба они вины не признают.

Бывший старший советник Белого дома Стив Бэннон сообщил о согласии на интервью команде Мюллера.

Спецпрокурор также запросил у Белого дома все данные относительно Пола Манафорта, сведения о встречах представителей кампании Трампа с россиянами в июле 2016 года, а также всю информацию о встрече Дональда Трампа и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова (она состоялась 10 мая, на следующий день после того, как руководитель ФБР Коми был отправлен в отставку).