Пресса Британии: Навальный может омрачить победу Путина

В обзоре британских газет:

Бойкот выборов может помешать планам Путина

Financial Times пишет в своей редакционной статье, что объявленный Алексеем Навальным бойкот президентских выборов в России может омрачить победу Владимира Путина.

Навальный, пишет газета, оказался самым тактически сообразительным оппонентом Путина за 18 лет его верховенства в России.

Хотя Навальному не было позволено выдвинуть официально свою кандидатуру, тем не менее, призвав к бойкоту выборов, он ударил по слабому месту Кремля.

Низкая явка подорвет имидж победы Путина, и именно это больше всего беспокоит окружение президента.

Тот факт, что в воскресенье Навальный был задержан, а затем выпущен на свободу, указывает на то, что власти не знают, что с ним делать.

Воскресные демонстрации протеста, организованные Навальным, не были столь масштабными, как в марте прошлого года. Но сам факт того, что ему удалось их организовать в десятках городов по всей России, указывает на его влияние.

Ему также удалось показать властям двойной кукиш, пишет FT. Его "Фонд борьбы с коррупцией" смог продолжать вещать в интернете, несмотря на то, что полиция провела обыск в его штаб-квартире.

Кремль запретил Навальному принимать участие в выборах из-за того, что у него есть судимость по сфабрикованным против него обвинениям, пишет газета.

В результате выборы проходят не между Путиным и одобренными Кремлем его оппонентами, а между Путиным и апатией, считает FT.

Путин находится у власти дольше, чем любой другой лидер России после Сталина, и он всегда полагался не просто на победу на выборах, но на убедительно выглядящую победу.

Подобный мандат важен для него не только "ради галочки", но и потому, что дает ему достаточно веса, чтобы оставаться арбитром, стоящим над враждующими друг с другом кланами в российской элите.

Явка избирателей на парламентских выборах в сентябре 2016 года была рекордно низкой - всего 47,8%. Если на этот раз властям не удастся ее поднять, то победа Путина может оказаться чуть ли не пирровой, пишет FT.

В результате Алексей Навальный может навредить Кремлю больше, не будучи официальным кандидатом.

Если бы его допустили к выборам, он почти наверняка не одержал бы победы. Но если его призывы к бойкоту выборов понизят явку даже всего на несколько процентов, этого будет достаточно, чтобы для Путина результаты выборов стали неудовлетворительными.

Кремль понял еще на выборах в Думу в 2011 году, что современные технологии затрудняют процесс вброса бюллетеней и другие подобные методы.

Теперь власти дают понять, что попробуют повысить явку, превратив сам процесс выборов в своего рода карнавал.

Насколько эффективным это окажется, пока неясно.

Но без очевидной поддержки большинства населения Путину будет сложно править еще шесть лет, и не менее сложно ему будет организовать свой контролируемый им же самим уход со сцены, пишет Financial Times.

На лыжи - и в Чечню

Financial Times пишет, что на прошлой неделе лидер Чечни Рамзан Кадыров официально открыл горнолыжный курорт "Ведучи" в горном районе республики.

Это, пишет газета, подчеркивает долгие и нелегкие усилия Москвы по созданию видимости нормальной жизни в Чечне.

Россия, напоминает FT, воевала с Чечней дважды, и лишь постоянный приток финансовой помощи из Москвы и предоставление Кадырову больших полномочий позволяют этой республике формально оставаться в составе Российской Федерации.

Новый курорт расположен менее чем в 30 километрах от Шатоя, где проходили тяжелейшие бои с российскими войсками в 1996 и 2000 годах.

Даже теперь вдоль дороги стоит вооруженная охрана. В горах висит плакат: "Стрельба строжайше запрещена".

Власти пытаются избавиться от каких бы то ни было намеков на следы военных действий в этом районе, а также надеются, что горнолыжный курорт поможет экономике Чечни и улучшит ее имидж.

АО "Курорты Северного Кавказа", принадлежащий государству основной инвестор, утверждает, что если все пойдет согласно планам, то к 2025 году в "Ведучах" будет 17 трасс, семь подъемников для лыжников и гостиницы, способные принять 4800 человек.

В рамках федеральной программы экономического развития Северного Кавказа между 2017 и 2020 годами "Ведучи" получит 6,5 млрд рублей из бюджета.

Но, отмечает газета, опасения в связи с возможными терактами, а также ужасающая репутация Чечни в области прав человека сильно осложняют этот проект.

Но туризм в Чечне растет. Газета цитирует руководителя "Ростуризма" Олега Сафонова, согласно которому в 2017 Чечню посетили 130 тыс. туристов, по сравнению с 90 тыс. в 2016 году. До 2013-го эта цифра была близка к нулю.

Но иностранных туристов приезжает мало - за весь 2016 год лишь 2500 иностранцев провели хотя бы одну ночь в Чечне.

В пятницу на новом горнолыжном курорте работал лишь один подъемник для лыжников и один спуск, был открыт для посетителей лишь один ресторан.

Все остальное должно быть построено позже.

Дорога из ближайшей деревни на курорт лишь слегка присыпана гравием. Внедорожники Кадырова и его антуража проехали тут спокойно, а остальные машины лавировали между кучами гравия и глыбами льда, так что пассажирам часто легче было выйти и идти пешком.

Французская компания Poma, установившая подъемник для лыжников, говорит, что готова поставить еще больше подъемников.

На вопрос о положении с правами человека в Чечне вице-президент компании Жан-Поль Юар сказал: "В нашей истории тоже не все было красиво. Во времена французской революции людям отрубали головы", - цитирует бизнесмена Financial Times.

Британский разведчик против нацистов

Daily Telegraph пишет, что британская разведслужба МИ-6, вопреки традициям, публично почтила память своего шпиона времен Второй мировой войны.

Франк Фоли, работавший на британскую разведку, находился в Берлине перед началом войны, где он официально числился дипломатом.

Он воспользовался своим дипломатическим статусом, чтобы выдавать визы тысячам немецких евреев, пытавшимся бежать от нацистов.

Теперешний глава МИ-6 Алекс Янгер сказал, что его ведомству часто сложно публично говорить о прошлых достижениях своих сотрудников, но добавил, что Франк Фоли был "чрезвычайно эффективным разведчиком".

По его словам, в МИ-6 существует традиция, согласно которой "наши достижения остаются в секрете, а наши провалы известны всем".

Эта необходимость держать как можно больше информации в секрете привела к тому, что репутация разведки часто не соответствует действительности.

"Замечательно, что достижения одного из лучших сотрудников МИ-6 больше не остаются тайной", - сказал он.

Фоли работал в Германии в 20-е и 30-е годы, отслеживая приход нацистской партии к власти. Официально он работал в отделе виз и паспортов и начал выдавать британские визы тысячам евреев, пытавшимся бежать от нацистов.

При этом он нарушал постановления британского правительства, которое ограничивало число виз для евреев, пытавшихся выехать либо в Великобританию, либо в одну из ее колоний. Иногда он даже получал выговоры от собственного начальства.

К концу 30-х годов он прятал евреев в своей собственной квартире.

Насколько известно, ему удалось спасти более 10 тысяч человек. Фоли скончался в 1958 году.

"Никто не сомневается в благородстве, сострадании и храбрости Франка. Он был чрезвычайно опытным разведчиком и своими глазами наблюдал, как нацисты захватили власть, видел все ужасы этого режима. Не задумываясь о собственной безопасности, он противостоял злу. Он решил помочь людям. Он знал, какими будут последствия, если его схватят. Его упорство и открытая душа помогли спасти многие тысячи европейских евреев", - сказал глава МИ-6 Алекс Янгер.

Разведка Великобритании в последнее время пытается избавиться от репутации, созданной ей фильмами о Джеймсе Бонде, и привлекает в свои ряды новые поколения будущих специалистов, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com