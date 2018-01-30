Могут ли США ограничить оружейный экспорт России?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Россия, как считает Василий Кашин, традиционно торгует оружием на рынках, где американские санкции не играют большую роль

Вводить новые санкции против предприятий российского военно-промышленного комплекса или из руководителей не имеет смысла, поскольку действующие американские санкции уже работают, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Сегодня мы поставили конгресс в известность о том, что этот закон и его реализация уже сдерживают российскую торговлю оружием. С момента принятия этого закона, по нашим оценкам, иностранные правительства прекратили запланированные, либо уже анонсированные поставки российских вооружений стоимостью в миллиарды долларов", - говорится в ее заявлении.

По словам Хизер Нойерт, в ситуации эффективно работающего закона не имеет смысла вводить санкции против предприятий или отдельных персон.

Закон о санкциях против России был подписан Дональдом Трампом в начале августа 2017 года. Он предусматривал введение дополнитлеьных санкций 29 января. 26 октября был опубликован список из 29 российских компаний, организаций и предприятий, которых эти санкции могли коснуться. Большинство компаний из списка уже находились на тот момент под другими санкциями США и ЕС.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве в том числе и военно-промышленный комплекс, признал, что ущерб от американских санкций уже исчисляется сотнями миллиардов долларов. "Сейчас новый виток, новый акцент в американских санкциях - это беспрецедентное давление экономическое и дипломатическое на руководство тех стран, которые являются традиционными покупателями российских вооружений", - приводит его слова агентство Интерфакс.

В той части санкций, которые касаются ограничений на экспорт российских вооружений, могу сказать следующее: американцы остаются верны себе. Они везде и всегда используют принцип "двухходовочки", сначала пугают покупателей наших вооружений, затем заставляют покупать только американское вооружение Дмитрий Рогозин, Вице-премьер правительства России

"Это категорически невыгодно европейцам. То есть американцам выгодно, Российской Федерации стратегически, в общем-то, если она правильно себя поведет, выгодно, потому что она приобретает много компетенций, а Европе, нашим европейским партнёрам, нашим соседям, это невыгодно. Ущерб исчисляется, конечно, даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов, к сожалению", - цитирует его слова агентство РИА Новости.

Русская служба Би-би-си обратилась к экспертам с просьбой прокомментировать заявление Хизер Нойерт.

Василий Кашин, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН

Никаких свидетельств того, что [российский экспорт вооружений] просел, нет. Он уперся в некий потолок несколько лет назад - где-то около 15 миллиардов долларов, и особо не растет и особо не падает. Какие-то рынки насыщены, появляются другие рынки.

Российскими контрагентами в сфере военно-технического сотрудничества являются развивающиеся страны, у которых зачастую отношения с США итак плохие. Либо это страны, портить отношения с которыми США просто не могут себе позволить.

Индия, например. США занимаются тем, что изо всех сил обхаживают Индию, чтобы включить ее в какие-то свои комбинации против Китая. И вводить против нее санкции, учитывая, что Индия все равно не сможет отказаться от военно-торгового сотрудничества с Россией, они не могут.

Китай - второй после Индии по значению партнер - ему просто наплевать на американские санкции. Частично против китайских оборонных компаний они введены, но если американцы чего-то расширят, то Китай обычно отвечает на это своими санкциями, которые гораздо более болезненны. Это делается просто - например, вместо того, чтобы купить самолетов Boeing на сколько-то миллиардов долларов, закупаются самолеты Airbus.

Понимаете, наращивать давление в этой области им сложно, потому что есть ряд условностей, ряд тонких моментов, которые мы можем перестать учитывать. Например, мы по ряду направлений сохраняем сдержанность в военно-техническом сотрудничестве с некоторыми странами, ее можно перестать проявлять.

Я думаю, это довольно бессмысленно, они не в состоянии сильно подорвать наш экспорт оружия, и если они будут пытаться расширять санкции, это приведет лишь к тому, что для России потеряет смысл хоть как-то учитывать интересы США и их союзников. А они учитываются довольно сильно.

[...] В последнее время Россия как раз вышла на рынок страны-члена НАТО, то есть Турции. Будет интересно посмотреть, удастся ли завершить сделку по С-400. Если удастся, то вы увидите цену всем этим заявлениям.

Василий Зацепин, экономист, эксперт Института Гайдара

Безусловно, проблемы есть в торговле оружием. Всегда нужно найти покупателя, всучить ему и так далее. Когда была система социализм-империализм-неприсоединившийся мир, мне кажется, легче проходило. Правда, все больше в кредит.

Но и сейчас многие поставки Россия осуществляет на бартерной основе, за кредиты, выдаваемые той же самой Россией. То есть с точки зрения экономического эффекта весьма сомнительные. Хотя я не против бартера, конечно.

Не могу ничего сказать [о влиянии но процесс санкций США], единственное, что видно, что продажи вышли на плато. Не растут уже на протяжении трех-четырех лет. Есть незначительные колебания в ту или другую сторону, но тенденция роста исчезла.

Мне кажется, это сочетание разных факторов. И насыщение рынка, и выход конкурентов на традиционные российские рынки, в Индии, например. Это такое творческое дело - торговля.

Безусловно [повлиять за счет санкций на торговлю оружием] можно, потому что экспортный потенциал российских вооружений был существенно увеличен западной компонентной базой, сотрудничеством с фирмами из Европы, Израиля и так далее.

Те же Су-27 в экспортном исполнении оказались гораздо лучше тех, которые находились на вооружении в самой России. Анекдотическая ситуация. Хотя конечно правильно там было все использовано, и в конце концов российские ВВС получили на вооружение аналогичные образцы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Продавать оружие - это искусство, считает Василий Зацепин

Би-би-си: Что Россия может противопоставить таким санкциям?

Василий Зацепин: Что мы буре можем противопоставить? Терпеть. Не подставляться, скрываться и действовать по обстановке с максимальным использованием собственных возможностей, ошибок наших конкурентов, доброй воле наших контрагентов и так далее.

Торговля - это наука, искусство, дело творческое.

Би-би-си: На самом деле отношения России с Западом стали стремительно портиться давно, гораздо раньше, чем был принят этот закон, года с 2014-2016. Этот фактор повлиял уже на российскую торговлю оружием?

Василий Зацепин: Вполне возможно, что повлиял, но это же не афишируется. Все старательно делают хорошую мину при плохой игре, и вполне успешно. Улыбаются, проводят заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Портфель заказов растет, а про реальные продажи...

Я думаю, что со дня на день пройдет заседание этой комиссии, и мы услышим новые цифры. Но я думаю, что прорыва не будет, я настроен ждать падения. Не существенного, но падения, и если будет какой-то рост, я буду приятно удивлен.