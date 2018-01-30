США урезают финпомощь палестинцам. Чем это грозит?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption UNRWA предоставляет помощь беженцам, включая медицинское обслуживание и образование

"Достоинство бесценно", - написано на транспарантах, которые сотрудники Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) несут во время демонстрации в Газе.

Ее участники высказывают тревогу в связи с тем, что недавнее решение Вашингтона приостановить выплату 65 млн долларов финансовой помощи палестинцам может лишить их работы, а также дотаций, на которые большинство из них рассчитывают как беженцы.

"Агентство было для меня всем, - говорит Наджва Шейх Ахмед, сотрудница информационного отдела UNRWA. - Оно не только предоставляло еду, одежду, помогало с образованием и медицинским обслуживанием, но и давало работу, которая очень помогала моей семье".

Детство Наджвы было нелегким и прошло в лагере беженцев Хан-Юнис.

Image caption Тысячи сторонников и сотрудников UNRWA участвовали в акции протеста в Газе

Она переехала в лагерь Нусейрат, где вышла замуж. Ее супруг - также сотрудник агентства. У них пятеро детей.

Во время нашей встречи мы идем по узким улочкам в местную клинику, окрашенную в синий и белый цвета ООН, где Наджва должна получить талон на бесплатное медицинское обслуживание.

С ней ее старшая дочь Сальма, которая делает большие успехи в уроках английского. Она - одна из 270 000 учащихся школ UNRWA в Газе.

Image caption Салма Шейх Ахмед посещает уроки в школе UNRWA

"Как мать я очень волнуюсь, - признается Наджва. - Если дефицит финансирования не будет покрыт, то агентству придется закрыть школы и программы медицинской помощи. Это очень плохо для моих детей".

Разрыв связей

США - крупнейший донор UNRWA. В прошлом году они предоставили агентству около 360 миллионов долларов - то есть примерно половину всех средств, направленных UNRWA в виде помощи палестинцам.

Президент Дональд Трамп впервые заявил о пересмотре отношений с агентством 2 января, когда написал в "Твиттере", что палестинцы не ценят и не уважают США, несмотря на внушительную помощь, которую Соединенные Штаты им оказывают.

Государственный департамент утверждает, что приостановка финансирования UNRWA связана с необходимыми реформами, но, скорее, это выглядит, как попытка наказать палестинских лидеров за их нежелание вести мирные переговоры с Израилем.

Они разорвали связис Белым домом несколько недель назад, после того как тот признал Иерусалим столицей Израиля. Палестинцы же настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства.

На прошлой неделе в швейцарском Давосе Дональд Трамп сказал, что помощь палестинцам будет приостановлена, если они не сядут за стол переговоров.

Особый статус

В секторе Газа, где находится восемь лагерей беженцев, жители жалуются на то, что их насильно вовлекают в геополитический конфликт.

Первоначально агентство UNRWA было создано для помощи нескольким сотням тысяч палестинцев, перемещенных в результате арабо-израильской войны 1948 года.

Почти 70 лет спустя некоторые из этих беженцев и многие из их потомков, также имеющих статус беженцев, продолжают жить в лагерях, которые теперь представляют собой перенаселенные кварталы из бетонных блоков.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Более пяти миллионов палестинцев зарегистрированы как беженцы

Сегодня агентство предоставляет помощь примерно пяти миллионам человек, не только на палестинских территориях, но также в Иордании, Ливане и Сирии - где палестинские беженцы пользуются усеченными правами.

Окружающие страны отказываются принимать палестинских беженцев к себе, и по мере естественного увеличения их численности проблема усугубляется с каждым годом.

Судьба беженцев является ключевой проблемой в арабо-израильском конфликте, и они часто оказываются в центре политических и военных столкновений.

Палестинцы апеллируют к своему "праву на возвращение" в те части исторической Палестины, которые теперь располагаются на территории Израиля.

Израиль эти требования отвергает и часто критикует UNRWA за практику передачи статуса беженца по наследству, которая, как подчеркивают израильские политики, применяется исключительно к палестинцам.

"Как долго будет существовать UNRWA? Еще 70 лет?" - обратился к присутствующим на недавней пресс-конференции премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Уже появились пра-правнуки беженцев, которые сами не являются беженцами, но, тем не менее, находятся в списке UNRWA", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption США считают, что деятельность UNRWA должна быть более прозрачной

Нетаньяху считает, что помощь должна быть направлена другим гуманитарным организациям, например Комиссии ООН по делам беженцев.

"Это скорее будет иметь положительные последствия, потому что бесконечное культивирование идеи о возвращении на землю предков - это именно то, что подогревает конфликт, - полагает Нетаньяху. По его мнению, UNRWA - это часть проблемы, а не ее решение.

Альтернатива еще хуже

Официальные представители UNRWA подчеркивают, что получили свой мандат от Генеральной Ассамблеи ООН и отвергают обвинения в том, что препятствуют достижению палестино-израильского мирного договора.

"Проблему затягивает неспособность политических игроков решить проблему беженцев, - говорит представитель UNRWA Крис Ганнесс. - Как только будет найдено решение, основанное на международном праве и резолюциях ООН, UNRWA сложит свои полномочия и передаст дела".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Представители вооруженных сил Израиля предупреждают, что кризис UNRWA может привести к эскалации насилия

Агентство выступило с призывом о помощи в связи с дефицитом бюджета и уже получило множество писем со словами поддержки - в том числе от знаменитостей и более чем двух десятков международных гуманитарных организаций.

В Израиле также выказывают озабоченность тем, что ослабление позиций агентства может вызвать нестабильность в регионе и способствовать эскалации экстремизма.

"Хотя политика UNRWA далека от совершенства, израильское военное ведомство и правительство Израиля в целом за многие годы пришли к пониманию того, что все прочие альтернативы для Израиля еще хуже", - заявил бывший представитель сил обороны Израиля (IDF) Питер Лернер в интервью газете Haaretz.

Участники митинга в Газе призывали обратить внимание на то, как сокращение финансирования UNRWA скажется на положении людей, нуждающихся в помощи, а также говорили о глобальных проблемах.

"Без UNRWA к нам не будут относиться как к беженцам", - тревожится Наджва Шейх-Ахмед, чей отец в 1948 году покинул свой дом в Аль-Маждале - палестинской деревне, ставшей ныне частью города Ашкелон на юге Израиля.

"Мои идентификационный номер беженца и продовольственная карточка свидетельствуют о том, что когда-то у меня была родина, - говорит она. - Без этих атрибутов мы лишимся права сражаться за наши права".