Фейковые новости: вчера, сегодня и завтра

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Понятие "фейковые новости" появилось лишь в середине 2016 года, но с тех пор уже прочно вошло в политический дискурс, журналистские будни и даже академические словари. А началось все с македонских подростков, решивших заработать в интернете.

Летом 2016 года редактор новостного сайта Buzzfeed Крейг Сильверман заметил поток смешных и полностью высосанных из пальца историй, поступавших из македонского города Велес.

Журналист и его коллеги начали разбираться в этой истории и обнаружили более 140 полностью фейковых сайтов с огромным количеством подписчиков в "Фейсбуке".

В создание таких историй оказались вовлечены десятки молодых македонцев, которые зарабатывали на распространении не имеющих отношения к действительности новостей с сенсационными заголовками.

Юные македонцы выдавали за действительные такие сообщения как "Папа Франциск шокировал мир, поддержав кандидатуру Трампа" и "Агент ФБР, которого подозревают в сливе электронных писем Хиллари Клинтон, покончил с собой".

Схема была проста: молодые люди постили в "Фейсбуке" сенсации и получали доход от посещения своих сайтов огромным количеством пользователей. Как выяснилось, самый большой трафик приносили истории, в которых Дональд Трамп представал как герой.

Всё эти новости, разумеется, были фальшивками.

Image caption Исследователей соцсетей заинтриговало, как быстро фейковые новости распространились из Велеса благодаря алгоритмам "Фейсбука"

Ничего нового?

Новизна в "македонском следе" была именно в том, как быстро фейковые истории захватили интернет. Сочетание особенностей работы соцсетевых алгоритмов, рекламы и общей нервозной атмосферы перед выборами в США стало идеальным для распространения фейков.

Причем ложную информацию предлагали и противникам, и сторонникам Дональда Трампа, создавая специальные группы в сетях.

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Так выглядит одна из групп поддержки Трампа

Но большая часть контента этих групп - результат работы с традиционными приемами политического пиара.

Были мемы, показывающие Дональда Трампа как бесстрашного лидера и живой пример американской истории успеха. Или же публиковались истории в поддержку его обещаний депортировать нелегальных иммигрантов.

Фейковыми новостями в буквальном смысле все публиковавшиеся истории не являлись. Но когда в ноябре 2016 года эксперты стали искать объяснения победе Трампа, они все чаще прибегали к определению "фейковые новости".

"Фейковые новости" как политический инструмент

Теперь этот термин мало у кого ассоциируется с желающими разбогатеть македонскими подростками.

Сам президент Трамп недавно выбрал победителей в его номинации "фейковые новости" журналистам, которые, по мнению американского лидера, допустили ошибки или давали плохие прогнозы.

Премий удостоились авторитетные американские издания - газеты New York Times и Washington Post, а также телеканал Си-эн-эн.

Как написал президент в своем "Твиттере", Америка под его руководством "способна преодолеть сопротивление необъективной прессы и снова стать великой страной".

И республиканцы, и демократы раскритиковали Трампа за "сталинистские методы".

Ещё в декабре 2016 года Хиллари Клинтон сказала, что социальные сети охватила эпидемия "вредных фейковых новостей и ложной пропаганды". Бороться с этим нужно как на государственном уровне, так и частными инициативами, предлагала проигравшая президентские выборы сенатор.

В соцсетях тогда активно распространялось сообщение о том, что Клинтон и руководитель ее штаба Джон Подеста якобы были связаны со структурой, осуществляющей сексуальную эксплуатацию детей. В организацию якобы также входил хозяин семейной пиццерии Comet Ping Pong Джеймс Алефантис. В сети скандал получил название "пиццагейт".

Житель Северной Каролины Эдгар Уэлч был арестован после того, как ворвался с оружием в Comet Ping Pong в Вашингтоне. Сам он объяснил, что хотел узнать правду по поводу скандальных новостей.

Правообладатель иллюстрации Court filing Image caption Эдгар Мэддисон Уэлч лично пришёл в пиццерию "разобраться", что там происходит

Клинтон тогда призвала защитить демократию, что некоторые восприняли как сомнение относительно результатов президентских выборов.

Уже через месяц термин присвоил себе Трамп и стал им активно пользоваться, для начала обвинив журналиста Си-Эн-Эн Джима Акосту в том, что он представляет "фейковые новости".

"Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм"! - эмоционально выступил президент в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хиллари Клинтон говорила, что в ее поражении могли сыграть роль фейковые новости

Бессмысленное выражение?

За первый месяц 2018 года словосочетание "фейковые новости" появилось в сети "Твиттер" 2 млн раз, по поиску в "Гугле" находится более 5 млн результатов.

Только во вторник на слушаниях в Сенате США филиппинского президента Родриго Дутерте назвали "источником фейков №1".

Как говорят эксперты, на удочки попадаются подписчики сетей, а порой и сами журналисты независимо от политических взглядов. Причём люди с высшим образованием даже более склонны упорствовать в своих заблуждениях.

Но директор Международной сети фактчекинга Пойнтеровского института Алексиос Мантзарлис уверен, что термин изжил себя, поскольку эксперты начали называть фейковыми новостями почти всё.

"Мы сами себе создали эту проблему. Я имею в виду СМИ", - полагает эксперт. "Сразу после выборов в редакционных статьях и в новостных заметках стали называть фейками все подряд".

"Мы должны понимать, что отчасти вина за нынешнюю неразбериху лежит на самой индустрии новостей", - считает Мантзарлис.

Теперь это фразой характеризуется всё, что не нравится читателю и пользователю - бот, рекламный пост, слух, всё что угодно - говорит Клэр Уордл из First Draft News.

По словам исследовательницы медиапространства, проблема с потребителями новостей ещё и в том, что некоторые отворачиваются от СМИ с многолетней историей, утверждая, что не могут больше никому доверять.

"Если кто-то начнёт называть телефон бананом, а у него в руках - огромный мегафон, это не значит, что мы должны перестать называть телефон телефоном", - говорит Мантцарлис.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Филиппин Родриго Дутерте также жаловался на фейковые новости, притом, что его самого обвиняли в их распространении

Вирусность фейков

Эксперт полагает, что одним из вариантов решения проблемы станет предоставление людям ресурсов для самостоятельной проверки получаемых фактов. Пока автоматически проверять факты быстро не получается.

"Алгоритмы поиска имеют такие же недостатки, что и люди, которые их разрабатывают", - замечает директор Международной сети фактчекинга.

Он планирует создать базу данных источников, которые используют специалисты по проверке фактов, и разместить ее в свободном доступе.

"Следует подумать над тем, как добавить авторитетности источникам. Необходимо эффективно размечать и структурировать качественный контент", - добавляет Мантцарлис. - "Многие люди устойчивы к фактам, но мало у кого к ним иммунитет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп придумал премию за фейковые новости - в его понимании

Будущее фейка

Компании Google и Facebook пообещали, что значительно расширят отделы по борьбе с дезинформацией в ближайшее время.

Однако механизмы их борьбы с фейковыми новостями, также как и соответствующие законы, которые рассматриваются сейчас в ряде стран, вызывают озабоченность у экспертов.

С 1 января в Германии действует закон, требующий от соцсетей немедленно удалять фейки, призывы к ненависти и нелегальные материалы под угрозой штрафа до 50 млн евро (61 млн долларов).

На прошлой неделе британское правительство выразило намерение бороться с фейковыми новостями.

А директор ЦРУ Майк Помпео во вторник заявил Би-би-си, что ждёт от российских хакеров и сайтов новой порции фейковых новостей перед промежуточными выборы в конгресс США в ноябре.

Кремль никогда не признавал своего онлайн-вмешательства в предыдущую американскую выборную кампанию.

Влияние на голоса избирателей

На данный момент у исследователей нет единого мнения относительно того, могут ли фейковые новости повлиять на голоса избирателей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все пользователи безоговорочно доверяют информации в сетях

Согласно совместному исследованию учёных из Принстона, Дартмута и университета Эксетера, около 25% взрослых американцев посещали сайты фейковых новостей в предвыборный период осенью 2016 года.

При этом 10% посетителей возвращались так часто, что на них пришлось 60% всех посещений.

Это говорит о том, что фейки не перетягивают на себя аудиторию СМИ с солидной репутацией.

Однако и группа исследователей, и Международная сеть фактчекинга Пойнтеровского института сходятся в том, что для того, чтобы понять, влияют ли фейковые сайты на избирателей по-настоящему, потребуется ещё много исследований.