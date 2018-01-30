Как "кремлевский доклад" повлиял на активы российских бизнесменов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В новый список США попала "золотая сотня" Forbes во главе с владельцем газовой компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном (на фотографии)

Общее состояние российскихбизнесменов из "кремлевского доклада", опубликованного министерством финансов США достигает почти $400 млрд. Это треть российского ВВП.

Русская служба Би-би-си проанализировала, как изменились их активы в день публикации материалов минфина США.

"Черный вторник"

Всего в "Кремлевский доклад" попали 96 бизнесменов.

После публикации "кремлевского доклада" некоторые российские миллиардеры, оказавшиеся в списке, потеряли часть своих капиталов в течение нескольких часов. Forbes отслеживает динамику в онлайн-режиме.

Русская служба Би-би-си выяснила, кто понес наибольшие потери, а кто, напротив, увеличил состояние.

Наиболее заметные потери, согласно расчетам сайта Forbes.com, понес совладелец нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов , потерявший к 18:40 мск 241 млн долларов из своего состояния в 16,4 млрд. Его состояние фактически снизилось на 1,4%.

, потерявший к 18:40 мск 241 млн долларов из своего состояния в 16,4 млрд. Его состояние фактически снизилось на 1,4%. Еще один акционер "Лукойла" и вице-президент компании Леонид Федун во вторник потерял 103 млн долларов.

во вторник потерял 103 млн долларов. Около 222 млн долларов к 18:40 мск потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин .

. Еще одним лидером по потерям стал Сулейман Керимов, чья семья является акционером "Полюс Золота". Его состояние во вторник снизилось на 129 млн долларов.

Ряд фигурантов "кремлевского доклада" во вторник увеличили свое состояние.

В лидерах оказался Сергей Галицкий, владелец торговой сети "Магнит". Его состояние выросло во вторник на 145 млн долларов до 4,4 млрд.

В чем причина

Опрошенные Русской службой Би-би-си аналитики полагают, что причиной падения стал вовсе не "кремлевский доклад", а иные факторы.

К примеру, в случае с состоянием акционеров "Лукойла" причиной стало общее снижение цен на нефть в последние два дня. Аналитик компании "Уралсиб" Алексей Кокин сказал Би-би-си, что падают не только акции "Лукойла", но и других нефтяных компаний.

В случае с Лисиным это лишь "легкая коррекция" на фоне внешних условий на рынке, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Он напомнил, что акции НЛМК с конца ноября выросли с 132 рублей до 151 рубля. Зварич не связывает коррекцию с "кремлевским докладом".

Негативных событий, связанных с компанией "Полюс", не было, говорит Богдан Зварич.

Но акции "Полюса", судя по данным Мосбиржи, начали падать еще в начале января и с тех пор остаются довольно волатильными. Это происходит на фоне расследования во Франции дела Керимова.

Акции "Магнита" Сергея Галицкого, несмотря на его попадание в "список олигархов", поднялись в цене почти на 5%.

До этого котировки ритейлера снижались несколько дней подряд из-за слабой отчетности и отказа платить дивиденды впервые с 2007 года.

Треть ВВП

Вот как выглядит список с точки зрения личных состояний его фигурантов и основных источников их богатства.

Общее состояние бизнесменов, оказавшихся на карандаше у американских властей, судя по данным Forbes, оценивается в $386 млрд - сумму, эквивалентную 30% российского ВВП за 2016 год.

"Кремлевский список" полностью повторяет "золотую сотню" богатейших россиян по версии Forbes на 2017 год. В документах, внесенных в Конгресс США, говорится, что список олигархов составлялся на основе открытых источников, "заслуживающих доверия". Основной критерий отбора - состояние от 1 млрд долларов и выше.

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