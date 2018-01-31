Полет на горчичном масле и другие причуды биотоплива

Правообладатель иллюстрации QANTAS Image caption Горчично-керосиновый полет над Тихим океаном длился 15 часов

Лайнер компании Qantas впервые в истории совершил рейс из США в Австралию на горчичном масле.

Это был обычный рейс Лос-Анджелес - Мельбурн, пассажиры которого даже не знали, что в баки этого нового большого "Боинга" залит не чистый керосин, а смесь его с маслом из семян абиссинской горчицы.

Такая смесь позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 7%.

Транспорт на биотопливе

Поездки, полеты и выработка энергии на биотопливе уже давно не новость. В Бразилии большая часть автопарка уже давно ездит на этаноле, выработанном из сахара; растительное масло (чаще всего рапсовое) широко признано как прекрасное сырье для дизельного топлива.

Евросоюз провозгласил своей целью перевести к 2020 году каждый десятый автобус, автомобиль и самолет на биотопливо, но столкнулся с проблемой: такое топливо не назовешь легко возобновляемым.

Сахарный тростник, рапс, как и кукурузу, нужно выращивать, вкладывая деньги, используя удобрения и расходуя энергию. Если отдать под эти культуры пахотные земли, фермеры будут выращивают меньше пищевых продуктов. Если вырубать под поля тропические джунгли, вред для атмосферы Земли будет больше, чем от парниковых газов.

Абиссинская горчица выгодно отличается от рапса тем, что ее используют для севооборота - австралийские фермеры могут сеять ее между урожаями основных культур. С одного гектара можно получить 400 литров авиационного топлива, на что и надеется австралийская авиакомпания, сообщает британская газета Guardian.

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Из растений папоротника тоже, оказывается, можно производить биотопливо

Какие еще неожиданные источники биотоплива наряду с абиссинской горчицей нашло человечество для выработки энергии?

На кофейной гуще

В ноябре 2017 года некоторые городские автобусы в Лондоне вышли на маршрут, заправленные топливом из кофе. Точнее, из масла, выжатого из кофейной гущи - побочным отходом работы сотен кофеен. Кофейной гущи лондонцы производят около 200 тыс. тонн в год. Автобусы в британской столице также ездят на отработанном растительном масле после жарки рыбы и картошки фри, а также на топливе, произведенном из мясных обрезков.

Мертвый кит

В 2016 году вынесенный волной на берег труп 9-метрового кита власти английского графства Девон постановили пустить на биотопливо. Туша была транспортирована на местный завод, где сначала из него было выжато масло, а затем оставшееся мясо было запечено для хранения и дальнейшего использования опять же в качестве источника энергии.

Папоротник-сорняк

Бич шотландских фермеров орляк обыкновенный - разновидность папоротника. Он также признан перспективным источником биологического топлива. Обычно он разрастается на земельных угодьях, и приходится распылять яды, чтобы избавиться от этого назойливого растения. В Шотландии изучают проект строительства завода, который перерабатывал бы стебли орляка в источник энергии.

Человеческие тела

Русская служба Би-би-си уже рассказывала об электростанции, работающей при крематории. В Дании, Швеции и Великобритании крематории зарабатывают на продаже избытков тепла, которое образуется при сжигании умерших. За одну кремацию выделяется энергия, которой хватит на питание полутора тысяч телевизоров в течение часа.

Живой человек тоже может быть источником энергии, и не только в фильме "Матрица". В Лас-Вегасе установлены фонари, которые обеспечиваются электричеством благодаря кинетической энергии. Аккумуляторы заряжаются, пешеход наступает на специальные панели в тротуаре. Один шаг генерирует от 4 до 8 ватт.

Шведская компания Jernhusen еще несколько лет назад придумала, как перенаправлять тепло с Центрального вокзала в Стокгольме на обогрев здания, расположенного по соседству. Воздух в помещении вокзала нагревается телами большого числа пассажиров. В свою очередь теплом воздуха в здании вокзала нагревается вода, которая затем направляется по обычным трубам в батареи водяного отопления в соседнем здании.

Виски

Алкоголь используется человечеством "для сугреву" уже сотни лет, но сделать автомобильное топливо на основе виски догадалась лишь компания Celtic Renewables. При производстве скотча чистый виски на выходе из дистиллятора составляет лишь 10% от общего объема сырья, остальное идет в отходы. Вот их-то и перерабатывают в электричество, а также путем ABE-брожения (процесса ацетоно-бутилового разложения углеводов, открытого в начале XX века химиком Хаимом Вейцманом) синтезируют топливо для дизельных двигателей.