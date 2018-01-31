Эра робокорров: когда роботы вытеснят журналистов

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Расстроились бы вы, если бы узнали, что статья, которую вы только что прочли в газете или на вебсайте, написана журналистом-роботом? Да и смогли бы вы вообще об этом догадаться? Добро пожаловать в эру "робокорров", которая наступает быстрее, чем вы думаете.

Глубоко в недрах лондонского представительства новостного агентства Пресс ассосиэйшн трудится небольшая группа журналистов и компьютерщиков.

Они разрабатывают компьютерную систему, способную выполнить работу нескольких человек. Система отбирает наиболее интересные статистические данные: от новых сведений о количестве различных преступлений до числа детей, рожденных вне брака.

Для пробы агентство уже начало рассылку некоторых написанных компьютером историй. Такие заметки объемом в несколько параграфов могли бы использовать небольшие местные газеты.

"Мы уже начали рассылать им по электронной почте образцы наших материалов, и многое было использовано", - говорит главный редактор агентства Питер Клифтон.

Иногда журналистам приходится переписывать сочиненную компьютерным алгоритмом статью или добавлять в нее что-нибудь, но зачастую, по словам Клифтона, заметки публикуются как есть.

Среди опубликованных в печати или в интернете компьютерных заметок - небольшие материалы о вреде курения во время беременности, об уровне переработки вторсырья или о том, что одна местная больница в Англии не отменила в октябре ни одной срочной операции.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Питер Клифтон уверяет, что искусственный интеллект встанет на службу журналистам

Подобная "робожурналистика" становится все более распространенным явлением во всем мире, особенно там, где издатели пытаются справиться с падающими тиражами газет и уходом рекламщиков в интернет.

Питер Клифтон надеется к концу апреля начать распространять около 30 тысяч таких материалов в месяц. Это проект получил название Radar, проводится он совместно с медийной компанией Urbs Media, а финансируется за счет выделенного компанией Google гранта в размере 706 тыс. евро.

Вопрос в том, какую часть журналистской работы можно автоматизировать? И окажутся ли под угрозой рабочие места?

Питер Клифтон утверждает, что на нынешнем этапе эта система всего лишь дополняет работу, которую делают обычные журналисты, причем некоторые из них сами участвуют в разработке этой системы.

Пока автоматическая часть сведена к прочесыванию больших объемов статистических данных, на что у людей ушло бы гораздо больше времени.

Правообладатель иллюстрации Shutterstock Image caption Какую часть журналистской работы способны выполнять робокорры?

И все же статьи, написанные компьютером, получают все большее распространение, особенно в США.

Публикуемые в газете LA Times оповещения о землетрясениях, основанные на данных Геологической службы США, автоматизированы с 2014 года.

Однако риски, связанные с подобной автоматической системой публикации новостей, стали очевидны в июне 2017 года, когда эта газета распространила данные о толчке у берегов Калифорнии магнитудой в 6,8 баллов. Вскоре выяснилось, что это были данные о землетрясении 1925 года, которые Геологическая служба выдала по ошибке.

Автоматически сгенерированная заметка была опубликована в LА Times спустя минуту после появления отчета Геологической службы. В этом случае оперативность не пошла на пользу.

Но подобные одиночные сбои не отвадили издателей. В прошлом году газета Washington Post объявила о начале публикации автоматически обработанных заметок о футбольных матчах, проводимых среди старшеклассников.

"Эти заметки будут автоматически обновляться каждую неделю с использованием данных турнирных таблиц, которые еженедельно присылают школьные тренеры по футболу", - сообщалось в статье, разъясняющей новый проект.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Орудия труда журналиста ушедшей эпохи, сейчас это уже почти музейные экспонаты

Проведенное в 2017 году исследование выявило, что в европейских новостных изданиях ежемесячно с помощью компьютерных алгоритмов производятся тысячи статей.

Это же исследование Института журналистики Рейтер Оксфордского университета обнаружило, что многие издатели прибегают к автоматической обработке материалов, чтобы оперативно публиковать какие-нибудь интересные факты - от результатов выборов до статистики по острым социальным вопросам.

Автоматика применяется и в других целях. Одно голландское агентство использует алгоритм, чтобы переписывать статьи более простым языком для новостной ленты, рассчитанной на детей.

Как заключил автор отчета Александр Фанта из австрийского Пресс эйдженси, все эти схемы, хоть и продуктивны, не слишком искусны.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Корпорация Руперта Мердока News International столкнулась с протестами британских профосюзов, отказывавшихся в 1986 году внедрять новые технологии

Однако сейчас в разработке более сложные системы.

Китайский технический гигант Tencent, разработавший мобильное приложение WeChat, недавно продемонстрировал систему, которая автоматически может написать доклад. Исполнительный директор новостного сайта Quartz Зак Сюард таким образом составил один из своих собственных докладов на конференции и был очень впечатлен.

Китайское новостное агентство Синьхуа уже проводит реорганизацию, чтобы активнее использовать искусственный интеллект.

Но может ли робот вытеснить человека в таких традиционных сферах, как, например, интервью по телефону?

"Может случиться так, что репортер-робот будет звонить близким скончавшегося человека и спрашивать их, что они чувствуют", - говорит Фанта о так называемых "звонках смерти" - порой противоречивой, но необходимой практике, к которой приходится прибегать журналистам.

Правообладатель иллюстрации Panu Karhunen Image caption Александр Фанта полагает, что для журналистов роботы станут их "третьей рукой"

"Можно расписать этот сценарий, хотя, я думаю, вопрос стоит так: захотите ли вы это делать?" - добавляет Фанта.

Он полагает, что автоматика станет еще одним помощником репортёра, который в будущем сможет использовать специальные программы для поиска историй или производства контента.

Но нет ли опасности того, что подобные автоматически генерируемые новостные приложения возьмут на вооружение пропагандисты, чтобы распространятьь фальшивки в своих собственных политических или национальных интересах?

Уже есть свидетельства того, что подобные алгоритмы применялись именно в таких целях в соцсетях.

"Есть совершенно обоснованные опасения в том, что автоматика способствует подобному наступлению на свободу слова", - говорит Александр Фанта.

Би-би-си не публикует историй, произведенных с помощью компьютерного алгоритма, поясняет Роберт Маккензи, редактор исследовательской группы Би-би-си News Labs.

Однако его подразделение работает над созданием приложений, способных выполнять некоторые составляющие журналисткой деятельности, например, расшифровку интервью или распознавание необычных трендов в информации, находящейся в открытом доступе.

Присутствие искусственного интеллекта, без сомнения, со временем будет все более ощутимо в новостных редакциях. Но, как полагает Джошуа Бентон из школы журналистики Нимана при Гарвардском университете, роботы пока еще не представляют серьезной угрозы журналистским рабочим местам.

Он считает, что в этой сфере существуют гораздо более реальные проблемы, в частности, падение доходов от рекламы.

Машине будет очень трудно справиться с наиболее трудной или крайне деликатной частью журналистской работы, а именно: тщательно взвешивать всю полученную информацию, чтобы написать сбалансированный, связный текст, утверждает Джошуа Бентон.

"Хорошая журналистика заключается не только во входных-выходных данных, но также и в мастерстве, которое не стоит на месте, а развивается, - говорит эксперт. - Я не хочу сказать, что машины никогда не дорастут до нас, но мне кажется, что им до этого еще очень далеко".