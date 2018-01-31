Тост невесты: что скажет Меган Маркл на своей свадьбе?

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Наступит май, и Меган Маркл, судя по всему, нарушит давнюю традицию, существующую для королевских невест, и произнесет речь на собственной свадьбе.

В XXI веке не должно удивлять, что женщина хочет выступить на своем бракосочетании. Однако некоторые традиции нарушить не так просто.

Согласно опросу компании YouGov, в 2016 году только 16% опрошенных посчитали, что невеста должна взять слово на своей свадьбе.

По оценке Донны Браун, сотрудницы компании по организации свадеб и торжественных мероприятий Pure Elegance Weddings & Events, из 70 свадеб, которые она помогла организовать в 2017 году, примерно лишь на десяти невеста взяла слово.

Донна также припомнила один случай, когда подружка невесты очень хотела выступить, но сама невеста не была уверена, нужно ли это.

"Нельзя полностью сбрасывать со счетов этикет, но в конечном счете это же ваша свадьба, - полагает Донна. - Она же проводится не для Pinterest. Не надо стремиться оправдывать кажущиеся ожидания".

Однако Сара Хэйвуд, организатор свадеб и автор книги Wedding Bible ("Свадебная библия"), говорит, что около половины всех свадеб, которые она планирует, включают речь невесты.

А редактор журнала Brides ("Невесты") Джейд Бир замечает, что сейчас все больше молодых женщин начинают ощущать, что они не хотели бы, чтобы в день их свадьбы за них говорили мужчины.

Отстутствие устоявшейся традиции выступлений невест на свадьбах дает им сейчас большую свободу выбора тем, полагает организатор свадеб Аннабель Кандлер.

По ее словам, шаферы или отцы невест, как правило, ищут в интернете те слова, которые принято говорить в свадебных речах, однако для невест никаких подобных указаний нет.

Аннабель полагает, что это дает невестам определенные преимущества: "Они встают, потому что им есть что сказать. Никто другой за них сказать это не может".

Так какой же должна быть речь Меган Маркл? Чего в ней лучше не касаться и надо ли в нее включать шутки?

Правообладатель иллюстрации Annabel Candler Image caption Устроитель свадеб Аннабель Кандлер решила взять слово на своей собственной свадьбе

"Не надо тянуть одеяло на себя", - советует эксперт по составлению свадебных речей Кэрол Спирс.

По ее словам, Меган, будучи актрисой, запросто может всех затмить, однако если она развернется на всю голливудскую катушку, это не придется по душе членам королевской семьи.

Нервишки пошаливают?

Как справиться с нервами - вот что, вероятнее всего, будет на повестке дня. Однако свадебный блогер Алисон Тинлин утверждает, что выдать речь на свадьбе проще, чем выступить с обычной публичной речью, потому что на свадьбе помогает всплеск адреналина.

С этим согласна и Сара Хэйвуд, которая советует невестам положиться на своих гостей, чтобы преодолеть нервозность.

"Вы смотрите на полный людей зал. Эти люди вас знают, вы им небезразличны. И когда вы видите их лица, становится не так страшно", - говорит Сара Хэйвуд.

Тут может помочь не только дружелюбная аудитория, добавляет Донна Браун, но и то, что невеста будет выглядеть сногсшибательно. Это даст ей дополнительную уверенность в себе.

Кэрол Спирс считает, что главное - попрактиковаться. Она советует невестам заучить наизусть две первых минуты своего выступления: "Когда вы знаете, с чего начать, это вам придаст уверенность, достаточную для того, чтобы вы смогли раскрыть рот".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган Маркл и принц Гарри поженятся в мае

А надо ли Меган Маркл включать в свою речь шутки?

Будучи редактором журнала для невест Джейд Бир повидала довольно много свадебных торжеств и до сих пор помнит некоторые моменты выступлений невест.

"Я однажды наблюдала, как одна невеста в своей свадебной речи сравнила каждого гостя с определенной конфетой из шоколадного набора Quality Street, и это было мучительно", - вспоминает она.

"Не пытайтесь шутить напропалую, если вы не очень уверены, что у вас это получится", - предупреждает она.

Кэрол Спирс отмечает, что легкий юмор будет уместным, однако рассказывать анекдоты рискованно: "Вы можете не так его рассказать или сделать это в неподходящий момент".

"Если только вы не сатирик, дополнительный стресс такого рода вам ни к чему", - советует она.

И уж конечно надо избегать пошлых шуток.

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"Не дайте им потерять интерес"

Общий совет в таких случаях: речь должна быть короткой.

Сара Хэйвуд говорит, что ее идеальная продолжительность выступления - от 5 до 10 минут: "Лучшие речи - это такие, когда вам хотелось бы слушать дальше".

"И даже если вы будете говорить всего пять минут, не надо перечислять длинный список всех, кого вы хотите поблагодарить, - советует Джейд Бир. - Это скучно и все сразу потеряют интерес".

Ник Голд из фирмы Speakers Corner, предоставляющей услуги тамады на свадьбах, призывает спуститься с небес на землю и подумать о том, что большинство гостей просто хотят выпить шампанского в честь счастливой пары.

"Дольше 20 минут - и все будут поднимать тост за то, что речь, наконец, закончилась", - говорит эксперт.