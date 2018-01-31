Сирийский конгресс в Сочи: диалог без ясных результатов

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption На улицах Сочи появились билборды с приветствиями участникам встречи

В Сочи прошел однодневный Конгресс национального диалога Сирии. Москва представила эту встречу как очередной этап усилий России по восстановлению мирной жизни в Сирии и попытку вдохнуть новую жизнь в процесс мирных переговоров в Женеве.

Результатом переговоров стало соглашение о начале создания Конституционной комиссии с участием представителей правительства Сирии и оппозиции.

Вопрос о том, насколько приблизила эта встреча переговоры по установлению прочного мира в Сирии, остается: как признали организаторы встречи, никаких временных рамок по созданию комиссии и тем более написанию новой конституции итоговые решения не предполагают.

Микроавтобусы, перевозившие делегатов встречи и журналистов, были обклеены символом мира - голубем на голубом фоне. Сил на оформление конгресса не жалели. "Клеили минут 40, а отдирать придется полдня, чтобы корпус не поцарапать", - хмуро сообщил водитель одного из "Мерседесов".

Кое-что на ходу пришлось переделывать. Сначала на некоторые из автобусов нанесли стилизованное изображение - рукопожатие двух рук-рукавов в виде флагов. На одном - две звезды, с официального флага Сирии, на другом - три, со знамени, которым обозначают себя оппозиционные силы.

Потом по каким-то причинам логотипы переделали, и на символике встречи одна двухзвездная рука пожимает другую. Это стало поводом для скандала.

Прилетевшая из Турции группа делегатов из 80 человек отказалась выходить из аэропорта до тех пор, пока ненавистные им флаги не уберут. Физически сделать это было невозможно, и оппозиционные сирийцы улетели из Сочи, уменьшив и без того не очень широкое представительство групп, выступающих против режима Башара Асада.

"Сильнее и лучше"

Представитель одной из бойкотировавших конгресс групп, так называемого переговорного комитета сирийской оппозиции (HNC), еще на стадии планирования встречи назвал ее "переговорами режима с режимом".

О создании конгресса президенты России, Турции и Ирана объявили два месяца назад, но его организация уперлась в составление списка делегатов. Наиболее непримиримые противники сирийского президента говорили, что список приглашенных сильно смещен в сторону сил, лояльных нынешней власти.

Подумав до последнего, на выходных о бойкоте сочинской встречи заявил и SNC, который до сих пор оставался главным представителем сирийских оппозиционных групп на переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Российских организаторов встречи это не смутило. Они заявили, что на конгресс прибыло почти 1400 человек, и уже одно это должно говорить о представительности собрания.

Встречу закрыли для прессы, но, судя по кадрам начала мероприятия, публика была действительно неоднородной. Встречались национальные и религиозные головные уборы десятка разных фасонов. Большинство делегатов было одето в светскую и даже не слишком формальную одежду.

Бросалось в глаза значительное для арабского собрания присутствие женщин, в одеяних разной степени консервативности. Выделялась дама с макияжем и прической, в которых чувствовался голливудский размах, а не мусульманская сдержанность.

После двухчасовой задержки встречу открыл старейшина, президент Торгово-промышленной палаты Дамаска Гассан аль Каляа. "Мы сообщаем всему миру, что способны сплотиться, знаем, как сделать нашу родину сильнее и лучше", - сказал он. Сомнения на этот счет настолько прочны, что переубедить скептиков одними такими сентенциями вряд ли удастся.

Подтверждения последовали быстро. Во время приветственного выступления главы МИД России Сергея Лаврова один из делегатов встал и стал громко восхвалять Россию. В ответ вскочили другие участники и, невзирая на уговоры Лаврова успокоиться, стали громко возражать, обвиняя российские ВВС в уничтожении мирного населения.

Даже многим из тех, кто согласился на поездку в Сочи, российская деятельность в Сирии представляется далекой от миротворчества.

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Последний шанс

Самое масштабное возражение против российских попыток примирить сирийцев состоит в том, что укрепив Асада у власти ценой двухлетней военной кампании, Москва вряд ли будет заинтересована в переговорах, которые могут ослабить его позиции. В Москве отвечают: дело не в персоналиях, на Асаде свет клином не сошелся, а судьбой своей страны должны заниматься сами сирийцы.

И подчеркивают, что пока - при посредничестве ООН и поддержке западных стран на переговорах в Женеве - это получается из рук вон плохо. На очередном раунде консультаций в Вене правительственные делегации и оппозиционеры снова не стали собираться в одной комнате.

Похоже, что при таких скудных результатах спецпосланнику ООН по Сирии Стефану де Мистуре не оставалось ничего иного, кроме как лететь в Сочи, чтобы понять, что можно сделать при участии России.

Российские дипломаты заявляли, что речь идет о продолжении женевских переговоров, но до начала встречи многим экспертам казалось, что на самом деле Москва и два других спонсора сочинской встречи - Турция и Иран - выстраивают параллельную переговорную схему, понимая, что ситуация в Сирии и ослабление вооруженной антиасадовской оппозиции пока что работают на них.

Но ситуация меняется. Все карты спутало недавнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, объявившего о том, что Вашингтон намерен сохранять буферную зону, охватывающую до 20% территории Сирии у границы с Ираком.

"Очень многие группировки, которые до этого были готовы приехать в Астану [на мирные переговоры], понимали, что их приперли к стенке. Они были готовы говорить с Асадом, с Кремлем, с Тегераном, - считает эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Фроловский. - Сейчас ситуация немного иная. Те, кто приехал в Сочи - это те, кто не рассчитывает на поддержку США, те, кто понимает, что это - их последний шанс выжать что-то из правительства Асада".

В последние две недели лагерь тех, кто готов скорее полагаться на поддержку США, пополнился организациями, представляющими курдов. Турецкое наступление на курдские анклавы на севере Сирии при согласии российских военных и отсутствии отчетливого протеста из Москвы моментально настроили курдов против России.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На трибуне, в хаотичном окружении делегатов посланник ООН де Мистура зачитал послание конгрессу

"Это фундаментальная перемена позиции, и мы считаем ее предательством. В лице курдов Россия потеряла лучших, наиболее эффективных союзников", - заявил Алан Шемо, лондонский представитель бойкотировавшей сочинский конгресс партии "Демократический союз".

Заявления о том, что в массивном списке сочинских гостей курды все-таки были, Шемо отметает: "Никакого движения вперед это не даст. Собирающиеся там не представляют никого, кроме себя. Академики, эксперты? Решать вопрос о том, мириться или воевать до конца, должны люди на земле, а этих никто слушать не будет".

Правильно ли утверждать, что Москва повернулась к курдам спиной? На этот простой вопрос приехавший в Сочи руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин ответил сложно: "Сплелись интересы глобальных игроков. Турция последовательна, не хочет рассматривать "Демократический союз" никак иначе, как террористов. Россия, несмотря на то что не считает курдские организации террористическими, желая сохранить формат сотрудничества, вынуждена пойти на это, чтобы не разорвать союз гарантов [мирного процесса]. Но это не значит, что Россия выбрала Турцию и не поддерживает курдов".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ранда Кассис заявила, что оппозиция будет продолжать диалог, несмотря на трудности

Далекий мираж конституции

Из одиночных выходов делегатов к прессе составить хотя бы приблизительное представление о том, что происходило в зале, было трудно. На предсказуемые вопросы "чего вы добиваетесь" и "что вы можете противопоставить Асаду" представители оппозиционных групп отвечали так туманно, что, казалось, дали кому-то подписку о неразглашении.

"Режим, возможно, и контролирует 70% территории страны, но оппозиция все равно реальна. У правительства нет законных оснований оставаться у власти, - говорила лидер оппозиционного объединения "Астана" Ранда Кассис. - Тут много представителей режима, но мы будем продолжать диалог, несмотря на трудности".

Из ее ответов можно было заключить, что где-то впереди маячит процесс написания новой сирийской конституции, но что она будет обещать измученному войной народу и каким образом поможет этого добиться, понять совершенно невозможно.

Зачем Москве допускать развитие событий, ведущее к уходу Башара Асада, если на его поддержку с осени 2015 года были потрачены миллиарды рублей? Ответ еще одного делегата Кадри Джемаля сводится к тому, что дело не в конкретном президенте, а в том, что Россия потеряла бы слишком много в случае распада Сирии под натиском враждующих группировок, как это произошло в Ливии и на большей части территории Ирака. Аргумент повторяет позиции Владимира Путина и его министров, что неудивительно - Джемаль представляет "Московскую платформу" сирийской оппозиции.

"Почему мы должны отказаться от помощи России? Почему присутствие России в Сирии нелегитимно, а международная коалиция может действовать там без мандата?" - вопрошал настойчивых журналистов сириец, подчеркнув, впрочем, что вообще желает, чтобы все войска - американские, российские и турецкие - ушли из его страны.

Относительно будущего конституционных переговоров и о том, чей патронаж надежней - ООН в Женеве или российско-турецко-иранский в Сочи - Джемаль смог сказать только то, что консультации будут трудными и "торопиться не стоит".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие сирийские города по-прежнему лежат в руинах

В десять часов вечера долго молчавший экран трансляций ожил. На трибуне, в хаотичном окружении делегатов посланник ООН Стефан де Мистура зачитал послание конгрессу.

Делая особый упор на словосочетаниях "я отметил" и "я учел", дипломат сообщил, что приветствует решение начать процесс образования Конституционной комиссии на основе широкого представительства.

Перекрикивая собравшуюся вокруг толпу, он подчеркнул, что комиссия будет сформирована из членов правительства Сирии и оппозиции, экспертов и представителей этнических и женских организаций, и все это будет происходить с учетом принципов женевских мирных переговоров. Окончательные результаты, пообещал де Мистура, будут также утверждены в Женеве.

Его выступление слушали не все. Некоторые предпочитали делать селфи на фоне голубого задника сцены, где было написано "Мир народу Сирии!" Как только выступление закончилось, к микрофону устремились рядовые делегаты и наперебой стали поздравлять себя и окружающих.

Переводчики от такого беспорядка пришли в недоумение, в результате трансляцию снова прекратили. Стало известно, что 150 человек (почти каждый десятый делегат) заявили о намерении работать в Конституционной комиссии.

Недостатка желающих добавить свой голос к обсуждению сирийского будущего не наблюдается, но одно это не гарантирует того, что переговоры о мире - в Сочи или в Женеве - станут более плодотворными.