СМИ России: список Forbes и телефонный справочник Кремля

В обзоре российских газет 25 января:

"Ведомости", "Коммерсант": расплывчатый "кремлевский список"

Главной темой для центральных СМИ стал список высокопоставленных чиновников и олигархов, приближенных к Кремлю, который в ночь на вторник опубликовал минфин США.

"Ведомости" отмечают, что список оказался неожиданно длинным. И это хорошая новость, говорит консультант, работающий с сотрудниками администрации США: в доклад включили всех, что делает его менее опасным. Ожидали публикацию десяти имен, но их оказалось более 200.

"У властей США настрой: кто богатый и при власти - те и виноваты, а разбираться и как-то сортировать людей они не хотели", - рассуждает политолог Евгений Минченко. Впрочем, список - лишь опубликованная часть "кремлевского доклада", вторая часть осталась засекреченной. В ней минфин США оценил близость попавших в список людей к президенту Владимиру Путину, источники происхождения их капитала, информацию о родственниках, деловых связях чиновников и олигархов и главное - "потенциальное воздействие" введения в отношении их санкций.

Не обнародовано и приложение к докладу, в котором могут оказаться бизнесмены с меньшим состоянием и чиновники рангом пониже.

У оказавшихся в докладе могут возникнуть проблемы, отмечает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков, особенно у тех, кто попал в американские списки впервые. К этим людям, их родственникам и деловым партнерам будет повышенное внимание, говорит он, проблемы могут возникнуть при открытии счетов, заключении сделок, этих людей могут начать воспринимать как токсичных.

Среди клиентов уже есть те, кто лишился контрактов из-за угрозы оказаться в списке, рассказывает юрист крупной международной юрфирмы. Еще один риск - осложнение переговоров и ухудшение условий сделок слияния и поглощения, отмечает юрист крупной международной компании: уже сейчас стороны оговаривают риски введения санкций или присутствия владельцев компаний в списках политически значимых людей. Обычно это становится дополнительным фактором давления на такую компанию, продолжает он: например, в договоре указывается, что в случае санкций договор автоматически разрывается без компенсаций, банки ужесточают условия кредита.

"Коммерсант" пишет, что "кремлевский доклад" ругают за расплывчатость. Многие рассчитывали, что одновременно с обнародованием списка будет объявлено и о введении санкций в отношении некоторых из его фигурантов. Выступая на слушаниях в банковском комитете сената, министр финансов Стивен Мнучин поспешил заверить: на основе доклада будут приниматься решения о санкциях, впрочем, не уточнил, когда они могут последовать.

"В России ожидали серьезный доклад. Русофобы потирали руки и ждали мощного удара по Кремлю. Бизнесмены беспокоились в связи с возможными репутационными рисками, прокомментировал изданию Иван Тимофеев, директор программ РСМД, программный директор клуба "Валдай". - Но в итоге мы увидели компиляцию сайта администрации президента РФ, правительства и списка журнала Forbes".

По словам бывшего посла США в России, профессора Стэнфордского университета Майкла Макфола, "в этом списке мало смысла, а может, и нет вообще". "Они совершенно не утруждали себя с его составлением", говорит он.

По мнению Макфола, фигурантам открытой части "доклада" нет причин опасаться серьезных последствий. "Включив в него всех, в том числе людей, которые точно не входят в ближний круг российского президента, администрация сделала этот список малопригодным для принятия решений о санкциях", - убежден экс-посол.

РБК: друзья Путина под удар не попали

В России критикуют "кремлевский список" США, но прямого ответа на него пока не будет, пишет РБК.

На встрече с доверенными лицами в Гостином дворе президент Владимир Путин дал понять, что контрмер Россия пока принимать не станет: "Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская в данном случае", - цитирует Путина издание.

Совфед не будет готовить ответные меры на "кремлевский доклад" США, поскольку в нем нет никаких санкций, рассказал РБК глава комиссии верхней палаты по конституционному законодательству Андрей Клишас. Один из близких к российскому правительству собеседников РБК также отметил, что в нем пока нет позиции по докладу и ответной реакции.

Российские власти заняли "выжидательную" позицию, обдумывая дальнейшие решения, заявила РБК руководитель аналитического департамента Центра политических технологий Татьяна Становая. По ее мнению, в Кремле до сих пор доминировал подход, связанный с нежеланием идти на обострение; президент США Дональд Трамп также не слишком хотел усугублять напряженность в отношениях двух стран. Как считает эксперт, Трамп избежал "точечного удара" по друзьям Путина и по Путину лично и не стал провоцировать размежевание внутри российской элиты.

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал РБК, что составители списка "очень плохо сделали свою работу": "Просто взяли список "Форбс" и телефонный справочник Кремля [для составления списка]. Зачем туда включили, например, председателя СПЧ Михаила Федотова, детского омбудсмена Анну Кузнецову, людей, которые уже и так под санкциями?"

Несмотря на то что включение в список формально не означает новых санкций для его фигурантов, публикация документа вызвала шквал негодования со стороны обеих палат российского парламента. Депутаты Госдумы отказались от посещения Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне из-за внесения руководства нижней палаты и правительства в "кремлевский доклад", сообщил РБК глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Америка открывает экономическую Гуантанамо для бизнеса по всему миру", - заявила РБК заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Инициатива США подрывает возможность для дальнейшего диалога, который и так "находится в своей низшей точке", прокомментировал глава комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политолог Николай Миронов полагает, что публикацией списка Запад хочет оказать давление на Владимира Путина через российские бизнес-элиты, с которыми президент ранее достиг согласия, обеспечив себе спокойный фон избирательной кампании. "Задача [списка] - вызвать смуту в высших кругах, чтобы ослабить президента", - заявил политолог.

Политолог Татьяна Становая считает, что доклад является "ударом по всей системе", поскольку в список вошли неблизкие к президенту люди, которые не связаны с событиями в Сирии и на Украине. Многое будет зависеть от динамики отношений России и Запада и от того, как на практике будет развиваться ситуация вокруг людей, включенных в список, продолжает она. Американским банкам, чьи клиенты вошли в этот список, рассуждает Становая, придется оценивать риски. "Если клиент попросит кредит на 20 лет, это будет очень сложно", - отметила политолог.

"Коммерсант": отели Сочи оказались в стагнации

Сочинские отельеры обеспокоены ситуацией на рынке, пишет "Коммерсант". Средняя стоимость номера сократилась, а загрузка гостиниц практически не выросла. Подобное случилось впервые за три года. Консультанты не ждут позитивных изменений и по итогам наступившего года: сочинским гостиницам приходится конкурировать с турецкими курортами, а в скором времени - и с пляжами Египта, куда могут возобновиться продажи пакетных туров.

По итогам прошлого года в отелях в прибрежном кластере Сочи наблюдалась стагнация. Такие выводы содержатся в исследовании JLL: средняя стоимость номера (ADR) сократилась на 1%, до 9,7 тыс. руб. в сутки, доходность на номер (RevPAR) выросла всего на 0,2%, до 4,6 тыс. руб. Несмотря на это, заполняемость гостиниц в прибрежном кластере Сочи увеличилась всего на 0,6% до 48,1%.

Консультант департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Ирина Акутова отмечает, что в большинстве гостиниц в прибрежном кластере Сочи загрузка в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 годом, при этом заметнее всего в отелях, ориентированных на пляжный отдых. Негативное влияние на рынок оказала и плохая погода, установившаяся в Краснодарском крае в первой половине минувшего лета, добавляет старший консультант направления индустрии гостеприимства CBRE Анна Тертычная.

Руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер говорит, что единственным успешным месяцем в 2017 году для прибрежных отелей Сочи стал июнь, когда в городе проводились, в частности, матчи Кубка конфедераций. По данным JLL, тогда это привело к увеличению среднего тарифа на 11%, а в октябре способствовало подъему загрузки на 17 п. п. и RevPAR на 45%.

Веллер считает, что причина ухудшения годовой динамики отелей на побережье - снижение интереса к Сочи как к туристическому направлению. "В 2017 году для россиян стала доступна Турция - популярное массовое направление. Кроме того, внутренний поток разделяется за счет туристов, отдающих предпочтение Крыму", - рассуждает она.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си