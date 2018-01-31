Пресса Британии: США критикуют за мягкость к Москве

В обзоре британских газет:

Слишком мягкое отношение к Москве

Financial Times отмечает сдержанную реакцию Москвы на опубликованный 29 января "кремлевский доклад" и пишет, что сенаторы-демократы вновь критикуют правительство на недостаточную жесткость по отношению к Москве.

В течение последних шести месяцев, пишет газета, российских олигархов очень беспокоила перспектива попасть в готовившийся список, однако после публикации "кремлевского доклада" они вздохнули с облегчением: список частично воспроизводит списки богатейших россиян журнала Forbes и не содержит конкретных предложений по санкциям против российских компаний или частных лиц.

Последнее не понравилось демократам в сенате, пишет газета. Как отметил сенатор-демократ Шеррод Браун на слушании в комитете сената по банковским делам, в списке не делается различия между бизнесменами близкими к Кремлю и теми, кто не имеет к российским властям никакого отношения.

Доклад министерства финансов рассердил в Вашингтоне многих из тех, кто считает, что в отношении Москвы принимаются недостаточно жесткие меры, а правительство не принимает всерьез желание обеих партий - демократов и республиканцев - ввести новые санкции против России.

"Тот список, который был в итоге опубликован, составлен настолько небрежно и поспешно, что остается только думать, что его составляли походя", - комментирует публикацию списка бывший посол США в Польше, член Совета безопасности Дэниэл Фрид.

"Список, в который включают всех подряд, это вообще не список," - говорит Фрид.

Один из сотрудников сената, участвовавший в составлении закона о санкциях в отношении России, отмечает, что спустя шесть месяцев после подписания президентом Трампом законопроекта о санкциях в ответ на предполагаемое вмешательство Кремля в выборы 2016 года, казначейство так и не ввело предусмотренные в нем ограничительные меры в отношении стран и компаний, работавших с российскими военными или разведкой.

"Средний палец конгрессу - то, что ни одна из новых обязательных ограничительных мер [предусмотренных в принятом в августе законопроекте] не была принята," - цитирует газета сотрудника сената.

Несмотря на то, что многие из оказавшихся в списке предпринимали усилия, чтобы этого избежать, отсутствие в нем конкретных мер навела их на мысль, что беспокоиться им не о чем, пишет Financial Times.

Пропаганда и как с ней бороться

Корреспондент газеты Guardian побывала на семинаре в Оксфорде с участием российских журналистов и активистов, где обсуждалось понятие пропаганды и то, как с ней можно бороться.

Удивительно, что молодые россияне, приехавшие в Оксфорд из таких далеких мест, как Сибирь, оказались подвержены влиянию пропаганды в намного меньшей степени, чем я думала, - пишет корреспондент.

"Мы привыкли к пропаганде. Мы живем в стороне от нее", - говорит один из участников семинара.

Обнадеживает то, что мировоззрение этих молодых людей оказалось не подвержено влиянию пропаганды именно потому, что они научились вовремя ее замечать.

Возможно здесь есть урок и для европейцев, и для тех американцев, которых беспокоит вмешательство России в выборы и другая дезинформация.

Большинство из нас думает в основном о том, как дезинформация распространяется в обществе - о ботах, о троллях, технологической стороне фейковых новостей. Но возможно мы уделяем слишком мало внимания самой природе пропаганды - тому, из чего готовится это блюдо, пишет газета.

Типичные приемы пропагандистов просты. Например это использование ярлыков, чтобы обозначить какую-то группу людей как враждебную и нежелательную.

Другой прием - "красивое обобщение": пропаганда старается отождествиться с высокими идеалами, несмотря на то что под таким отождествлением может не быть никакой почвы. Если человек принимает идеи пропаганды, он начинает считать себя хорошим и добродетельным.

Еще один прием - "перенос", когда пропаганда старается отождествить тех, в чьих интересах она делается, с авторитетными и престижными фигурами и событиями. В России, например, для этих целей используется фигура Князя Владимира и события Второй мировой войны.

Используя повествование "от лица обычного человека", пропаганда старается казаться "народной". Еще один прием - подборка выгодных для пропагандиста фактов и игнорирование невыгодных.

Пропаганда используется во многих странах для достижения множества разных целей. Тоталитарные режимы XX века отточили свои навыки ее применения. Сегодня это новая норма в России, Турции и, возможно, Польше.

Умение знать и выявить приемы пропаганды превращается в наши дни в необходимый навык самозащиты, считает корреспондент Guardian.

Косатку Вики научили произносить слова

Косатки могут воспроизводить человеческую речь, правда пока от них удается добиться только отдельных слов, пишет Guardian.

Например, косатка Вики, которую исследуют ученые из Университета Сент-Эндрю, умеет здороваться, прощаться, считать до двух и произносить имя Эми.

Вики научили человеческой речи, чтобы понять, как общаются крупные морские млекопитающие. "Мы хотели узнать, насколько хорошо косатки копируют звуки", - рассказывает один из исследователей, профессор Джозеф Колл.

В ходе экспериментов Вики научили копировать сначала действия других млекопитающих, потом, по той же команде, - издаваемые ими звуки, а затем и звуки, с которыми она никогда не встречалась, включая человеческую речь.

Цель исследования - понять "язык", на котором морские млекопитающие общаются на больших расстояниях. Способность косаток копировать звуки может объяснить возникновение разных "диалектов" у разных групп китов.

Только малая часть животных умеют воспроизводить человеческую речь, отмечает профессор. Однако ни Вики, ни другие животные, скорее всего не понимают, что значат произносимые ими слова.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com