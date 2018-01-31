Исследование Би-би-си: влияние "Талибана" растет

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Движение "Талибан", на борьбу с которым США потратили миллиарды долларов, сейчас активно действует на 70% территории Афганистана. К такому выводу пришли журналисты Би-би-си, несколько месяцев изучавшие ситуацию с безопасностью в этой стране.

Данные исследования Би-би-си ясно свидетельствуют о том, что после вывода в 2014 году большей части сил международной коалиции под командованием НАТО территория, подконтрольная талибам или находящаяся под постоянной угрозой их нападений, заметно расширилась.

Правительство Афганистана отвергло выводы исследования Би-би-си, официальный Кабул утверждает, что контролирует большую часть территории страны.

Недавние нападения в Афганистане, ответственность за которые взяли на себя талибы и боевики ИГ, унесли жизни большого количества людей.

Власти Афганистана и президент США Дональд Трамп после нападений исключили любую возможность переговоров с талибами. В прошлом году Трамп заявил, что американские военные будут оставаться в Афганистане неопределенное время.

Как проводилось исследование?

Журналисты Би-би-си приступили к изучению ситуации в Афганистане в конце прошлого лета. Исследование дает довольно полную картину ситуации с безопасностью в каждом районе Афганистана за период с 23 августа по 21 ноября 2017 года.

Журналисты поговорили более чем с 1200 источниками во всех 399 районах Афганистана, чтобы составить полную картину происходящего и собрать данные о всех нападениях, произошедших за указанный период времени.

Беседы проводились как во время личных встреч, так и по телефону. Информация о каждом нападении подтверждалась как минимум двумя источниками. В некоторых случаях журналисты дежурили на автобусных остановках, чтобы поговорить с приезжающими в районный центр жителями отдаленных населенных пунктов и перепроверить имеющуюся информацию о нападениях.

Результаты исследования показали, что около 15 млн человек, почти половина населения страны, живет на территории, подконтрольной "Талибану" или в тех районах, где талибы регулярно совершают нападения.

Очевидно, что талибам удалось расширить подконтрольную территорию: теперь они контролируют ситуацию не только на юге страны, как было раньше, но и в ряде районов на востоке, севере и западе Афганистана.

В числе территорий, перешедших под контроль талибов с 2014 года, - города Сангин, Муса-Кала, Нади-Али в провинции Гильменд, за контроль над которыми правительственные войска в свое время вели тяжелые бои.

В провинции Гильменд в период с 2001 по 2014 год погибли более 450 военных.

"Когда я выхожу из дома, я никогда не уверен в том, что вернусь домой живым. Взрывы, нападения террористов и талибов - это часть нашей жизни здесь", - признался Сардар, один из жителей уезда Шинданд, который подвергается нападениям талибов почти каждую неделю.

Авторы исследования также пришли к выводу, что боевики ИГ сейчас в Афганистане действуют гораздо более активно, чем когда-либо, хотя они пока менее могущественны, чем талибы.

Какую территорию контролирует Талибан?

Сбор точной и достоверной информации о конфликте осложнялся тем, что большая часть сил международной коалиции покинула страну и ответственность за обеспечение безопасности в стране взяли на себя афганские военные и полиция.

Ранее никто не пытался оценить положение дел в каждом отельном районе, поэтому опасность ситуации могла недооцениваться.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе операций правительственных сил против талибов мирные жители часто попадают под перекрестный огонь

Согласно данным Би-би-си, талибы сейчас полностью контролируют 14 районов (4% территории страны) и активно действуют в 263 районах (66% территории Афганистана). Эти оценки значительно отличаются от предыдущих, в которых степень активности талибов оценивалась значительно ниже.

На территориях, где талибы действуют открыто и активно, боевики часто нападают на афганских военных и полицейских. Речь идет о самых разных нападениях: от тщательно подготовленных нападений больших организованных групп боевиков на военные базы до атак смертников-одиночек на КПП и военные конвои.

Нападения, которые были зарегистрированы за время проведения исследования, происходили с разной периодичностью: от одного нападения за три месяца (районы, где талибы проявляют меньшую активность) до двух нападений в неделю (там, где "Талибан" действует активно).

Для упрощения исследования районами, находящимися под контролем правительства, было решено считать административные единицы, где есть представители Кабула - глава района, глава полицейского участка и суд.

Амруддин, руководитель одной из местных транспортных компаний, живет в районе Бахарак провинции Бадахшан. По изначальным предположениям журналистов, этот район относится к территориям, где талибы действуют относительно активно.

"Мы живем в постоянном страхе. Когда правительственные силы начинают операцию против талибов, мы оказываемся под перекрестным огнем, жизнь замирает. Сейчас здесь тихо, но талибы здесь", - говорит Амруддин.

Мохаммед Реза живет в районе Сангин, который находится под контролем талибов. У него восемь детей. По словам Мохаммеда Резы, жизнь при талибах лучше, так как обстановка относительно спокойная.

"Проблемы начались, когда прибыли правительственные войска", - говорит он.

В ходе исследования журналисты Би-би-си выяснили, что только в 122 районах страны (а это приблизительно 30% территории Афганистана) боевики "Талибана" не ведут активных действий. Эти территории мы обозначили как находящиеся под контролем правительства. Но это не значит, что здесь не происходят нападения.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Похороны погибших 27 января: в центре Кабула смертник взорвал машину скорой помощи. По меньшей мере 95 человек погибли и более 150 получили ранения.

Кабул, как и ряд других городов, подконтрольных правительству, особенно страдает от кровопролитных нападений. Их организовывают так называемые "спящие ячейки" группировок и боевики, базирующиеся в соседних районах.

"У людей нет выбора, кроме как оставить свои дома, фермы и сады. Или же остаться здесь, но жить под талибами", - говорит школьная учительница Махгул.

По словам Махгул говорит, что ее семья в октябре уехала из родной деревни и перебралась в районный центр в надежде на то, что жизнь там будет более безопасной. Но через два дня после переезда ее брат стал жертвой нападения смертника.

"Две ракеты талибов попали в наш сад месяц назад. А мы живем на расстоянии нескольких сотен метров от районной администрации. И здесь небезопасно", - говорит Джамиля, мать пятерых детей, семья которой живет в западном пригороде Кабула.

В ходе исследования также была замечена тенденция повышения налогов, которые взимает "Талибан" с населения на подконтрольных территориях.

В тех районах, где зафиксировано многочисленное присутствие талибов, боевики заставляют фермеров, предпринимателей и даже тех, кто через эту территорию провозит товары, платить им налоги.

При этом финансирование школ и больниц на этих территориях осуществляется из государственного бюджета.

"Они берут с людей деньги за электричество, которым обеспечиваем население мы", - говорит глава одного из южных районов Афганистана.

Исследование Би-би-си было представлено экспертам из Афганской организации аналитиков (AAN), которая освещает события в стране с 2009 года.

"Такое тщательное изучение ситуации в Афганистане проводится крайне редко и всегда приветствуется. Выводы шокирующие, но, к сожалению, не неожиданные. В них - достаточно точная оценка масштабов конфликта", - говорит соруководитель организации Кейт Кларк.

"Очень печально осознавать, что за каждым оранжевым штрихом на карте - потерянные и покалеченные жизни людей", - отмечает она.

Кто такие талибы?

Радикальное исламистское движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в 1996 году после гражданской войны, последовавшей за Афганской войной (Советской войной в Афганистане). Режим талибов был свергнут в 2001 году в ходе контртеррористической операции США при поддержке Северного Альянса против Исламского Эмирата Афганистан.

Во время правления "Талибана" в Афганистане были установлены законы шариата в самой строгой интерпретации. Проводились публичные казни, в качестве наказания предполагаемым ворам отрубали ноги и руки. Женщинам было запрещено работать и участвовать в общественной жизни.

Все мужчины были обязаны носить бороды, а женщины, выходя на улицу, должны были надевать паранджу. Телевидение, музыка, кино были под запретом.

Талибы помогали лидерам "Аль-Каиды" скрываться. Они продолжили укрывать лидеров боевиков и после свержения режима "Талибана" в Афганистане.

В 2016 году, по данным ООН, число жертв среди мирного населения в Афганистане сильно выросло. Большинство из погибших стали жертвами нападения талибов, заявляют в ООН.

Верховный Суд России признал Талибан террористической организацией в 2003 году.

Нападения в городах

Число нападений начало расти после того, как три года назад боевые части и подразделения международных сил были выведены из Афганистана.

По данным ООН, более 8 500 мирных жителей погибли или получили ранения за первые девять месяцев 2017 года. Данные о погибших и раненых за минувший год еще не опубликованы. Подавляющее большинство погибших стали жертвами нападений боевиков и столкновений талибов с правительственными войсками.

СМИ как правило не сообщают об небольших инцидентах, однако особенно кровопролитные нападения попадают на главные страницы газет.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption От нападений не защищены даже районы, которые считаются самыми безопасными в стране

Масштабные нападения стали происходить чаще, чем раньше. Афганские войска и полиция, кажется, не в силах их предотвратить.

Когда проводилось исследование, вооруженные боевики штурмовали штаб-квартиру телеканала Shamshad в Кабуле: жертвами нападения стал один сотрудник телеканала, еще 20 получили ранения. Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Также произошли кровопролитные нападения в Кандагаре, Джелалабаде и городе Герад.

За последние 10 дней января в столице Афганистана произошли сразу три нападения, которые унесли жизни более 130 человек. В мае прошлого года в Кабуле произошло нападение с самым большим числом жертв с 2001 года.

По меньшей мере 150 человек погибли и еще более 300 получили ранения при взрыве заложенной в автоцистерну бомбы. Нападение произошло в посольском районе столицы, который считается самым безопасным в городе. Ни одна из действующих в стране группировок ответственность за нападение на себя не взяла.

Вернусь ли я сегодня домой?

Карим Хайдари, Би-би-си, Кабул

Я почти не спал нормально на этой неделе. Так происходит почти всегда, когда в нашем городе происходит очередная трагедия. "Ты выглядишь старым, папа", - замечает мой семилетний сын, который забегает в спальню, чтобы напомнить мне о своем дне рождения. Как будто я мог забыть. Я засмеялся и поднялся.

Когда я выхожу из дома, я останавливаюсь, чтобы посмотреть, как завтракает моя семья. Вернусь ли я сегодня домой? Может быть я вижу их в последний раз? Сейчас мы все в Кабуле живем с такими мыслями.

Мои коллеги из Би-би-си ждут меня в машине. Мы видим новость про новое нападение. Одна из коллег, у которой двое маленьких детей, начинает всхлипывать. "Иногда мне просто хочется взорваться самой, чтобы положить всему этому конец. Но мне не хочется ранить кого-то еще", - говорит она.

Я говорю ей, что мы могли бы помочь ей и найти психолога. Но она не слушает. Водитель включает радио, чтобы отвлечь ее. Это просто еще один день в Кабуле. Еще один день надежды на то, что все мы его переживем.

Насколько сильно ИГ в Афганистане?

Хотя ИГ уже демонстрировало свои возможности совершать нападения в Кабуле, боевики группировки базируются в основном в небольших населенных пунктах у границы с Пакистаном, в основном в восточной провинции Нангархар.

За время проведения исследования по меньшей мере 50 человек были убиты в административном центре провинции - Джелалабаде. Некоторые из жертв были застрелены, некоторые погибли в результате взрывов. Трое из жертв были обезглавлены, что соответствует почерку ИГ.

"Моего дядю застрелили на крыльце у дома. Он служил офицером в службе безопасности города", - говорит бизнесмен Машрикивал.

"Я вынужден уехать из Джелалабада. Мой дом в Джелалабаде, но там слишком опасно оставаться и показываться в общественных местах", - добавляет он.

Местные жители и представители власти, с которыми удалось поговорить журналистам Би-би-си, говорят о том, что боевики ИГ обосновались в 30 районах страны. Они базируются не только на востоке, но и в северных районах - в Ханабаде и Кохистане.

Боевики ИГ борются как с афганскими военными, так и с талибами за контроль над определенными территориями.

В 2017 году заметно выросло число нападений, за которыми, как считается, стоит ИГ. Целью многих из этих нападений были шииты, хотя нападения на почве межрелигиозной вражды не были характерны для Афганистана в течение последних 40 лет. Как правило, нападения боевики ИГ совершают в крупных городах.

На данный момент под полным контролем ИГ нет ни одного района страны. Однако джихадистам удалось захватить ряд территорий северного района Дарзаб, после чего сотни мирных жителей покинули свои дома.

Какую территорию контролирует ИГ?

Пресс-секретарь президента Афганистана шах Хуссейн Муртазави, ознакомившись с выводами исследования Би-би-си, сказал: "В некоторых районах ряд территорий мог переходить из рук в руки. Но в последний год активность боевиков "Талибана" и ИГ значительно снизилась".

Власти Афганистана не согласны с оценкой успехов боевиков и той территории, которая находится под контролем талибов и ИГ.

"Афганские военные выиграли войну в сельской местности. Боевики уже не смогут взять под свой контроль хотя бы одну провинцию, крупный район или значимую магистраль. Нет сомнений в том, что они сменили тактику войны и теперь совершают нападения на Кабул, на его мечети и рынки", - отметил пресс-секретарь Ашрафа Гани.

Image caption Афганские дети и подростки вынуждены быть свидетелями насилия и жестокости

"Как я понимаю, на выводы доклада Би-би-си повлияли рассказы людей, которые однажды пережили подобные инциденты. Но те усилия, которые предпринимаются местным властями, показывают, что правительство контролирует ситуацию в большинстве районов, за исключением всего нескольких районов, где базируются талибы", - отметил Муртазави.

Однако своеобразным признанием того, насколько плоха ситуация в Афганистане, может служить тот факт, что в прошлом году Трамп согласился отправить сюда еще 3000 военных, после чего число американских солдат в этой стране составит 14 тысяч.

Пока не видно никаких перспектив завершения конфликта, в котором подрастающее поколение афганцев не видит ничего, кроме насилия и жестокости.

"Я не разрешаю своим детям выходить из дома, потому что выходить на улицу здесь опасно", - говорит Пахлаван, продавец ковров в Кабуле, который воспитывает 13 детей.

"Можно сказать, что они живут под домашним арестом. Я обустроил им учебный класс на складе. Все, что они видят - это стены и ковры. Хотя мы и живем в Кабуле, но растить детей приходится так, как будто мы живем в джунглях", - говорит Пахлаван.