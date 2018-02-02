Тень сурка Фила: чего стоят предсказания грызуна-метеоролога

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно легенде, скорый приход весны в последние 130 с небольшим лет предсказывает один и тот же сурок по имени Фил

Каждый год 2 февраля в пенсильванском городе Панксатони собирается около 25 тыс. человек - они одеваются потеплее (как правило, в это время года погода в этой части США морозная и снежная) и пытаются занять места поближе к норе сурка Фила.

С самого утра мужчины в черных шляпах-цилиндрах настоятельно просят грызуна выйти из норы и поискать собственную тень. Если Фил сможет ее найти - зима продлится еще шесть недель, если же нет - стоит ожидать ранней весны. Праздник привезли на территорию США немецкие поселенцы в 19 веке, но впервые его стали отмечать на национальном уровне только в 1887 году. 25 лет назад благодаря одноименному фильму День сурка приобрел планетарное значение, и в Панксатони стали съезжаться туристы со всего мира.

Русская служба Би-би-си собрала все нужные и смешные факты для поездки в Панксатони. Мы также настоятельно рекомендуем семейную ретроспективу "Дня сурка" за несколько дней до поездки!

Согласно легенде, скорый приход весны в последние 130 с небольшим лет предсказывает один и тот же сурок по имени Фил. По словам смотрителей, секрет его долголетия - в употреблении "секретного пунша", рецепт которого хранится в строжайшей тайне.

Зоологи же утверждают: продолжительность жизни сурков - не более 8 лет. Они вегетарианцы и питаются травой, листьями, фруктами, овощами и практически не пьют воду.

Сородичи Фила вырастают до 50 сантиметров в длину и весят около 5-6 килограммов. Мех у них серый, с коричневыми и красноватыми вкраплениями. Уши, нос и лапы короткие, но сила сурков - в скорости и челюстях, они пребольно кусаются!

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В преддверии Дня сурка в пенсильванский городок Панксатони съезжаются около 25 тысяч туристов

Когда сурки свистят, они испуганы или подыскивают себе пару.

Фил, по всей видимости, давно не свистит - он женат. Его "супругу" зовут Филис, и они живут вместе.

Сурки впадают в спячку, похожую на кому - температура их тел падает, сердце едва бьется, кровь практически не циркулирует, дыхание почти отсутствует.

Но только не Филис и Фил: их "жилище" специально освещают и обогревают, чтобы они не проспали весну.

День сурка привезли с собой немцы, с помощью поведения этих животных определявшие приход весны. Согласно легенде, тень должны были увидеть не животные, а сами люди. С тех пор ритуал несколько видоизменился.

К этим грызунам не всегда относились как к знаменитостям: первые поселенцы в Пенсильвании употребляли их в качестве закуски - преимущественно в жареном виде.

Немецкие фермеры точно бы съели Фила - если не из-за голода, то из чувства мести: сурок - плохой метеоролог, его предсказания, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, с 1887 года были правильны только в 39% случаев.

Мужчины в шляпах-цилиндрах, вытаскивающие каждый год Фила для предоставления им услуг предсказателя погоды, являются "близким кругом" сурка. Они единственные, с кем он "общается" и передает свой прогноз погоды. По крайней мере, так говорит "близкий круг".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сурок Фил весьма популярен, несмотря на то, что он плохой метеоролог

Фил-путешественник: в 1986 году он посетил Вашингтон и встречался с президентом США Рональдом Рейганом. Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

В 1995 году он виделся с Опрой Уинфри.

Американские борцы за права животных вот уже восемь лет пытаются оставить Фила без работы - они настаивают на использовании роботизированного сурка. Пока безуспешно.

Фил вот уже 8 лет отправляет своим поклонникам сообщения со своим прогнозом относительно прихода весны. По словам "близкого круга", SMS он набирает лично.

У Фила в США довольно сильная конкуренция - кроме него, погоду предсказывают еще 16 грызунов, живущих в разных штатах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 25 лет назад благодаря одноименному фильму День сурка приобрел планетарное значение, и в Панксатони стали съезжаться туристы со всего мира

25 лет назад о Дне сурка был снят одноименный фильм. Примечательно, что снимали его неподалеку от Чикаго, на границе штатов Иллинойс и Висконсин - в Панксатони не нашлось подходящего для киношников центра города.

Вместо Фила в кино снялась дюжина грызунов - съемочная группа называла каждого из них Скутер. Больше всего животные невзлюбили исполнителя главной роли, Билла Мюррея.

Фильм принес более 70 миллионов долларов в виде кассовых сборов, а его название стало именем нарицательным для однообразных и неприятных ситуаций.

В Панксатони живут всего 6 тысяч человек. В преддверии Дня сурка туда съезжаются не менее 25 тысяч туристов.

Средняя стоимость недорогого отеля - около 100 долларов за ночь - в эти дни вырастает в 4 раза. Бронируйте билеты и жилье заранее!