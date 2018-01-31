Говорящий кит-убийца: "привет" и "пока"!
Косатка, которая может издавать подражательные звуки, напоминающие слова "привет" и "пока", - единственная в своем роде, способная копировать человеческую речь.
Самка дельфина-косатки научилась "говорить" несколько слов, копируя речь своего дрессировщика в водном парке во Франции.
В ее вокабуляр входят такие слова, как имя "Эми" и "один, два, три". Она также может фыркать, как человек.
Послушать, как отвечает на команды людей Вики, можно тут:
Косатки относятся к тем немногочисленным представителям животного мира, которые, подобно человеку, могут научиться производить новые звуки на слух.
"У млекопитающих это встречается очень редко, - поясняет Жозеп Колл из Университета Сент-Эндрюс, один из научных сотрудников, занимающихся этой темой.
"Люди, естественно, хорошо это умеют делать... Интересно, что среди млекопитающих, лучше всего это получается у морских млекопитающих", - говорит он.
Ученые пытаются разобраться в том, могут ли косатки учить новые звуки, просто подражая другим. А помогает им в их исследовании самка Вики из аквапарка Marineland во французском Антибе.
Ее научили произносить слова через дыхало (дыхательное отверстие у китообразных, расположенное на голове), и на записях слышно, как она звукоподражает клокотанием, свистом и фырканьем словам "привет", "Эми" и "раз, два, три".
"Диалект" кита-убийцы
Эти млекопитающие, которых прозвали "китами-убийцами", проживают группами, каждая из них имеет свой уникальный звуковой "диалект". Предположительно, они могут копировать звуки, издаваемые другими членами стада.
"Киты-убийцы, которых мы исследовали в неволе, были способны выучить вокализацию других косаток, а также человеческие звуки путем имитации, - пояснил Жозеп Колл. - Поэтому этот результат позволяет предположить, что именно таким образом косатки на воле выучивают звуки, издаваемые другими косатками, и вырабатывают свои собственные диалекты".
Звукоподражание является отличительным признаком человеческой речи, однако в животном мире это встречается крайне редко.
Дельфины и белухи как раз принадлежат к тем немногочисленным млекопитающим, которые могут копировать звуки представителей других видов или друг друга.
Также некоторые птицы могут подражать человеческой речи, в особенности попугаи и вороны.
Участвующий в этом исследовании Хосе Абрамсон из Государственного мадридского университета говорит, что когда-нибудь с косаткой Вики можно будет "поговорить".
"Да, это возможно... если у вас есть пометки, описания того, что это за слова. Это делалось и раньше с одним известным серым попугаем и дельфинами с помощью американского языка жестов; такие предложения, как "принеси мне этот предмет" или "положи этот предмет сверху или снизу другого", - говорит ученый.
В то же время ученый говорит, что не стоит переносить на животных человеческие навыки.
"Мы узнаем гораздо больше, если постараемся понять тот естественный способ, которым каждый вид общается в своей собственной среде, чем если мы будем пытаться обучить их человеческому языку", - полагает он.
Говорящие хищники
Вики издает звуки, частично находясь под водой, но так, что ее дыхало находится снаружи. Поэтому звуки, издаваемые под водой, могут быть другими.
И поскольку речь пока идет только об одной "говорящей" косатке, ученые не знают, способны ли копировать человеческие звуки другие киты-убийцы, живущие в естественной среде обитания.
Косатки являются самыми крупными дельфинами и одними из наиболее опасных хищников.
Они питаются морскими животными, такими как тюлени, морские львы и даже киты.
Подробнее о проводимом эксперименте пишет научное издание Proceedings of the Royal Society of London B.