Говорящий кит-убийца: "привет" и "пока"!

Правообладатель иллюстрации Marineland Image caption Косатке Вики 16 лет, она живет в аквапарке в Антибе

Косатка, которая может издавать подражательные звуки, напоминающие слова "привет" и "пока", - единственная в своем роде, способная копировать человеческую речь.

Самка дельфина-косатки научилась "говорить" несколько слов, копируя речь своего дрессировщика в водном парке во Франции.

В ее вокабуляр входят такие слова, как имя "Эми" и "один, два, три". Она также может фыркать, как человек.

Послушать, как отвечает на команды людей Вики, можно тут:

Media playback is unsupported on your device "Говорящая" косатка Вики

Косатки относятся к тем немногочисленным представителям животного мира, которые, подобно человеку, могут научиться производить новые звуки на слух.

"У млекопитающих это встречается очень редко, - поясняет Жозеп Колл из Университета Сент-Эндрюс, один из научных сотрудников, занимающихся этой темой.

"Люди, естественно, хорошо это умеют делать... Интересно, что среди млекопитающих, лучше всего это получается у морских млекопитающих", - говорит он.

Ученые пытаются разобраться в том, могут ли косатки учить новые звуки, просто подражая другим. А помогает им в их исследовании самка Вики из аквапарка Marineland во французском Антибе.

Ее научили произносить слова через дыхало (дыхательное отверстие у китообразных, расположенное на голове), и на записях слышно, как она звукоподражает клокотанием, свистом и фырканьем словам "привет", "Эми" и "раз, два, три".

"Диалект" кита-убийцы

Эти млекопитающие, которых прозвали "китами-убийцами", проживают группами, каждая из них имеет свой уникальный звуковой "диалект". Предположительно, они могут копировать звуки, издаваемые другими членами стада.

"Киты-убийцы, которых мы исследовали в неволе, были способны выучить вокализацию других косаток, а также человеческие звуки путем имитации, - пояснил Жозеп Колл. - Поэтому этот результат позволяет предположить, что именно таким образом косатки на воле выучивают звуки, издаваемые другими косатками, и вырабатывают свои собственные диалекты".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На воле косатки живут семьями, каждая из которых имеет свой "диалект"

Звукоподражание является отличительным признаком человеческой речи, однако в животном мире это встречается крайне редко.

Дельфины и белухи как раз принадлежат к тем немногочисленным млекопитающим, которые могут копировать звуки представителей других видов или друг друга.

Также некоторые птицы могут подражать человеческой речи, в особенности попугаи и вороны.

Участвующий в этом исследовании Хосе Абрамсон из Государственного мадридского университета говорит, что когда-нибудь с косаткой Вики можно будет "поговорить".

"Да, это возможно... если у вас есть пометки, описания того, что это за слова. Это делалось и раньше с одним известным серым попугаем и дельфинами с помощью американского языка жестов; такие предложения, как "принеси мне этот предмет" или "положи этот предмет сверху или снизу другого", - говорит ученый.

В то же время ученый говорит, что не стоит переносить на животных человеческие навыки.

"Мы узнаем гораздо больше, если постараемся понять тот естественный способ, которым каждый вид общается в своей собственной среде, чем если мы будем пытаться обучить их человеческому языку", - полагает он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Косатки могут звукоподражать другим животным

Говорящие хищники

Вики издает звуки, частично находясь под водой, но так, что ее дыхало находится снаружи. Поэтому звуки, издаваемые под водой, могут быть другими.

И поскольку речь пока идет только об одной "говорящей" косатке, ученые не знают, способны ли копировать человеческие звуки другие киты-убийцы, живущие в естественной среде обитания.

Косатки являются самыми крупными дельфинами и одними из наиболее опасных хищников.

Они питаются морскими животными, такими как тюлени, морские львы и даже киты.

Подробнее о проводимом эксперименте пишет научное издание Proceedings of the Royal Society of London B.