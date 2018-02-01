5 млн рублей в минуту: как Россия исчерпала свой резервный фонд

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Резервный фонд просуществовал ровно десять лет: в феврале 2008 года в нем было более 3 трлн рублей. 1 февраля он прекратил свое существование, хотя фактически все деньги из него были потрачены еще в декабре.

"Как в свое время было написано на могиле какого-то британского комиссара в Индии, погибшего во время Сипайского восстания, "здесь лежит человек, который выполнил свой долг". Вот, соответственно, Резервный фонд выполнил свою задачу", - описывает судьбу фонда главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

Истощение Резервного фонда - это история о том, как за десять лет изменилась экономика России. В феврале 2008 года, за полгода до начала мирового финансового кризиса, нефть марки Brent стоила около 100 долларов за баррель. В 2008 году бюджет России имел профицит в 1,8 трлн рублей, а российская экономика два года, предшествующие кризису, росла в среднем на 8% в год.

За последующие десять лет российская экономика пережила две рецессии, три девальвации рубля, а власти полностью потратили Резервный фонд.

Прошлый год Россия закончила с дефицитом бюджета в 1,3 трлн рублей. Минэкономразвития предварительно оценило рост реального ВВП России в 2017 году в диапазоне от 1,4 до 1,8%.

В начале декабря 2017 года в Резервном фонде оставалось 994 млрд рублей, а после новогодних праздников правительство отчиталось о том, что фонд был полностью потрачен.

Еще несколько лет назад такая ситуация показалась бы катастрофой. Например, летом 2016 года первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что к концу 2017 года резервы будут истощены, а у правительства не будет больше средств на выплату зарплат госслужащим. Истощение Резервного фонда, по ее словам, могло привести страну к кризису.

Но сейчас фонда нет, а правительство, урезав некоторые расходы бюджета, собирается копить.

Как появился и как исчез Резервный фонд

Резервный фонд считают наследием бывшего министра финансов России Алексея Кудрина, который занимал эту должность с 2000-го по 2011 год. В 2004 году в России был создан Стабилизационный фонд, который за четыре года вырос с 171 млрд рублей до 3,8 трлн рублей (156,8 млрд долларов).

Стабилизационный фонд формировался за счет так называемого "правила Кудрина", которое было закреплено в Бюджетном кодексе. Смысл был в том, чтобы при достижении определенной цены на нефть часть нефтяных доходов сберегались в Стабфонде.

Откладывать часть нефтяных доходов - обычная практика для стран с сырьевой экономикой, которые боятся подсесть на нефтяную иглу и хотят обезопасить бюджет от колебаний мировых цен на нефть.

В 2008 году российский Стабилизационный фонд разделили на два. Чуть более 3 трлн рублей были переведены в Резервный фонд, а остальные деньги ушли в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Резервный фонд был создан для балансировки бюджета. А ФНБ задумывался как часть механизма пенсионного обеспечения россиян.

Резервный фонд помог сбалансировать бюджет дважды - в 2008-2009 годах и в последние три года, рассказывает Табах. Когда нужно было увеличить госрасходы или пополнить недостающие доходы, средствами Резервного фонда затыкали дыру в бюджете.

По подсчетам Би-би-си, скорость расходования средств фонда увеличилась, начиная с 2015 года. В феврале 2015 года из фонда в минуту тратилось более 28 млн рублей. В среднем 2015 году фонд тратили со скоростью 2,7 млн рублей в минуту, а в 2016 году - со скоростью 5 млн рублей в минуту.

В 2017 году в Резервном фонде уже было меньше 1 трлн триллиона рублей, что не помешало в среднем в минуту тратить около 1,8 млн рублей. Настоящий рывок был совершен в декабре 2017 года - тогда из фонда забрали сразу 994 млрд рублей.

Был совершен бухгалтерский маневр, объясняет главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Из Резервного фонда, по его словам, действительно все деньги перевели в бюджет для покрытия дефицита, но на текущем счете минфина образовалась примерно такая же сумма благодаря высоким ценам на нефть и бюджетному правилу. Эти деньги, по словам экономиста, теперь будут переданы в ФНБ.

Один фонд вместо двух

"Было два кармана, из одного всю мелочь высыпали и потратили, но пачка денег в другом лежит и довольно толстая", - объясняет текущую ситуацию Табах.

По словам экономистов, на ФНБ фактически перешла функция балансировки бюджета.

ФНБ изначально задумывался для поддержки пенсионной системы, но, по словам Табаха, средства из него тоже тратились не по назначению. К примеру, в 2013 году Россия купила евробонды Украины на 3 млрд долларов. Как известно, эти деньги не вернулись. На деньги ФНБ претендовали крупнейшие госкомпании - деньги были нужны на инфраструктурные проекты.

"Теперь есть один кратко- и среднесрочный фонд. Это удобно минфину, чтобы другие ведомства не пытались его раздраконить", - сказал Табах.

Как скоро потратят ФНБ

По словам Тихомирова, объем средств в ФНБ пока недостаточно большой: в феврале он будет порядка 3-5% ВВП.

Согласно действующему бюджетному правилу, ФНБ будет пополняться, пока нефть стоит дороже 40 долларов за баррель.

Пока многие экономисты прогнозируют цены на нефть в среднесрочной перспективе на уровне 50-60 долларов за баррель, объясняет Тихомиров. Если эти прогнозы сбудутся, то фонд будет расти. Рисков того, что фонд в ближайшее время потратят, нет, так как правительство проводит жесткую бюджетную политику, уверен экономист.

Тихомиров отмечает, что если цены на нефть будут высокими и фонд достигнет уровня 7-10% ВВП, то его вновь могут разделить.

Табах же советуют подождать следующего кризиса, когда станет ясно, с какой скоростью власти потратят "свою заначку".

Согласно бюджету, в 2018 году дефицит будет покрываться за счет средств ФНБ и внешних заимствований, а в 2019-2020 годах - в основном за счет заимствований. По расчетам минфина, к 2020 году объем ФНБ должен вырасти до 4,4 трлн рублей. Правительство планирует, что за три года объем фонда вырастет почти на 20% от нынешних объемов.

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