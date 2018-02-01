Замуж или в школу? Как ломают жизни девочек в бедных странах Африки

Правообладатель иллюстрации Camfed

Девочек в странах Центральной Африки принято выдавать замуж очень рано. В результате они не могут закончить школу и вырваться из порочного круга нищеты, насилия и социального остракизма.

Благотворительная организация Camfed пытается переломить эту тенденцию и показать, как важно для девочек получить законченное среднее образование.

Представители Camfed, работающие в Малави, Замбии, Танзании, Зимбабве и Гане, говорят, что детские браки - это и результат нищеты, и ее следствие.

"Большинство девочек-невест потеряли одного или обоих родителей и страдают от недоедания, - поясняет ситуацию Анжелина Муримирва, исполнительный директор Camfed в Африке. - У престарелых бабушек, дедушек или прочих членов семьи нет финансовых возможностей, чтобы заботиться об этих детях, и часто они бывают вынуждены выдать девочку замуж, поскольку для них это лучших выход из ситуации".

Правообладатель иллюстрации Camfed Image caption В Центральной Африке только 8% девочек заканчивают среднюю школу

Вырваться из нищеты

В Африке проживают 125 млн девочек-невест, а 39% всех несовершеннолетних девочек выходят замуж в странах Центральной Африки до 18 лет.

Несмотря на то, что многие семьи считают, что детские браки приносят финансовую выгоду, зачастую это лишь ухудшает ситуацию.

В бедных районах все свободные деньги, как правило, тратятся на то, чтобы послать в школу мальчиков, поскольку считается, что у них в дальнейшем будет больше возможностей устроиться на работу, и их не так страшно отпускать одних в школу.

Но это означает, что семьи тем самым теряют потенциальный заработок, который они могли бы получить, если бы дали образование дочерям.

Женщины чаще всего вкладывают деньги в свою семью, будь то оплата обучения своих детей, младших сестер и братьев или других близких родственников, а это означает, что одна девочка, получив хорошее образование, потенциально может вызволить из нищеты всю семью.

Но если девочка выдается замуж, на этом ее образование, как правило, заканчивается.

Многие девочки-невесты надеются, что их брак даст им возможность ходить в школу, хотя обычно они вскоре беременеют или же их просто держат взаперти как бесплатных домработниц.

В Центральной Африке 75% девочек посещают начальную школу, но только 8% заканчивают среднюю школу.

Согласно оценкам ЮНИСЕФ, к 2050 году, если не будет предпринято никаких мер, количество девочек, в раннем возрасте выдаваемых замуж, вырастет вдвое.

Правообладатель иллюстрации Camfed Image caption В Африке многие думают, что детские браки приносят финансовую выгоду

12-летняя жена

Глории (имя изменено) было 12 лет, когда умер ее отец, оставив ее мать одну с 10-ю детьми.

Они жили в одной из самых бедных провинций Замбии, где было крайне мало возможностей для трудоустройства.

"Я плакала, потому что была еще совсем маленькая, чтобы входить замуж. Я не понимала, что значит выйти замуж. Мне было страшно", - вспоминает Глория.

После свадьбы Глория перестала ходить в школу и вместо этого стала заниматься домашним хозяйством в доме мужа и искать дополнительную работу.

Спустя полгода после замужества Глория забеременела, а затем, когда внезапно умер ее муж, ее насильно выдали за его брата. Поскольку она постоянно становилась объектом домашнего насилия, у Глории случился выкидыш.

Спустя несколько лет Глория вновь забеременела и была на сносях, когда умер ее второй муж.

"Я не знала, как обычно проходят роды. Я рожала дома, мои крики услышали соседи и пришли мне на помощь", - рассказывает она.

Как и миллионы других девочек в подобной ситуации, Глория не могла вырваться из нищеты, поскольку не получила ни образования, ни какой-либо квалификации.

Самые уязвимые и обездоленные

Организация Camfed пришла на помощь, узнав о Глории от других девушек, получивших образование по линии Camfed и теперь входящих в ассоциацию бывших выпускниц Camfed Assоciation.

Ассоциация возникла усилиями Анжелины Муримирвы, которая первой получила образование с помощью Camfed.

"Я помню, как я ходила в младшие классы в платье с дырками, босая и вечно голодная. Я чувствовала себя виноватой, когда моим родителям приходилось продавать кукурузу, чтобы купить мне школьные принадлежности. Мне приходилось мыть тарелки за учителем, только чтобы у меня было чем писать", - рассказывает Анжелина.

Она родилась в Зимбабве, и ее родители не могли позволить себе отдать ее в среднюю школу, несмотря на то, что результаты ее экзаменов были чуть ли не лучшими в стране.

"Без денег на школьные взносы и форму у меня не было надежды поступить в старшие классы, даже несмотря на то, чтобы моя мама хотела этого", - говорит женщина.

Но затем Анжелина попала в первый набор, который производила в 1993 году в Зимбабве Camfed, и с тех пор она не покидала эту организацию и доросла до должности исполнительного директора.

Уже подсчитано, что каждый год, проведенный девочкой в средней школе, прибавляет к ее будущему заработку 25% , поэтому задача Camfed - помочь самым обездоленным девочкам, дав им образование.

Пока что эта благотворительная организация помогла двум миллионам девочек пойти в школу и намеревается к 2020 году помочь еще одному миллиону поступить в среднее учебное заведение.

Camfed платит школьные взносы за своих подопечных и предоставляет учебники, форму и предметы личной гигиены, что часто совершенно отсутствует у живущих в сельской местности семей даже в тех странах, где среднее образование бесплатно.

Правообладатель иллюстрации Camfed Image caption Camfed помогает девочкам закончить школу

"Мы пытаемся помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи, и так получается, что это в основном юные девочки", - поясняет Анжелина.

"Они первые оказываются под ударом и не имеют никакой защиты: их принуждают к ранним бракам и ранней беременности. Образование же в корне всё меняет, потому что образованная мать даст образование своим сыновьям и дочерям. Перед такими женщинами открыты все дороги в плане экономической независимости и руководящих должностей", - говорит глава Comfed.

17-летняя Глория - наглядный пример такой трансформации, которая может произойти в жизни многих девочек. "Когда я закончу учебу, я хочу стать врачом. Первым врачом в моей деревне", - говорит девушка.