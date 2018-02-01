Утонет ли ваша собака в российских сугробах? Инфографика и фото

Олеся Волкова, Георгий Неяскин Русская служба Би-би-си
  • 1 февраля 2018
Собаки хаски в России Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Собаки радуются снегу независимо от породы

К концу января в России наступила наиболее снежная часть зимы.

Так, в Москве количество осадков, выпавших за 31 января, приблизилось к рекорду, поставленному полвека назад для этой даты, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом московские сугробы выглядят достаточно скромно по сравнению с тем, что увидели жители Казани или тем более Томска.

Русская служба Би-би-си наглядно представила данные о снежном покрове в городах страны, сравнив их с размером домашних собак.

Мы взяли пять пород животных: такса, корги, бигль, длинношерстный колли и акита-ину.

Инфографика с собаками и снегом

Фотографии собак в снегу (а также одного кота) от наших читателей и коллег

Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Акита-ину по кличке Вэл, город Старый Оскол (Белгородская область)
Черешня Правообладатель иллюстрации PAvel Aksyonov
Image caption Корги Черешня корреспондента Би-би-си Павла Аксенова, Москва
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Georgy Alburov
Image caption Пес Лука из Москвы
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Irina Nesterova
Image caption Пудель Рикки в лесу Санкт-Петербурга
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Elizaveta Fokht-Babuskina
Image caption Бигль Ариша корреспондента Би-би-си Елизаветы Фохт, Москва
Псы в снегу Правообладатель иллюстрации Lionella Bulat
Image caption Эсмеральда (сверху) и Сэр Персиваль (снизу) в снегах провинции Онтарио (Канада)
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации NAtalya Khodyka
Image caption Грэйси в лесу неподалеку от Святогорской лавры (Донецкая область, Украина)
Барса в снегу Правообладатель иллюстрации Olga Kozlova
Image caption Несмотря на южное происхождение, тайскому риджбеку Барсе корреспондента Би-би-си Петра Козлова (Москва) снег пришелся по вкусу
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Tatyana Loginova
Image caption Вельш-корги-пемброк по кличке Трюфель (Москва)
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Igor Olovyannikov
Image caption Акита-ину Рона из Латвии
Пес в снегу Правообладатель иллюстрации Sergey Goryashko
Image caption Йоркширский терьер Гектор корреспондента Би-би-си Сергея Горяшко, Москва
Кот в снегу Правообладатель иллюстрации Yulia Morgulis
Image caption Кот Пупсик из Челябинска на зимней прогулке

Би-би-си благодарит подписчиков своего "Фейсбука" за присланные снимки. Ни одно животное при подготовке материала не пострадало.

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