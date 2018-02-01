Утонет ли ваша собака в российских сугробах? Инфографика и фото

К концу января в России наступила наиболее снежная часть зимы.
Так, в Москве количество осадков, выпавших за 31 января, приблизилось к рекорду, поставленному полвека назад для этой даты, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
При этом московские сугробы выглядят достаточно скромно по сравнению с тем, что увидели жители Казани или тем более Томска.
Русская служба Би-би-си наглядно представила данные о снежном покрове в городах страны, сравнив их с размером домашних собак.
Мы взяли пять пород животных: такса, корги, бигль, длинношерстный колли и акита-ину.
Фотографии собак в снегу (а также одного кота) от наших читателей и коллег
Би-би-си благодарит подписчиков своего "Фейсбука" за присланные снимки. Ни одно животное при подготовке материала не пострадало.