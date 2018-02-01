Утонет ли ваша собака в российских сугробах? Инфографика и фото

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Собаки радуются снегу независимо от породы

К концу января в России наступила наиболее снежная часть зимы.

Так, в Москве количество осадков, выпавших за 31 января, приблизилось к рекорду, поставленному полвека назад для этой даты, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом московские сугробы выглядят достаточно скромно по сравнению с тем, что увидели жители Казани или тем более Томска.

Русская служба Би-би-си наглядно представила данные о снежном покрове в городах страны, сравнив их с размером домашних собак.

Мы взяли пять пород животных: такса, корги, бигль, длинношерстный колли и акита-ину.

Фотографии собак в снегу (а также одного кота) от наших читателей и коллег

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Акита-ину по кличке Вэл, город Старый Оскол (Белгородская область)

Правообладатель иллюстрации PAvel Aksyonov Image caption Корги Черешня корреспондента Би-би-си Павла Аксенова, Москва

Правообладатель иллюстрации Georgy Alburov Image caption Пес Лука из Москвы

Правообладатель иллюстрации Irina Nesterova Image caption Пудель Рикки в лесу Санкт-Петербурга

Правообладатель иллюстрации Elizaveta Fokht-Babuskina Image caption Бигль Ариша корреспондента Би-би-си Елизаветы Фохт, Москва

Правообладатель иллюстрации Lionella Bulat Image caption Эсмеральда (сверху) и Сэр Персиваль (снизу) в снегах провинции Онтарио (Канада)

Правообладатель иллюстрации NAtalya Khodyka Image caption Грэйси в лесу неподалеку от Святогорской лавры (Донецкая область, Украина)

Правообладатель иллюстрации Olga Kozlova Image caption Несмотря на южное происхождение, тайскому риджбеку Барсе корреспондента Би-би-си Петра Козлова (Москва) снег пришелся по вкусу

Правообладатель иллюстрации Tatyana Loginova Image caption Вельш-корги-пемброк по кличке Трюфель (Москва)

Правообладатель иллюстрации Igor Olovyannikov Image caption Акита-ину Рона из Латвии

Правообладатель иллюстрации Sergey Goryashko Image caption Йоркширский терьер Гектор корреспондента Би-би-си Сергея Горяшко, Москва

Правообладатель иллюстрации Yulia Morgulis Image caption Кот Пупсик из Челябинска на зимней прогулке

Би-би-си благодарит подписчиков своего "Фейсбука" за присланные снимки. Ни одно животное при подготовке материала не пострадало.