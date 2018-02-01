Футбол: главные трансферы последних дней января

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В среду вечером в ведущих европейских футбольных чемпионатах закрылось зимнее трансферное окно. В последние дни и даже часы многие клубы спешили заключить сделки на десятки миллионов долларов.

Русская служба Би-би-си собрала главные трансферы этой зимы.

Состоявшиеся трансферы

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"Арсенал" объявил о покупке нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга. Трансфер стал рекордным для клуба: точная сумма не разглашается, но большинство источников сходятся на цифре в 55,5 млн фунтов.

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Лондонский клуб "Челси" объявил о переходе из "Арсенала" нападающего Оливье Жиру. Соглашение с 31-летним форвардом сборной Франции рассчитано на полтора года, сумма трансфера, по некоторым данным, составила 18 млн фунтов.

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В защите у "Челси" тоже не все в порядке. Укреплять линию обороны клуба Романа Абрамовича отправился Эмерсон из "Ромы".

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"Манчестер Сити" поставил клубный трансферный рекорд, купив у "Атлетика" из Бильбао защитника Эмерика Лапорта за 57 млн фунтов.

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Английский "Тоттенхэм" приобрел полузащитника французского ПСЖ и сборной Бразилии Лукаса Моуру. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до 2023 года, сумма трансфера составила 25 млн фунтов.

Несостоявшиеся трансферы

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"Манчестер Сити" был заинтересован в покупке Рияда Мареза у Лестера. "Горожане" в пятый раз делали предложений, на этот они готовы были выкупить игрока за 65 млн фунтов, но "Лестер" рассчитывал получить за алжирского игрока больше - не менее 75 млн. В итоге "Манчестер Сити" потерял интерес к Марезу.

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Мауро Икарди готовился сменить миланский "Интер" на мадридский "Реал", однако никаких новостей о переходе до конца трансферного окна не последовало. По данным испанских СМИ, с помощью Икарди "Реал" хотел усилить атакующую линию после ухода Альваро Мораты в лондонский "Челси" летом прошлого года.

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Этот трансфер также не состоялся: информацию о переходе нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в "Лос-Анджелес Гэлакси" уже опроверг Зиги Шмид - главный тренер американского клуба.