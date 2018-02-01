Пресса Британии: Путин спешит стабилизировать ситуацию в Сирии

В обзоре британских газет:

Спешная попытка стабилизировать ситуацию

Financial Times считает прошедший накануне Конгресс национального диалога Сирии в Сочи спешной попыткой Москвы стабилизировать ситуацию в Сирии

Поддержка российских военных помогла силам Башара Асада одержать серию побед и сделала Москву самым важным иностранным игроком на сирийской арене, пишет газета. Однако бойкот переговоров со стороны основной части оппозиции сильно усложняет задачу Москвы.

В сентябре 2015 года Владимир Путин начал в Сирии кампанию, которая, как он заявил сам, должна была стать быстрой и решительной. Два года спустя Россия все глубже увязла в сирийском конфликте. Военные успехи сделали Башара Асада увереннее, и теперь его сложнее контролировать.

Столкновения продолжаются, а западные правительства винят Москву в поддержке кровопролития. Только в провинции Идлиб в прошлом месяце погибли 190 человек, отмечает Financial Times.

В декабре Путин заявил, что задача российских военных в Сирии выполнена, экстремисты повержены, а Россия готовится начать вывод войск. Однако с тех пор, отмечает газета, авиабазу Хмеймим, где базируются российские ВКС, атаковали как минимум дважды, а авиация Асада при поддержке российских сил наносила удары по позициям повстанцев.

Положение дел сильно осложнилось с началом операции турецкой армии против курдов на территории Сирии.

Мысль о том, что российская армия может увязнуть в конфликте на территории ближневосточной страны, вызывает у россиян неприятные ассоциации с конфликтом в Афганистане, комментирует переговоры профессор РАН Василий Кузнецов. Сегодня ситуация в Сирии как никогда непредсказуема.

"То, с чем мы столкнулись в Сирии, напоминает мне компьютерную игру "Перестройка": как только думаешь, что выбрался на твердую землю, она сразу начинает тонуть у тебя под ногами", - добавляет Кузнецов.

Проблемы России были видны и на конференции: через несколько минут после принятия итоговой декларации лидеры сирийской оппозиции заявили, что исход переговоров выгоден Башару Асаду и денонсировали его.

Впрочем, не исключено, что спешка России установить мир в Сирии - это элемент предвыборного шоу для внутреннего потребления, говорит член Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов. "Объявление о победе должно было создать впечатление успеха перед мартовскими выборами президента", - считает эксперт.

Суд в Казахстане возглавил британский лорд

Один из самых авторитетных британских судей, бывший верховный судья Англии и Уэльса Лорд Вулф назначен главой коммерческого арбитражного суда, созданного в Казахстане, пишет Times. Суд начал работу в начале года в рамках президентского проекта по созданию международного финансового центра "Астана". Должности остальных судей и юристов также займут британцы.

Суд будет заниматься решением финансовых и торговых споров, включая международные, на основе английского права. Его юрисдикцией будет территория финансового центра. Как заверяет правительство, он будет полностью обособлен от судебной системы Казахстана.

Аналогичные суды существуют в Сингапуре, Гонконге, Абу Даби и Катаре, но в Евразии такой арбитраж открывается впервые, отметил в интервью газете сам лорд Вулф.

"Казахстан имеет протяженную границу с Китаем и Россией, а Китай сейчас строит новый Шелковый путь, который будет проходить через эту страну. Все это причины, по которым проект может быть успешным", - сказал британский судья.

"Президент [Нурсултан Назарбаев] показал дальновидность при создании финансового центра. Он хочет, чтобы мир видел, что в этой стране - и не только в столице - применяется британское право. Чтобы британское право еще долгие годы проникало во все сферы общественной жизни и служило примером того, как нужно делать бизнес и отправлять правосудие", - говорит лорд Вулф.

Дипломатические преимущества создания коммерческого суда очевидны, отмечает Times. "Он поможет связать Соединенное королевство с быстроразвивающейся центральноазиатской страной - они будут обращаться к нам за советом и наставлениями", - говорит Вулф.

Британский парламент переезжает

Британские парламентарии в минувшую среду одобрили план по экстренной реставрации здания парламента, сообщает Times. Реставрация будет стоить четыре миллиона фунтов и продлится шесть лет. Надзор и распределение финансирования будет осуществлять специальная комиссия.

К решению о переезде пришли в ходе трехчасовых дебатов, в ходе которых бывший заместитель премьера Дэмиан Грин назвал здание парламента в его нынешнем состоянии "смертельной ловушкой".

Парламентарии решили, что работа по восстановлению здания должна начаться немедленно и утвердили планы реставрации пишет Times. Однако освободят здание не сразу - все парламентарии должны съехать из него до 2020 года.

В течение шести лет парламентарии будут работать в другом здании. В каком именно - пока неизвестно. Некоторые члены парламента беспокоятся, что цена реставрации может подняться в процессе до 12 млн фунтов. Кроме того,многим из них будет трудно обосновать расходы перед избирателями.

Как отмечает газета, в последний раз члены парламента работали вне здания в 1940 году, когда в Палату общин попала бомба, полностью его уничтожив.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com