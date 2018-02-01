СМИ России: список кандидатов в президенты сокращается

В обзоре российских газет за 1 февраля:

"Коммерсант", РБК: "ощущение клоунады не добавит выборам плюсов"

Центризбирком России завершил прием подписей от желающих побороться за пост президента России, пишет "Коммерсант".

Подписи собрали шестеро: самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский от "Яблока", Борис Титов от Партии роста, Ксения Собчак от "Гражданской инициативы", Максим Сурайкин от "Коммунистов России" и Сергей Бабурин, которого выдвинул "Российский общенародный союз".

Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) выдвинулись от думских партий и уже зарегистрированы в качестве кандидатов.

После проверки подписей кандидаты могут быть зарегистрированы. Эксперты считают, что процедура сбора подписей остается "неоправданно затратной", это привело к тому, что кандидаты были вынуждены сосредоточиться почти исключительно на сборе подписей, не занимаясь предвыборной агитацией.

Несколько потенциальных участников избирательной кампании не смогли собрать подписи, поскольку, как считают в ассоциации "Голос", не всем были гарантированы равные возможности. Так, "Яблоко" обращалось к руководству вокзалов, аэропортов и торгово-развлекательных центров, где проходил сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, с просьбой безвозмездно позволить собирать подписи на этих площадках и за Григория Явлинского (около 70 точек). Но в большинстве случаев "яблочникам" было отказано.

В Российском общественном институте избирательного права (РОИИП), который возглавляет экс-член ЦИК Игорь Борисов, говорят о повышенном интересе потенциальных кандидатов к выборам и "росте доверия к избирательной системе страны". В докладе РОИИП о правовых условиях и практике выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента отмечено, что в обществе сформировался "четко выраженный запрос на появление новых лиц и идей в политике", повысилась политическая активность граждан, в том числе молодежи.

Это, по мнению экспертов института, согласуется с созданием средств общения власти и общества, таких как "Активный гражданин" в Москве, "Добродел" в Московской области и т. п. Игорь Борисов считает, что кампания в 2018 году проходит "заметно". Несмотря на большое число кандидатов, как полагает эксперт, все они понимают, что едва ли могут составить конкуренцию Владимиру Путину. "На парламентских выборах идет серьезная борьба. Но ни одна из партий не готова составить альтернативу на выборах главы государства", - говорит Борисов.

РБК напоминает, что о намерении участвовать в выборах ЦИК уведомили 64 потенциальных кандидата, сейчас осталось 8, и не все они смогут пройти проверку подписей, считают два источника, близких к Центризбиркому. Путин, Явлинский, Титов и Собчак попадут в окончательный бюллетень, считают они. Велики шансы на регистрацию и у Сурайкина. "Подписи у них должны быть чистые, сборщиков видели в регионах, узнаваемость есть, почти все они серьезные кандидаты", - комментирует один из собеседников РБК.

"Список с семью или восьмью фамилиями, без странных кандидатов, действительно лучше, чем с ними. Ощущение клоунады не добавит выборам плюсов в глазах избирателей", - уверен политолог Аббас Галлямов.

Наибольшие шансы попасть в избирательный бюллетень у Путина, Грудинина, Жириновского, Явлинского, Титова, Сурайкина и Собчак, соглашается политконсультант Дмитрий Фетисов. Эта конфигурация выгодна властям, считает политолог Галлямов.

"С одной стороны, есть новые лица, с другой - достаточно ветеранов, на фоне которых даже Путин выглядит новичком, - есть и либералы, есть и левые; есть и радикалы, есть и умеренные", - рассуждает он. В то же время Галлямов сомневается, что с помощью этого набора кандидатов Кремлю удастся снять все претензии в части "предопределенности результата".

"Ведомости": юрлиц-кредиторов соберут в реестр

На базе Центробанка может быть создан единый реестр кредитных досье юридических лиц, пишут "Ведомости". По мнению экспертов, такой реестр нужен для борьбы с мошенничеством и повышения прозрачности. Законопроект о реестре планируется внести весной, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и т.д., поясняет топ-менеджер крупного банка. Пропажа кредитных досье в отдельных банках и возможное повторение этой ситуации создает риски для финансового рынка, говорится в материалах экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку.

Из Промсвязьбанка перед тем, как он был направлен на санацию, пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд руб., заявлял в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев, вспоминает издание. Примерно на такую же сумму банк финансировал через сделки репо собственные субординированные обязательства, напомнил Поздышев.

Сейчас, когда банки одобряют кредит крупному бизнесу, им относительно несложно проверить кредитную нагрузку заемщика, что касается малого и среднего бизнеса - тут проблема, указывает аналитик АКРА Кирилл Лукашук, для таких целей новый реестр также будет полезен банкам.

Идея выглядит полезной и для регулятора, и для рынка в целом, говорит директор департамента кредитных рисков малого и среднего бизнеса Бинбанка Александр Чибисов: единый реестр позволит снизить риски искажения информации, вообще сделает информацию доступнее.

Передача кредитных договоров или досье повысит операционную нагрузку на банк, предупреждает Лукашук. Что касается надзора, то сейчас ЦБ и так может затребовать любую информацию о заемщике, продолжает он: "Но, думаю, необходимость передачи этих данных в режиме онлайн несколько ограничит банки в возможностях манипулирования категориями качества кредитов и размера резервов".

Идея такого реестра обсуждалась некоторое время назад, сказали несколько банкиров, но его применение ни для кого из них не было до конца понятно. В последнее время у Центрального банка много идей коммерческого свойства, говорит собеседник "Ведомостей" в банке из топ-10, взять хотя бы Фонд консолидации банковского сектора, когда сотрудники регулятора участвуют в управлении коммерческими банками. Это не вполне здоровая ситуация, заключил он.

РБК: капиталам помогут вернуться на родину

Обещанная президентом амнистия капиталов продлится до марта 2019 года, пишет РБК. Она будет эффективнее предыдущей из-за начавшегося обмена налоговой информацией между странами, считают эксперты.

Авторами поправок к первой и второй частям Налогового кодекса выступили депутаты Андрей Макаров (глава комитета по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (глава комитета по финансовым рынкам), Павел Крашенинников (глава комитета по госстроительству и законодательству) и Алексей Диденко. Пакет законопроектов поддерживается правительством, сообщил журналистам Макаров в среду после дополнительного заседания Совета Госдумы.

Первый закон об "амнистии капиталов" был принят в 2015 году. Согласно ему, любой россиянин мог раскрыть информацию о принадлежащем ему имуществе и счетах в иностранных банках без каких-либо дополнительных платежей и налогов. В обмен он получал освобождение от уголовной (по ряду экономических составов), административной и налоговой ответственности.

Также принимался закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК), согласно которому россияне обязаны декларировать свое участие в иностранном бизнесе и платить налоги с дохода от него. При условии ликвидации КИК до 31 декабря 2017 года ее собственник освобождался от уплаты НДФЛ в России за имущество, полученное в ходе закрытия компании.

Новые законопроекты по сути продлевают действие прошлых. Но порядок действий в новых законопроектах прописан четче, считает юрист BGP Litigation Екатерина Власова, а условия лучше, чем в прошлой деофшоризационной кампании.

Старший налоговый менеджер IPT Group Илья Бурцев считает, что основной "подводный камень" новых поправок - это возможность безналогового получения денежных средств в результате ликвидации иностранной компании: "Сложность заключается в том, что зачисление денежных средств от иностранной компании в результате ликвидации на счет физлица, открытого в зарубежном банке, скорее всего, потребует внесения изменений в недавно уже измененное законодательство о валютном регулировании - сейчас такая валютная операция прямо не поименована как разрешенная", - указывает Бурцев.

Новая амнистия будет успешнее предыдущей, считает Власова. "В отличие от 2015 года сейчас порядок декларирования активов и иностранных компаний урегулирован и расписан гораздо четче", - говорит юрист.

По словам автора законопроекта Андрея Макарова, принятие поправок позволит защитить российский бизнес и российских граждан в рамках того обмена, который сейчас идет между налоговыми службами иностранных государств. Он отметил, что все материалы по законопроектам направлены в FATF (Международная группа финансовых действий по борьбе с отмыванием доходов). "Все амнистии любая страна должна согласовывать с FATF, это очень важный момент борьбы с отмыванием денег", - указал Макаров, отметив, что предыдущий текст также согласовывался с FATF.

Еще один соавтор проекта Павел Крашенников подчеркнул, что "поправка в Уголовный кодекс говорит о том, что возврат капиталов преследоваться не будет". "Сейчас самое время возвращаться", - сказал он.

Что еще почитать:

Ксения Собчак в интервью РБК рассказала, почему решила предупредить Владимира Путина о своем решении идти на выборы, сколько спонсоров у ее избирательной кампании и что она будет считать хорошим для себя результатом голосования.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си