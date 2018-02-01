"Даже дар речи пропал": реакция на оправдание российских атлетов судом в Лозанне

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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в четверг удовлетворил апелляции российских спортсменов, аннулировав решение Международного олимпийского комитета (МОК) об их пожизненном отстранении от Олимпиады.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как на это решение отреагировали спортсмены, чиновники и журналисты.

Международный Олимпийский комитет

Это может оказать серьезное влияние на будущую борьбу с допингом. Поэтому МОК будет очень тщательно анализировать обоснование решений, как только они будут доступны, и рассмотрит возможные последствия - в том числе возможность апелляции в Швейцарский федеральный трибунал.

Что касается участия спортсменов из России в Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года, решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остается в силе. Это говорит о том, что поскольку российский Олимпийский комитет отстранен, российские атлеты смогут выступить в Пхенчхане только по приглашению МОК.

Решение Арбитражного суда в Лозанне не означает, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. То, что они не находятся под санкциями, не означает, что они автоматически получают привилегию - приглашение на Игры.

Важно также отметить, что на пресс-конференции генеральный секретарь CAS заявил, что решение суда "не означает, что 28 спортсменов объявлены невиновными".

Павел Колобков, министр спорта России

Все спортсмены были оправданы в деле по обвинению в нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало.

В коллегии CAS признали, что они невиновны и отменили решения комиссии Освальда (МОК). Сегодняшние решения CAS подтверждают то, что многие, кого обвинили, являются "чистыми спортсменами".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав.

Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, могут быть эффективными и должны продолжаться. И мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться.

Виталий Мутко, бывший министр спорта России

Хорошие новости, но с горечью. Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения, но все-таки исходили из того, что во всех этих слушаниях и комиссиях Освальда, ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) настолько поверхностные обвинения, поспешные, без обоснований.

Всю эту неделю спортсмены доказывали свою невиновность. Допинг - достаточно простая вещь: есть пробы, а все эти разговоры и домыслы вообще не должны рассматриваться. Как только какое-то рассмотрение выходит на юридическую основу, то все встает на свои места.

Можно только выразить сожаление, что ВАДА передоверило все эти процессы комиссиям, Ричард Макларен на этом процессе был абсолютно неубедителен.

Конечно, мы очень рады, что 28 атлетов оправданы. Мы никогда в них не сомневались. Все они для нас всегда были выдающимися спортсменами, и мы не сомневались, что они в честной борьбе завоевывали свои подиумы. И президент говорил, что мы никогда не собирались их оставлять без поддержки и помощи. (РИА Новости)

Михаил Дегтярёв, глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Мы рассчитывали на положительные решения в суде. В суды нужно подавать всегда, ведь молчание означает согласие с принятыми решениями или обвинениями. Следующим этапом должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров.

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России

Когда узнали решение, даже дар речи пропал. Жаль, что трое все же не полностью оправданы, но дисквалификация только на эти Олимпийские игры. Вообще, мы просто счастливы, я верила, что рано или поздно это произойдет. (РИА Новости)

Ольга Фаткулина, чемпионка мира в конькобежном спорте

Я заработала медаль своим честным трудом. Когда я узнала о сегодняшнем решении, счастья не убавилось и не прибавилось. Все так и должно было быть. Победой будет, если нас допустят на Олимпийские игры. Будем сейчас ждать - как там все решится по допуску. Вот тогда и будем радоваться. Сейчас состояние уже такое, что никаких эмоций нет. Ждем, как там дальше все будет по ситуации. (РИА Новости)

Артем Кузнецов, конькобежец

Конечно, здравый смысл восторжествовал, но вопросов остается много: что произошло, почему нас обвинили, и, боюсь, они останутся без ответа. Обидно, что на Олимпиаду мы, скорее всего, все равно не поедем, потому что приглашений-то пока нет, и непонятно, что будет. (ТАСС)

Алексей Петухов, лыжник

Узнав решение, просто подумал о том, что справедливость восторжествовала, есть высшие силы и правда превыше всех гадостей. Пусть теперь те, кто говорил плохо о нас, задумается, пусть им будет стыдно. А мы вышли победителями, здорово, что суд услышал нас.

Немного в растерянности, понимаю, что все закончилось, но состояние непонятное, двоякое. Получается, что с Олимпийскими играми непонятно, МОК наверняка не допустит, да и список был сформирован. Но то, что дальше будем готовиться к Кубку мира - это положительное решение. С новыми силами в новый бой. (РИА Новости)