В чем суть дела Никиты Белых: объясняем в 100 и 500 словах

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Состояние здоровья Никиты Белых в ходе процесса заметно ухудшилось

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки. При этом по одному из эпизодов дела его оправдали.

Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, в чем суть громкого разбирательства.

Как утверждало следствие, Белых предоставил преференции двум компаниям, работающим в Кировской области. За это экс-губернатор получил от них 600 тысяч евро.

Белых был задержан в июне 2016 года с пакетом, который бывший губернатор, по собственным словам, принял за подарок. Там были 150 тысяч евро. В суде он отрицал свою вину.

В итоге суд не нашел доказательств вины Белых по одному из эпизодов дела, но признал его виновным еще по двум.

Дело Белых со стороны ФСБ курировал генерал Олег Феоктистов. Он же, по данным СМИ, занимался делом экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который перед задержанием также получил замаскированные под подарок деньги.

Никита Белых получал взятки от вятских предпринимателей в обмен на преференции областного правительства, решил суд.

Экс-губернатор отрицает вину. Он считает уголовное дело против себя следствием оговора и провокации спецслужб.

Чем занимался Белых до губернаторства?

Президент России Владимир Путин назначил Никиту Белых губернатором Кировской области в 2009 году. До этого он был лидером либеральной оппозиционной партии "Союз правых сил". В отличие от многих глав регионов Белых так и не вступил в правящую партию "Единая Россия".

Исключенный эпизод

Следствие утверждало, что в 2012 году Белых вымогал деньги у тогдашнего владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и управляющей компании "Лесхоз" Альберта Ларицкого. Взамен экс-губернатор якобы обещал преференции инвестиционным проектам бизнесмена и льготы при аренде участков леса.

Через гендиректора НЛК Ларицкий якобы передал заместителю губернатора конверт с 200 тысячами евро, а тот уже отдал их своему начальнику в его рабочем кабинете. Белых же говорил, что в вечер, когда ему якобы передали деньги Ларицкого, он находился не у себя в кабинете, а на дне рождения коллеги.

По итогам рассмотрения дела суд счел этот эпизод недоказанным и исключил его.

Версия следствия

В 2013 году владельцем компаний Ларицкого стал Юрий Судгаймер. В 2014 году Белых в своем кабинете потребовал с бизнесмена ежегодную "таксу", которую якобы платили ему другие предприниматели. После этого Судгаймер передал главе региона 200 тысяч евро.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev\tass Image caption Дело Белых курировал тот же генерал ФСБ, что и дело экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева (на фотографии)

Весной 2016 года Белых попросил бизнесменов региона пожертвовать деньги на благотворительные проекты, которые должны были улучшить имидж власти накануне выборов разного уровня.

Губернатор рассказал об этом Судгаймеру на встрече в Риге. Их разговор был записан на диктофон.

На записи Белых и бизнесмен обсуждают, как лучше перевести деньги - отдать их наличными губернатору или перевести на счета Российского военно-исторического общества (РВИО), которое занималось установкой памятников.

После этого племянник Судгаймера передал помощнице Белых 50 тысяч евро. В июне 2016 года бизнесмен пожаловался в ФСБ на вымогательство.

В конце месяца чиновник и предприниматель лично встретились в ресторане в Москве. Судгаймер передал Белых пакет с подарками, в котором были спрятаны 150 тысяч евро. Губернатор был задержан на месте.

Версия защиты Белых

Белых не вымогал взяток у предпринимателей, а они не передавали ему денег в обмен на преференции. Также Белых не встречался с Судгаймером в своем кабинете в день, который указал предприниматель.

Это подтвердили данные из электронного графика экс-губернатора и данные о выданных пропусках в здание кировского правительства, которые изучил суд.

О 50 тысячах евро, переданных племянником Судгаймера, Белых узнал спустя несколько дней, вскрыв конверт. Экс-губернатор тогда попросил своего помощника положить их на счет РВИО.

По мнению защиты, ФСБ начала разработку дела Белых за несколько месяцев до обращения Судгаймера. Задержание Белых стало следствием провокации со стороны спецслужбы.

Дело экс-главы Кировской области курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Ему также приписывается участие в деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он получил восемь лет.

Как Белых пережил задержание и суд?

Экс-губернатор страдает сахарным диабетом и другими заболеваниями. Из-за ухудшения состояния Белых его адвокаты просили отпустить его под домашний арест.

Последние заседания суда перед приговором прошли в следственном изоляторе "Матросская тишина", в больнице которого находится экс-губернатор. В перерывах медики ставили подсудимому капельницы и делали уколы.