Кремль, тюрьма или пуля: что стало с соратниками Белых по СПС

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Десять лет развели руководство "Союза правых сил" по разные стороны баррикад

Бывший губернатор Кировской области и бывший лидер "Союза правых сил" Никита Белых получил восемь лет колонии строгого режима по обвинению в получении взяток в особо крупном размере.

До того как принять предложение занять губернаторский пост, Белых был известен как молодой политик, критик власти, лидер партии "Союз правых сил", распустившейся за несколько месяцев до назначения Белых главой Кировской области. СМИ тогда писали, что губернаторское кресло - благодарность Кремля за помощь в ликвидации некогда знаковой партии.

СПС нет уже почти десять лет, а что стало с другими лидерами этой партии?

Анатолий Чубайс

В СПС с 2000 по 2008 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Чубайс был одним из первых, кто призывал соратников по партии объединяться с Кремлем

Чубайс пришел в СПС, будучи одним одним из самых заметных политических лидеров того времени. Он уже успел поработать руководителем администрации президента, а также на нескольких постах в правительстве.

К моменту образования партии Чубайс уже возглавлял энергетический холдинг РАО "ЕЭС России". В партии он стал одним из сопредседателей.

В 2000 году он вместе с нынешним главой администрации президента Сергеем Кириенко настаивал на том, чтобы на президентских выборах партия поддержала Владимира Путина.

После того как СПС проиграл парламентские выборы в 2003 году, Чубайс вместе с другими руководителями взял вину на поражение за себя и подал в отставку с поста сопредседателя. Однако до конца существования СПС считался ее неформальным лидером и одним из главных спонсоров.

Чубайс был в числе тех членов СПС, которые предлагали членам блока сотрудничать с властью для создания правой либеральной партии - из-за этого у него были разногласия с другими лидерами, например, Борисом Немцовым. В итоге после распада СПС он вошел в высший совет партии "Правое дело", которую связывали с Кремлем. В 2011 году совет был расформирован, и Чубайс покинул руководство партии вместе с Леонидом Гозманом.

После того, как в 2008 году РАО "ЕЭС России" было ликвидировано, Чубайс по распоряжению Дмитрия Медведева возглавил "Российскую корпорацию нанотехнологий" (сейчас "Роснано"). В ней он работает до сих пор.

Ирина Хакамада

В СПС с 1999 по 2004 год

Правообладатель иллюстрации Oleg Buldakov/TASS Image caption Хакамада принимала участие в выборах президента и набрала 3,84% голосов

Хакамада в 1999 году вместе с Сергеем Кириенко и Борисом Немцовым выступила сопредседателем "Союза правых сил". В составе СПС избиралась в Думу, но покинула партию в 2004 году вскоре после того, как блок сначала провалил выборы в парламент, а затем отказался поддержать ее кандидатуру на президентских выборах.

Хакамада тем не менее приняла участие в выборах президента и набрала 3,84% голосов. После этого она недолгое время была председателем партии "Наш выбор" (впоследствии объединение вошло в Российский народно-демократический союз Михаила Касьянова).

В 2005 году Хакамаду выдвигали на Нобелевскую премию мира в числе тысячи женщин планеты. В 2008 году она объявила, что уходит из политики.

В последующие годы Хакамада работала как телеведущая, участвовала в политических ток-шоу, несколько раз задавала вопросы Владимиру Путину во время "Прямой линии". В 2011 году она исполнила роль в сериале "Краткий курс счастливый жизни".

В 2012 году Хакамада вошла в президентского совета по правам человека, а также в общественный совет при минобороны России. Она попыталась вновь баллотироваться в Госдуму в 2016 году как член Партии роста, однако партия не смогла преодолеть необходимый барьер.

Борис Немцов

В СПС с 1998 по 2008 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Борис Немцов остался в оппозиции действующей власти до самой смерти

В отличие от Белых Борис Немцов успел поработать во власти еще до прихода в СПС: губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства в 90-х, он стал одним из сооснователей партии - в СПС вошло созданное им движение "Россия молодая".

Немцов был категорически против нового правого проекта, созданного на останках распущенного СПС - лояльного Кремлю "Правого дела", но продолжил активную политическую деятельность.

Он стал одним из инициаторов создания движения "Солидарность", выдвигался на пост мэра Сочи, вошел в руководство созданной "Республиканской партии России - Партии народной свободы" (РПР-ПАРНАС), стал лидером протестных акций, "Маршей несогласных" и митингов против фальсификаций на выборах 2011-2012 годов.

Media playback is unsupported on your device Дело Белых: путь от политика до осужденног

Позже Немцов поддерживал революцию на Украине в 2014 году и выступал против участия российских войск в конфликте на востоке Украины, а еще позже стал депутатом Ярославской областной думы.

27 февраля 2015 года политик был убит в Москве шестью выстрелами в спину и голову. Виновными в убийстве признаны пять человек. Заказчики до сих пор не найдены.

Борис Надеждин

В СПС с 1999 по 2008

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Борис Надеждин теперь борется за российский суверенитет

Борис Надеждин в конце девяностых годов работал сначала советником Бориса Немцова, а затем помощником Сергея Кириенко, которые основали "Союз правых сил". В 1999 году Надеждин избирался в Думу и был зампредом фракции либералов.

Оставаясь членом СПС, Надеждин в 2005 году вошел в инициативную группу, которая выдвигала уже находившегося под стражей экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в депутаты Госдумы. После того, как "Союз правых сил" распался в 2008 году, Надеждин возглавил московское отделение лояльного власти "Правого дела", где работал до 2012 года.

В последние годы Надеждин активно участвовал в политических ток-шоу на федеральных телеканалах - там ему отведена роль "оппонента от либеральной оппозиции". В 2015 году политик объявил, что будет участвовать в праймериз "Единой России", чтобы избраться в Думу, однако в итоге проиграл спортсменке Ирине Родниной. Участие Надеждина в праймериз спровоцировало резкую критику в его адрес в оппозиционной среде.

В итоге Надеждин все-таки попытался стать депутатом, возглавив список Партии роста, но безуспешно. Сейчас он значится экспертом Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела в Совете Федерации.

Павел Крашенинников

В СПС с 1999 по 2003 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Павел Крашенинников стал образцовым единороссом

Бывший министр юстиции Павел Крашенинников входил в политсовет СПС и в 1999 году избрался в Думу по спискам партии. Однако связывать свою судьбу с партией Крашенинников не стал: уже в 2003 году он перешел во фракцию "Единой России", объяснив это нежеланием "оставаться на обочине законотворческой деятельности" после поражения СПС на думских выборах.

Позже он взял партбилет и до сих пор работает на должности председателя комитета по законодательству и входит в руководящие органы "Единой России". Но и там позиционирует себя сторонником либерального курса: он входит в "либеральную платформу" партии и продвигает законопроекты по защите прав предпринимателей и либерализации Уголовного кодекса России.

Иногда, впрочем, он выступает и с не очень либеральными идеями. Так, в 2012 году он предложил вернуть в Уголовный кодекс статью "Клевета", декриминализированную ранее.

Сергей Кириенко

В СПС с 1998 по 2001 год

Правообладатель иллюстрации Vladimir Musaelyan/TASS Image caption Сергей Кириенко теперь в Кремле заведует всей внутренней политикой

После отставки с должности руководителя правительства России после дефолта в 1998 году (стал самым молодым премьером, возглавив кабинет министров в 35 лет, проработал лишь четыре месяца), Кириенко ненадолго перешел в стан либеральной оппозиции.

В 1999 году Кириенко стал одним основателей "Союза правых сил" - в него вошло основанное им движение "Новая сила". В 1999 году он участвовал и в выборах мэра Москвы. В его агитационной кампании Кириенко назывался "человеком против системы", выступающим "против чиновничьего вымогательства".

Во главе списка оппозиционной партии избрался на выборах в Госдуму и возглавил фракцию СПС. Кириенко в 2001 году избрали сопредседателем партии, но он приостановил членство в ней, так как был назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

Спустя пять лет в 2005 году Кириенко возглавил Федеральное агентство по атомной энергии, впоследствии преобразованное в Росатом, где проработал 11 лет.

Осенью 2016 года после выборов в Госдуму Кириенко переехал на работу в Кремль. Указом Путина он был назначен первым заместителем руководителя администрации президента, курирующим всю внутреннюю политику.

Леонид Гозман

В СПС с 1998 по 2008 год

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Леонид Гозман поработал в созданном Кремлем "Правом деле"

В 1999 году Гозман вошел в избирательный штаб блока СПС, участвовавшего в выборах в Госдуму. В 2005 году он стал заместителем председателя федерального политического совета СПС, который возглавил Никита Белых.

СМИ писали тогда, что Гозман якобы был пролоббирован теневым лидером партии Анатолием Чубайсом, чтобы сохранять влияние на принятие решений. Вся карьера Гозмана действительно проходила рядом с Чубайсом: он с 1996 году последовательно работал советником Чубайса в администрации президента, правительстве, РАО ЕЭС, в "Роснано".

В 2008 году Гозман сменил Никиту Белых на должности председателя федерального политсовета. Однако спустя несколько недель СПС прекратила свое существование. Внутри партии и среди ее сторонников произошел раскол - Борис Немцов призывал выходить из партии, говоря о победе там лоялистского крыла. Гозман, в свою очередь, призывал оппозицию сотрудничать с властью - только так можно защищать и пропагандировать либеральные ценности.

На основе СПС (а также на основе партий "Гражданская сила", "Демократическая партия России") была создана партия "Правое дело". На учредительном съезде председателем партии был избран Гозман. "Правое дело" в том составе просуществовало до 2011 года, когда партию забрал бизнесмен Михаил Прохоров. Бывшие члены СПС, включая Гозмана, с Прохоровым не остались.

В другие партии Гозман не вступал. После завершения активной политической карьеры он стал теледуэлянтом - многократно участвовал в политических ток-шоу на ведущих российских телеканалах.

Егор Гайдар

В СПС с 1998 по 2008 год

Правообладатель иллюстрации ТАСС Image caption Егор Гайдар остался верен либеральным идеям

Движение "Демократический выбор России" одного из идеологов либеральных экономических реформ начала 1990-х годов Егора Гайдара вошло в список учредителей избирательного блока СПС. Он один из идейных вдохновителей СПС, впоследствии преобразованного в партию. В 1999-2003 годах Гайдар был депутатом Госдумы от СПС.

Больше в Госдуму он не избирался и из руководящих органов ушел из-за провала партии на выборах, но формально в СПС состоял вплоть до ее вливания в "Правое дело" в 2008 году.

После завершения политической карьеры Гайдар сосредоточился на научной и просветительской деятельности. Он написал и опубликовал работу "Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории" о долгосрочных проблемах развития России. В этом труде обобщаются его предыдущие исследования.

В 2007 году Гайдар выпустил книгу "Гибель империи" о взаимозависимости российской экономики, сильно ориентированной на экспорт ископаемых, от мировых цен на нефть. В 2008 году он опубликовал статью "О реформе мировых финансовых институтах", где, в частности, делал предположение, что российский рубль имеет перспективу стать мировой резервной валютой второго плана в случае "ответственной финансовой политики" руководства России.

Также он рассуждал о перспективе создания нового мирового финансового центра в Москве, что позднее официально предлагал сделать Дмитрий Медведев. Умер Гайдар в декабре 2009 года от сердечного приступа.

Константин Титов

В СПС с 1999 по 2000 год

Правообладатель иллюстрации Yulia Rubtsova/TASS Image caption Константин Титов многие годы проработал губернатором Самарской области

Многолетний губернатор Самарской области Константин Титов в самом начале был одним из лидеров партии. Возглавляемое им движение "Голос России" было в составе учредителей избирательного блока СПС, а сам Титов в 1999-2000 годах возглавлял федеральный политический совет партии.

В 2000 году он возглавил "Российскую партию социальной демократии" и выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но не набрал и полутора процентов.

В 2002 году Титов проходил свидетелем в рамках уголовного дела об обмене облигаций АвтоВАЗа на акции ЛогоВАЗа, в 2004 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденного местной прокуратурой по фактам злоупотреблений и превышения полномочий. Позднее был переведен в статус свидетеля.

Позже он вернулся к партийной деятельности, в 2004-2007 годах став сопредседателем Социал-демократической партии России, позже преобразованной в общественное движение.

В 2005 году Титов вступил в "Единую Россию". В этом же году он по предложению Путина наделен полномочиями губернатора Самарской области (с 2004 года прямые выборы губернаторов в России были отменены).

После ухода с поста губернатора Титов в течение семи лет был сенатором от Самарской области, а в 2014 году стал зампредом региональной общественной палаты, где продолжает работать до сих пор.

Никита Белых

В СПС с 2001 по 2008 год

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / Yuri Mashkov Image caption Никита Белых возглавил партию после краха на выборах в Думу, но в 2008 году сам покинул ее и стал губернатором Кировской области

Никита Белых попал в СПС из движения "Новая сила", основанного Сергеем Кириенко. Он возглавлял пермское отделение партии и был избран в региональное заксобрание. В 2004 году он стал заместителем губернатора Пермской области.

Белых возглавлял партию после кризиса из-за поражения на думских выборах, но в 2008 году после очередного поражения СПС покинул должность. Тогда же он заявил, что не хочет участвовать в создании "нужной Кремлю "правильной" либеральной партии".

После ухода из СПС Белых вместе с Борисом Немцовым, Ильей Яшиным и другими оппозиционерами принимал участие в создании движения "Солидарность". Однако уже через несколько месяцев он стал губернатором Кировской области и покинул объединение.

В конце июня 2016 года Белых был задержан в ресторане в центре Москвы. Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, всего с 2012 года он получил в общей сложности 600 тысяч евро от руководства кировских предприятий. Белых свою вину не признал.

В итоге суд снял с Белых часть обвинений, но все же признал его виновным в получении взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.