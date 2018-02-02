Теории заговора: почему они притягательны

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После уничтожения башен на их месте возник "световой" мемориал

Нападения "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон и падение самолёта, летевшего над Пенсильванией 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли более 3 тысяч человек, повергли мир в шок. Однако уже через несколько часов после трагедии один из пользователей интернета описал конспирологическую теорию, которая оказалась весьма живучей и пользуется популярностью и поныне.

"Это только мне так кажется, или кто-то ещё понял, что не самолёты уничтожили Всемирный торговый центр", - написал некто Дэвид Росчек.

"Нет сомнений, самолёты нанесли зданиям огромный урон. Но посмотрите на записи - здания полностью уничтожены. Чтобы так подорвать здание, нужно разместить не так уж много взрывчатки в "правильных" местах. У кого-то был доступ в оба здания и много времени, чтобы сделать это. Жутковато. Осталось понять, зачем вообще нужны были самолёты", - описал свои подозрения мужчина.

Последующие расследования установили, что несущие конструкции башен были ослаблены огнём от горящих самолётов и окончательно разрушены после обрушения верхних этажей.

Несмотря на это, многие люди до сих пор отказываются верить в официальную версию.

"В Нью-Йорке что-то произошло"

В тот день Мэтт Кэмпбелл отдыхал на канарском острове Лансароте с женой и двумя дочерьми.

Он смотрел новости по телевидению в полном шоке. Его брат Джефф, как это выяснилось в следующие мучительно тянувшиеся часы, был в одной из башен.

"Моя мать тогда только что вылетела к нам на неделю", - вспоминает он.

"Я помню, что был на пляже, и я думаю, что моя жена пошла в один из ресторанов за едой. Когда она вернулась, то сказала: "Думаю, что-то случилось в Нью-Йорке. Мы позвонили по нескольким номерам, и нам удалось установить, что Джефф был в Северной башне. От него не было никаких новостей", - добавляет Мэтт.

Джефф переехал в Манхэттен за пару лет до трагедии. После помолвки он начал работу в агентстве Reuters. Он был на 106-м этаже Северной башни на конференции.

"Мы сразу же подумали о худшем", - рассказывает Кэмпбелл. - "В течение следующих нескольких дней мы ещё на что-то надеялись. Мы оказались в ловушке - самолёты не летали. Всё, что у нас было, было какой-то туманной картинкой с кабельного телевидения отеля. Повторялись одни и те же новостные клипы, показывающие, что самолет летит во вторую башню".

Через пару дней семья добралась-таки до Великобритании, а затем отправилась в Нью-Йорк.

"Мы пошли туда, все еще цепляясь за надежду, что, возможно, он ранен и лежит без сознания. Но мы обзвонили несколько больниц, и стало ясно, что там очень мало раненых", - говорит Мэтт.

Джефф был мертв. Ему был 31 год. Дознание по его смерти тянулось до 2013 года, хотя фрагменты его лопатки опознали среди обломков Всемирного торгового центра ещё в 2002 году.

К этому моменту Мэтт начал сомневаться в официальной версии произошедшего. Он не поддерживает какую-то конкретную теорию заговора - в интернете их достаточно. Но он убежден, что есть некое "прикрытие", которое мешает ему получать ответы о смерти брата.

Правообладатель иллюстрации Matt Campbell Image caption Джефф Кэмпбелл - крайний справа - погиб при нападении на башни-близнецы

"Кажется, я начал сомневаться в конце октября 2001 года", - говорит Кэмпбелл. - "Чем больше я думаю об этом годами, тем больше вещей не складывается воедино".

Мэтт говорит, что писал запросы в ФБР и другие органы, руководствуясь поправкой о свободе информации, но ему отвечают, что информация спецслужб не всегда попадает под действие этого закона.

"Уже 16 лет прошло, а я даже не могу получить базовую информацию от властей", - разводит руками Кэмпбелл.

"Совершенно естественно"

Мэтт не одинок в своих подозрениях: как показало исследование Университета Чепмена в Калифорнии в 2016 году, более половины американцев считают, что правительство скрывает информацию о событиях 11 сентября.

Некоторые разделы в официальном отчёте правительства США редактировались годами, и какой-то информации по-прежнему не хватает. Однако это не означает, что есть какие-либо доказательства для создания новых экстравагантных теорий.

Тем не менее, есть те, кто утверждает, что правительство США было замешано, а чиновники сознательно допустили нападения или даже участвовали в их планировании.

Эксперты говорят, что часть причины сохранения таких теорий заговора - это когнитивный диссонанс, который возникает, когда люди слышат, что относительно небольшая группа злоумышленников, использующих не особо изощрённое вооружение, устроила резню со столь ужасающими последствиями.

"Совершенно естественно, когда что-то важное происходит, люди хотят докопаться до истины", - говорит социальный психолог из Университета Кента профессор Карен Дуглас. - "Часто официальное объяснение кажется общественности банальным и не особенно удовлетворительным, и в качестве ответной реакции появляется теория заговора".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Шейха Мохаммеда считают одним из организаторов нападений 11 сентября

А поскольку в интернете ничто не забывается, такие теории могут циркулировать десятилетиями.

"Информация не обязательно распространяется без разбора, как многие думают. Люди склонны делиться предположениями с людьми, которые в той или иной степени думают так же, как и они сами", - добавляет профессор Дуглас.

Теории заговоров относительно 11 сентября появились также в нескольких книгах и фильмах.

Так, теолог Дэвид Рэй Гриффин обвинил правительство США в соучастии в нападении в своей книге "Новый Перл-Харбор" 2004 года издания.

Пилот сериала режиссера Дилана Эвери "Разменная монета", выпущенный в 2005 году, назван журналом Vanity Fair "возможно, первым интернет-блокбастером".

Фильмы о теориях относительно 11 сентября были суперпопулярны в интернете. Ими делились на Google-видео и интернет-форумах. "Разменную монету" даже нашли на жёстком диске в убежище Усамы бен Ладена после его убийства.

В 2006 году калифорнийский архитектор Ричард Гейдж основал организацию "Архитекторы и инженеры за правду об 11 сентября", которая ставит под сомнение официальную версию событий.

Как Би-би-си невольно подлила масла в огонь конспирологов

11 сентября 2001 года в ньюсрумах по всему миру царил хаос, что также помогло сторонникам теории заговоров.

В тот же день на Манхэттене рухнула и третья башня - 7-й корпус Всемирного торгового центра. Эта башня стала краеугольным камнем для нескольких теорий, которые ставят под сомнение официальные отчёты.

В 47-этажное здание, расположенное примерно в 100 метрах от башен-близнецов, никогда не врезался самолёт. Однако в неразберихе того дня Би-би-си сообщила, что 7-й корпус рухнул за двадцать минут до того, как это и вправду произошло.

В 2007 году редактор Би-би-си Ричард Портер в блоге подробно описал, как комментарий в прямом эфире о неизбежном обрушении превратился в сообщение о том, что здание уже падает.

Отдельно падение третьей башни опис в докладе Национального института стандартов и технологии США за 2008 год. Так говорится, что корпус рухнул после пожаров на нескольких этажах, которые деформировали несущую колонну и вызвали обрушение.

Но это не изменило настрой сторонников теорий заговора.

Правообладатель иллюстрации Suzanne Maher Image caption Ещё одна теория заговоров гласит, что в топливном "следе" самолётов присутствуют особые "химикаты", отправляющие атмосферу и почву

Член организации "Архитекторов и инженеров за правду об 11 сентября" Роланд Энгл утверждает, что в отчёте института имеются значительные ошибки.

Его организация собрала сотни тысяч долларов для финансирования дополнительных исследований в Аляскинском университете в Фэрбенксе. Выводы будут опубликованы в этом году..

Мэтт Кэмпбелл также всё ещё ищет ответы. В 2016 году он прилетел в Гуантанамо для участия в досудебном слушании Шейха Мохаммеда, которого называют главным организатором терактов 11 сентября.

Он назвал судебный процесс "в какой-то степени фарсом", но добавил: "Это самое похожее на то, что я могу узнать об убийстве моего брата".

"Там было еще четыре семьи. Я знаю, что одна из родственниц погибших подписала петицию о повторном расследовании терактов ещё в 2003 или 2004 году. Другие члены семьи, как я понял, в значительной степени поддерживают официальную версию. Но я ждал этого. Как показывает мой собственный опыт, некоторые люди уже не хотят знать, что именно произошло. Им никогда не смириться с потерей любимого человека", - рассказал брат умершего Джеффа.

Как попадаются на теории заговоров

Как сформулировал в 1984 году британский социальный психолог Майкл Биллиг, "теория заговора дает возможность прикоснуться к скрытому, важному и непосредственному знанию".

Некоторые люди испытывают внутреннюю, почти нарциссическую необходимость быть непохожими на других, показало одно из исследований.

Идея проста: человеку кажется, что он имеет доступ к закрытой для остальных информации или к альтернативным "тайным" объяснениям некоторых мировых событий.

"Таким образом, верящий в эту теорию начинает считать себя экспертом, обладающим знанием, которого нет даже у тех, кого считают экспертами", - замечает социальный психолог из Университета Кента Карен Дуглас, занимающаяся исследованиями конспирологических теорий.

В ещё одном научном анализе обнаружено, что теории заговоров помогают людям найти хоть какой-то смысл в окружающем их мире, где они не могут контролировать происходящее, полны тревоги или чувствуют себя беззащитными, бессильными перед обстоятельствами.

Ведь очень многим трудно смириться с мыслью о том, что мы живем в мире, где могут случаться такие вещи, как массовые убийства и жестокие акты насилия.