Жвачка или бургер? Что могли бы купить российские политики вместо сбора подписей

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption Ксении Собчак одна подпись избирателя стоила как одно эскимо

Кандидаты в президенты 2018 года, выдвинувшиеся от непарламентских партий, раскрыли затраты на сбор подписей, которые они должны предоставить для регистрации. Русская служба Би-би-си выяснила, что кандидаты в президенты могли бы приобрести на сумму, в которую им обошлась каждая полученная подпись.

Всего ЦИК принял подписи у шести кандидатов. Еще два кандидата, которые скорее всего попадут в бюллетени - Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР - подписи по закону собирать не должны.

Би-би-си изучила финансовые отчеты кандидатов в президенты, опубликованные Центризбиркомом, посчитала, во сколько кандидатам обошлась каждая подпись избирателя, и сравнила эти затраты со стоимостью популярных товаров.

Оказалось, что официальные траты на собственное выдвижение у кандидатов различаются в десятки раз.

Дороже всего подписи обошлись Григорию Явлинскому, выдвигающемуся от партии "Яблоко". Всего он потратил на них 20,6 млн рублей, причем 20,4 млн из них - на услуги сборщиков.

Явлинский сдал в ЦИК 105 тысяч подписных листов: каждый в среднем стоил ему 196 рублей. Это примерно равняется стоимости бургера "Вестерн гурмэ".

В партии "Яблоко" состоит около 28 тысяч членов. Если бы Явлинский не пошел на выборы, а потратил бы эти деньги на бургеры, каждому члену "Яблока" досталось бы как минимум по три.

Самые дешевые подписи - у лидера национал-консервативной партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина. На сбор 104 902 подписей кандидат Бабурин, согласно отчету, потратил 311 тысяч рублей. Сборщики подписей, судя по официальному отчету, работали бесплатно.

Один автограф избирателя обошелся Бабурину в 2 рубля 96 копеек. Бывший вице-спикер Госдумы Бабурин, отказавшись от участия в выборах, мог бы купить 104 тысячи жевательных резинок "Турбо", популярных в девяностые, когда он работал на Охотном ряду.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Собчак потратила на сбор подписей 4,3 млн рублей

Кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин потратил на подписи чуть больше Бабурина - одна обошлась ему в 3 рубля 96 копеек. Он сдал в ЦИК 104 918 подписных листов, израсходовав на их сбор 415,8 тысяч рублей. Эти деньги Сурайкин мог бы потратить на 104 918 коробков спичек, достаточных, чтобы разжечь мировой пожар коммунистической революции.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, если бы отказался от сбора подписей, на собранные средства мог бы помочь предпринимателям, которые не уехали из России и оказались в СИЗО.

Каждая из собранных им 105 тысяч подписей обошлась ему в 27 рублей 42 копейки. На эти деньги Титов мог бы купить в интернет-магазине изолятора "Кремлевский централ" 105 тысяч кусков хозяйственного мыла.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption У Явлинского подписи самые дорогие

Немного больше Титова на подписи потратила телеведущая Ксения Собчак. Одна подпись обошлась ей в 41,8 рублей - столько стоит Ленинградский пломбир. Всего Собчак подала 104 944 подписи.

Штабу Владимира Путина каждый подписавшийся за его выдвижение россиянин обошелся в 13 рублей 89 копеек. На сбор подписей потрачено 4,37 млн рублей, в ЦИК Путин сдал 314 тысяч автографов. Если бы президент выдвинулся на выборы от "Единой России", подписи ему бы собирать не пришлось. На сэкономленные деньги Путин мог бы купить 314 тысяч килограммовых пачек соли и обеспечить ею каждого жителя Череповца.

По словам Максима Каца, который вел несколько кампаний оппозиционеров в последние годы, реальная стоимость подписи - примерно 200 рублей, если брать только сборщиков и базовую организацию. "Если брать проверку, штабы, то это уже 300-350 рублей. Из всех цифр реально похожая только у Явлинского", - считает технолог.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Титов на подписи потратил меньше, чем Явлинский и Собчак, но больше Путина

Кац уверен, что в случае с Путиным сбор подписи собирались, скорее всего, с использованием административного ресурса: "Делается вид, что сборщики бесплатные, на самом деле очевидно, что это не так. Откуда столько волонтеров? Чтобы собрать 300 тысяч подписей, нужно шесть тысяч человек. Крайне сомнительно, чтобы такое количество людей где-то можно было собрать бесплатно и незаметно".

Наименее реальные цифры у Сурайкина и Бабурина, полагает Кац. По его мнению, на ту сумму, которую заявили эти кандидаты, провести адекватный сбор невозможно.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Президенту подписи обошлись по 13 рублей за штуку

"За Путина подписи можно и бесплатно собирать. Волонтеров хватает, да и рейтинг высокий, - уверен политтехнолог Константин Калачев. - Куда сложнее их собрать за неизвестных, забытых или малопопулярных политиков".

По его словам, отчет Бабурина вызывает вопросы с учетом слабости региональной сети "Российского общенародного союза": "Но формально придраться не к чему, всегда можно сказать, что бесплатно работают волонтеры ".

Политтехнолог Андрей Богданов отметил, что кандидаты могут проводить потраченные на сбор подписей деньги по другим статьям своих отчетов, например по статье "договоры с физическими лицами".

Если предположить, что, например, Бабурин действительно провел затраты на подписи по этой статье, то получается, что он все равно потратил на сбор в три раза меньше, чем Явлинский - при 6 млн рублей расходов одна подпись обошлась ему в 63 рублей.

Богданов при этом считает, что Явлинскому подписи могли стоить и дороже: за оппозиционеров люди подписываются менее охотно, чем, например, за коммунистов и национал-патриотов.