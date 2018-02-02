Станут ли бюджетники в России работать лучше, если им больше платить?

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Правительство выполнит поручение президента Владимира Путина повысить зарплаты бюджетникам, уверен ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. В то же время эксперты ВШЭ объясняют, почему рост зарплат врачей или учителей не обязательно приведет к росту качества оказываемых ими услуг.

Свое поручение Путин дал в мае 2012 года - сразу же после того, как в третий раз вступил в должность президента. Всего он тогда подготовил 11 указов, известных как майские. В них и был закреплен рост зарплат бюджетников.

К 2018 году зарплаты врачей, научных работников и преподавателей вузов, согласно указам, должны были достичь 200% от средней зарплаты в регионе. Зарплаты большей части остальных бюджетников должны были сравняться со средней зарплатой в регионе.

По расчетам ВШЭ, зарплаты врачей, различного медперсонала и школьных учителей уже достигли цели, поставленной Путиным. Зарплаты научных работников, работников сферы культуры, различных соцработников, по прогнозу ВШЭ, вырастут до целевого уровня в 2018 году.

Причем, по словам Кузьминова, лидерами по росту оплаты труда стали именно врачи.

При этом в кризисные годы зарплаты в реальном выражении некоторых бюджетников могли упасть. Но на исполнение майских указов это мало повлияло, так как в эти же годы просели и средние зарплаты по регионам.

По словам первого проректора национального исследовательского университета ВШЭ Льва Якобсона, "майские указы" спасли социальный сектор от реальной деградации: бюджетники, получающие маленькие зарплаты, в начале 2000-х годов были уверены, что своей работой делают одолжение государству, своим ученикам или пациентам. В секторе росла коррупция, а качество услуг было очень низким.

Еще одним позитивным последствием "майских указов" стало, по словам экспертов, то, что в бюджетный сектор стала идти молодежь, привлекаемая более высокими зарплатами. По словам Кузьминова, это заметно на примере школ: раньше получать профессию учителя шли школьные "троечники", а теперь идут школьники, учившиеся на "четверки" и выше.

Однако в докладе ВШЭ, который Кузьминов и Якобсон представили в этот четверг, объясняется, что все не так благополучно: рост зарплат часто не приводит к тому, что учителя, врачи или ученые эффективнее работают. В документе специалисты объясняют, почему так происходит.

Махинации и плохие решения

В неэффективности системы частично виноваты различные махинации на местах или неправильные управленческие решения. Кузьминов в ходе выступления привел несколько таких примеров, но отметил, что их в последние годы становится меньше.

"Я езжу, встречаюсь с людьми. Молодые врачи и молодые учителя говорят: "Да все это полная фигня!" "Какая там средняя зарплата, я получаю, условно в регионе, 10 тысяч", - цитирует ректор ВШЭ людей, с которыми говорил во время своих поездок в регионы России.

По его словам, молодые люди в некоторых регионах жалуются на отсутствие перспектив и возможностей повысить зарплату, а при этом в их учреждениях есть группа "заслуженных работников", получающих 100-150 тысяч рублей. Это плохое равновесие, так как весь прирост зарплат уходит определенной группе, а молодежь быстро меняет профессии, объясняет Кузьминов.

Ряд махинаций и плохих решений связан с тем, что в рамках "майских указов" регионам и учреждениям нужно сокращать часть издержек, чтобы увеличить зарплаты.

В некоторых учреждениях, например в вузах, эта задача решается радикально. "Есть задача повысить зарплату на 20% в этом году. Мы вызываем всех и говорим: "Ребята, мы переводимся на 0,8 ставки". Нагрузка остается та же, но указ мы выполнили", - описывает подобное нарушение Кузьминов.

В некоторых регионах, например, по его словам, были сокращены все расходы кроме зарплат. "Школы не покупают никаких учебных пособий, никаких экскурсий для школьников нет… Переподготовку, учителей за которую платит школа, проводят формально в ближайшем к школе месте, вымываются бесплатные кружки", - рассказал Кузьминов.

В самом докладе также говорится о сокращениях бюджетников, что должно было позволить повысить зарплаты оставшимся. Если в 2013 году, по данным Росстата, в бюджетном секторе работали 6,1 млн человек, то в 2016 году - 5,7 млн человек.

Нагрузка в некоторых учреждениях, согласно докладу, выросла до уровней, которые создают угрозу снижения качества услуг.

Системные проблемы: "мелочный контроль" и множество отчетов

В докладе ВШЭ описаны и другие системные проблемы. Например, зарплата бюджетника должна состоять из базовой части, которую он должен получить при любых обстоятельствах, и стимулирующей. Последняя часть в теории должна расти быстрее и зависеть от достижений сотрудника, мотивировать его. Но этого не происходит.

При этом власти не знают, как измерять эффективность деятельности работников. Кузьминов жалуется на "мелочный контроль государственных чиновников над процессами": учителей и врачей заставляют писать отчеты о приеме пациентов и проведении уроков, которые на самом деле потом никто не читает.

Еще одна проблема - бюджетные расходы. Значительная часть бремени роста расходов на зарплаты бюджетников легло на региональные бюджеты. Многие представители регионов неоднократно жаловались, что из-за "майских указов" им стало сложнее балансировать бюджет. Эксперты, в том числе Центра развития ВШЭ, предупреждали, что после окончания действия указов расходы на здравоохранение и образование резко упадут.

Кузьминов при этом уверен, что выполнение майских указов не создает бюджетных проблем для регионов, так как в этом году это решается с помощью целевого трансферта из федерального бюджета. Эти же трансферты, по его мнению, помогут обеспечить стабильность региональных бюджетов и в будущем, если "майские указы" будут продлены.