Пресса Британии: россияне на Олимпиаде - еще один козырь Кремля

В обзоре британских газет:

Козыри в пропагандистской войне

За месяц до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро канадский юрист Малькольм Макларен нашел исчерпывающие доказательства того, что в России существует система допинга, которая поддерживается государством.

"Почему полтора года спустя, за неделю до следующей Олимпиады, мы все еще гадаем, сколько российских спортсменов на нее поедет?" - спрашивает в своей колонке журналист Guardian Марта Келнер.

"Решение спортивного арбитража в Лозанне вновь допустить 28 пожизненно отстраненных российских спортсменов к Играм ввергает олимпийское движение в полный хаос", - пишет она.

Декабрьское решение Международного олимпийского комитета отстранить российских спортсменов от Олимпиады в Пхенчхане восприняли с одобрением - как знак того, что МОК наконец-то занимает активную позицию в борьбе с жульничеством на играх. Однако с каждым днем это решение становилось больше похоже на пиар-ход, чем на реальную борьбу с допингом, сетует автор.

Сначала российским спортсменам разрешили выступать в нейтральной форме, потом объявили, что на церемонии закрытия возможно разрешат поднять флаг России, потом - что 169 из 369 российских спортсменов все же смогут выступить на Олимпиаде. Теперь МОК столкнулся с критикой со стороны поборников "чистого" спорта, пишет Келнер.

"Неспособность МОК быстро и решительно ответить на беспрецедентное нарушение Россией правил честной игры привело к падению доверия публики к ценностям Олимпийского движения. Отмена целого ряда решений незадолго до Олимпиады не послужила справедливости и поставила под угрозу чистоту Олимпийских игр", - приводит Guardian заявление главы Антидопингового агентства США Тревиса Тайгарта.

Решение спортивного арбитража вызывает недоумение еще и потому, что к апелляции России суд в Лозанне, судя по всему, подошел так же, как к остальным подобным жалобам - они рассматривались по отдельности, а доказательства того, что речь идет о целой системе допинга суд, вероятно, не учел, пишет Келнер.

Вердикт арбитражного суда в Лозанне даст России козыри в пропагандистской войне: российские власти уже заявляют, что все разговоры о допинге сильно преувеличены, считает Келнер. "В нынешней ситуации жертвами опять оказались чистые спортсмены", - резюмирует автор.

В Британии впервые родится ребенок от трех родителей

Национальная служба по человеческому оплодотворению и эмбриологии Британии (HFEA) одобрила использование процедуры митохондриального донорства для некоторых беременных женщин, сообщает Times.

Процедура используется в случае, если у будущего ребенка есть высокий риск родиться с наследственным нейродегенеративным заболеванием. Чтобы это предотвратить, врачи берут митохондриальную ДНК у третьего, здорового человека и посредством процедуры "вживляют" генетический материал в плод.

Риск генетического заболевания таким образом устраняется, а ребенок рождается носителем ДНК трех человек. Как отмечает автор, большинство ученых считают, что митохондриальная ДНК, в отличие от собственно генома человека, не влияет на то, как человек выглядит или какой у него характер.

Первыми, кто прибегнет к новой процедуре будут две женщины из Ньюкасла. Их имена не называются.

Первые пациентки - носительницы мутации, которая может привести к развитию у их детей миоклонической эпилепсии. Это сравнительно редкое заболевание может стать причиной слабой развитости мышц, припадков и даже привести к смерти ребенка.

Чиновники из HFEA после многочасовой дискуссии пришли к выводу, что использование ДНК третьего человека - единственная возможность гарантировать, что дети первых пациенток родятся здоровыми.

Как отмечает газета, подобная процедура уже использовалась в Мексике. В Британии процедура скорее всего будет первой из многих: центру, где ее проведут, в марте дадут лицензию на проведение других подобных операций, пишет газета.

Картина с обнаженными нимфами

Решение куратора Манчестерской галереи искусств снять картину Джона Уильяма Уотерхауса "Гилей и нимфы" с экспозиции из-за того, что на ней изображены молодые обнаженные женщины, возмущает автора Daily Telegraph Марка Хадсона.

"Гилей и нимфы" - картина 1896 года. Она считается одним из главных шедевров художников-прерафаэлитов.

Клэр Гэнневей, куратор отдела современного искусства музея, говорит, что решение убрать картину приняла она. Она висел в зале вместе с другими изображениями обнаженных женщин.

По словам Гэнневей, она решила снять картину под влиянием феминистских движений наподобие #MeToo, так как ей казалось, что демонстрация обнаженной натуры унижает женщин, низводя их до уровня предмета интерьера. В Daily Telegraph читают этот поступок цензурой.

"Снять с экспозиции картину только из-за того, что на ней изображены обнаженные женщины - это точно такой же пример фундаментализма, как то что мы видим в новой галерее Лувра в Абу-Даби. Для ведущей международной галереи в ней маловато изображений обнаженной натуры. Скорее всего, по религиозным соображениям. Этого ли хочет куратор Клэр Гэнневей?" - возмущается Хадсон.

"Читая заявления Гэнневей, невольно думаешь о музейных аппаратчиках, которые цензурируют сами себя на предмет нарушений нового морального кодекса, который так по душе публике", - пишет газета.

"Что касается движения #MeToo, во имя которого якобы совершен этот поступок, Гэнневей превращает в посмешище не только свою галерею, но и потенциально это движение, которое добивается реальных культурных перемен в отношениях мужчин и женщин", - подводит итог автор.

Обзор подготовил Артем Воронин, bbcrussian.com