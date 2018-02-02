СМИ России: бойкотировать выборы незаконно?

В обзоре российских газет за 2 февраля:

"Ведомости" и РБК: показательное дело Никиты Белых

Центральные СМИ комментируют приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, который, за получение взятки в особо крупном размере был осужден на восемь лет колонии и штраф в размере 48,5 миллиона рублей. Белых себя виновным не признал и заявил о совершенной против него провокации.

Политолог Андрей Колядин в комментарии газете "Ведомости" объясняет, что губернаторы часто для решения текущих проблем используют внебюджетные средства, используют механизмы, чтобы миновать цепочку длинных согласований. А проблема Белых в том, что он взял наличные деньги, считает политолог.

"В системе от силовиков требуют бороться с коррупцией, они получают за это звезды на погонах, оппоненты губернаторов вполне это рвение могут использовать. Поэтому, когда губернатор попадается с наличными, то он либо дебил, либо произошла подстава", - приводит газета мнение политолога.

Приговор Белых стал первым из целой череды процессов над бывшими губернаторами, арестованными после 2015 года, отмечает издание. "Всех этих губернаторов объединяет то, что у них не было покровителей, или они исчезли. Было решено провести показательные дела, а наказывают их за то, что делают все", - считает политолог Николай Петров.

По его мнению, это сигнал всем, что "тебя в любой момент за то, что ты делаешь, можно упечь в тюрьму". При этом, видимо, соблюдается и какой-то баланс, ведь Белых - не член "Единой России", отмечает эксперт. В целом же это репрессия, направленная против губернаторов как класса, полагает он: "Но если вы руководитель, то вы не можете не нарушать какие-то нормы, иначе у вас все встанет. Это сигнал не прекратить такую деятельность, а быть внимательным, предупредительным и лояльным в отношении Кремля - иначе вас легко можно упечь, как любого из этих. Прекратить же подобную практику невозможно".

Газета РБК приводит мнения экспертов, говорят о взаимосвязи между приговором Белых и стартом предвыборной кампании. В частности политолог Александр Иванихин считает, что приговор Белых укладывается в контекст президентской кампании и власть может делать акцент на том, что ведет активную борьбу с коррупцией среди чиновников высокого ранга.

А вот его коллеги - политологи Михаил Виноградов и Александр Кынев - напротив, считают, что историю с Белых в кампании вряд будут использовать, так как она довольно давняя, сам Белых не является одиозной фигурой, на которой сконцентрируется внимание избирателей.

"Ведомости": эффект Навального

Мосгоризбирком признал незаконной агитацией листовки с призывами к бойкоту выборов, которые распространяются в рамках "забастовки избирателей", которую объявил оппозиционер Алексей Навальный, рассказывает в свежем номере газета "Ведомости". Полиции поручено пресекать незаконную агитацию и привлекать виновных к ответственности.

Формально участие в выборах - это право, а не обязанность россиян, напоминает член рабочей группы Мосгоризбиркома Михаил Петров. Однако упоминание в листовках имени одного из кандидатов вместе с описанием последствий сделанного в его пользу выбора избирательный закон трактует как агитацию.

При этом листовки признали вне закона не только в Москве. По данным движения "Голос", в регионах уже полным ходом идут обыски в штабах Навального, задержания активистов и изъятие листовок.

Сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц считает, что то, что сейчас происходит, можно объяснить "эффектом Навального". Власти начали бороться с его кампанией и будут действовать полуправовыми методами: сейчас притянут за уши экстремистские статьи или статьи о воспрепятствовании деятельности избиркомов, начнут под любым предлогом блокировать сайты и задерживать людей. Это будут очень спорные решения, однако машина запущена, и ее будет трудно остановить.

Эксперт также не исключает, что соответствующие поправки оперативно внесут в действующее законодательство, бойкот может стать делом уголовно или административно наказуемым уже в ближайшем будущем.

МК: "Блеск и нищета социологии"

Газета "Московский комсомолец" пытается разобраться, соответствуют ли замеры социологических служб реальным настроениям в обществе. Речь идет о выборах-2018.

"МК" отмечает, что социологи прогнозируют уверенную победу на выборах президента действующему главе государства. Исключением не стала даже социологическая служба Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Многие ожидали, что оппозиционер озвучит другие данные, обвинит государственных социологов в завышении рейтинга главного кандидата. Но "война рейтингов" так и не началась, констатирует издание: все службы изучения общественного мнения дают очень близкие результаты.

Однако, отмечает газета, если взглянуть на то, что пишут в социальных сетях, возникает ощущение, что опросы проводятся в какой-то другой стране. "Благостная картина, которую рисуют социологи, совершенно не соответствует атмосфере, царящей в Интернете, - пишет МК. - Там кипят нешуточные страсти, и довольных положением дел в стране явно меньше, чем недовольных".

Газета приводит примеры несоответствия итогов соцопросов с конечным результатом на последних выборах, например, в США, где вопреки всем опросам, прогнозам и противодействию СМИ победил Дональд Трамп.

"В России давление официоза и провластных СМИ на население еще сильней, чем на Западе, - пишет МК. - Страну окутала атмосфера "осажденной крепости", поддержка несистемной оппозиции приравнивается уже чуть ли не к предательству Родины".

Газета считает, что запретительные законы, которые сегодня принимает Госдума, борясь с анонимностью в Интернете, также укрепляют граждан в мысли, что государство стремится следить за каждым их шагом.

"Многие уже наслышаны о том, что в России сажают за посты в соцсетях. Желающих пойти против мейнстрима в такой обстановке, естественно, становится меньше, - пишет газета. - И, соответственно, погрешность [социологических замеров] резко возрастает".

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Газета РБК разбирается, что изменит решение Спортивного арбитража, который оправдал 28 российских олимпийцев, пожизненно дисквалифицированных МОК за участие в допинговых манипуляциях во время сочинской Олимпиады.

"Московский комсомолец" публикует подробности уголовного дела против экс-губернатора Кировской области Никиты Белых и пишет о нестыковках в обвинениях против него.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си