В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. В "кремлевский доклад" США вошли 210 политиков и бизнесменов

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Минфин США опубликовал перечень политиков и олигархов, имеющих связи с Владимиром Путиным - "кремлевский доклад" в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе 2017 года. В списке фамилии Усманова, Абрамовича, Керимова, Касперского, Грефа, Авена, Потанина и Тинькова.

2. "Езжай и телик свой выкинь": как прошла акция Навального

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В России прошла "Забастовка избирателей" - акция сторонников Алексея Навального с призывом бойкотировать предстоящие президентские выборы. Что происходило в Москве и других городах - в репортаже Русской службы Би-би-си.

3. Социализм Джорджа Оруэлла: интервью с автором новой биографии на русском

"В России Оруэлла вспоминают чуть ли не каждый день. В ходе публикации своей книги я увидела в интернете старый анекдот, который характеризует эту ситуацию: "В России поставили памятник Оруэллу. - Где? - Везде", - говорит в интервью Русской службе Би-би-си Мария Карп, автор первой серьезной биографии писателя на русском языке.

4. Суд между Россией и Украиной о $3 млрд: что дальше?

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В двухлетней тяжбе России и Украины о "долге Януковича" близится переломный момент - апеляционная инстанция решит, имеет ли английский суд право рассматривать политические обвинения Киева в адрес Москвы.

5. "Демократический" приход Гитлера к власти и другие мифы о фюрере

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Лидер нацистской Германии остался в истории архизлодеем вне разрядов, демонической фигурой, по сей день вызывающей любопытство и овеянной легендами. Русская служба Би-би-си собрала пять наиболее известных мифов об Адольфе Гитлере.

6. И снова Зорькин: шесть главных решений Конституционного суда

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Валерий Зорькин назначен главой Конституционного суда России на шестой срок. Русская служба Би-би-си вспоминает самые важные дела КС, повлиявшие на жизнь в стране.

7. Гражданский авиалайнер на базе ракетоносца Ту-160. Реально ли?

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Президент России Владимир Путин предложил разработать гражданскую версию сверхзвукового пассажирского самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160. Возможно ли переделать такой самолет для перевозки пассажиров?