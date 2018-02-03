Меморандум Нуньеса: в чем республиканцы обвиняют ФБР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меморандум составлен Девином Нуньесом (справа) и касается ордера на прослушивание бывшего советника Дональда Трампа Картера Пейджа (в центре)

В пятницу утром в США кратковременно завис правительственный сайт docs.house.gov, на котором был, наконец, вывешен четырехстраничный документ, несколько дней будораживший американские умы.

Документ, названный "меморандумом Нуньеса" (в честь главы палаты представителей по разведке, республиканца Девина Нуньеса, под чьим руководством он был составлен), пользовался ошеломительным спросом, и сервер захлебнулся трафиком.

Меморандум, вызвавший яростные межпартийные распри и трения между ФБР, минюстом и Белым домом, касается обстоятельств, при которых силовики получили 21 октября 2016 года специальный контрразведывательный ордер на прослушивание советника Трампа Картера Пейджа. В тот момент Пейдж занимался в штабе Трампа вопросами внешней политики на общественных началах.

Секретный суд

Контрразведывательный ордер можно получить сроком на 90 дней в секретном федеральном суде, который заседает в здании минюста в комнате без окон. Каждые 90 дней он должен продлеваться.

Заявление на ордер обычно занимает десятки страниц, которые в случае Пейджа включали знаменитое "Досье Трампа", составленное бывшим британскими разведчиком Кристофером Стилом по заказу вашингтонской фирмы Fusion GPS. Ей он был заказан Национальным комитетом Демократической партии и штабом Хиллари Клинтон.

Для того, чтобы убедить спецсуд выдать вам ордер на слежку за американским гражданином, вы должны продемонстрировать наличие у вас веских оснований считать, что объект является "агентом иностранной державы".

Спецсуд редко отказывает силовикам, и случай Пейджа не стал исключением. Заявления на первоначальный ордер и два продления подписал тогдашний директор ФБР Джеймс Коми. Потом ордер продлили еще раз, когда заявление него подписал замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, которого попросили уйти на этой неделе.

Дополнительно расписались еще трое, в том числе заместитель министра юстиции Род Розенстайн, который впоследствии назначит спецпрокурора Роберта Мюллера расследовать "Рашагейт".

О чем не рассказали спецслужбы

Как говорится в меморандуме, в интересах защиты прав американцев, на прослушку которых силовики хотят получить ордер, власти должны включать в соответствующие заявление всю имеющуюся у них информацию об объекте, в том числе и потенциально для него благоприятную.

В случае Картера Пейджа они имели возможность сделать это четыре раза - когда получали ордер и трижды его продляли.

Однако написавшие меморандум республиканцы утверждают, что силовики ни разу не воспользовались этой возможностью как следует и опустили ряд важных фактов.

Например, Маккейб говорил, что без "досье Трампа" ФБР бы ордера на прослушку Пейджа не получило. Его составитель Кристофер Стил, говорится в меморандуме, был давним источником ФБР и получил 160 тысяч долларов от заказавших досье демократов, которые заплатили через адвокатскую контору Perkins Coie.

Как пишут республиканцы, Стилу заплатили за сбор порочащей информации о связях Трампа с Россией.

Одна из главных претензий республиканцев состоит в том, что минюст и ФБР ни разу не упомянули в своих заявлениях в спецсуде ту роль, которую играли нацкомитет Демпартии и штаб Хиллари Клинтон в финансировании сбора компромата, "хотя политическая подоплека досье Стила была известна высокопоставленным чиновникам и ФБР".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Досье на Трампа составил бывший британский разведчик Кристофер Стил

Во-вторых, в первоначальном заявлении в спецсуд указывалось, что Стил работает на некого американца, но не упоминались ни Fusion GPS, ни ее начальник Гленн Симпсон, ни то, что Стилу платит адвокатская контора, связанная с нацкомитетом Демпартии и штабом Клинтон. Не упоминалось и то, что ФБР платило Стилу за ту же информацию.

В заявлении на прослушку Пейджа подробно цитировалась статья автора журналистских расследований Майкла Изикоффа о нем, распространенная информационным агентством Yahoo 23 сентября 2016 года. Идея была в том, что эта статья подтверждает информацию из досье Стила.

На самом деле, говорится в меморандуме Нуньеса, Изикофф взял эту информацию у того же Стила, который в сентябре 2016 года встретился по просьбе своей заказчицы Fusion GPS с Yahoo и другими СМИ.

Согласно документу, ФБР отказалось от услуг Стила после того, как он совершил грубое нарушение правил, поведав журналу Mother Jones о своем сотрудничестве с ведомством.

Когда Стил еще был на хорошем счету в ФБР, он поддерживал связь с чиновником минюста США Брюсом Ором, который был близок с Родом Розенстайном. Вскоре после выборов 2016 года ФБР сняло с Ора показания, в частности, о его контактах со Стилом.

По словам Ора, в сентябре 2016 года Стил поведал ему, что отчаянно желает Трампу поражения и очень не хочет, чтобы тот был президентом. ФБР знало, что Стил был столь политически ангажирован, но не указало этого в заявлениях на прослушку Пейджа.

В тот период жена Ора работала в Fusion GPS, собирая компромат на Трампа. Впоследствии Ор предоставил ФБР собранный женой материал. Но ведомство скрыло от секретного суда и его отношения со Стилом, и его контакты с Fusion GPS, пишут авторы меморандума.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Рассекретить меморандум решил Дональд Трамп

По их словам, когда силовики подавали заявление на прослушку Пейджа, процесс проверки данных досье Стила "был еще во младенчестве".

После того, как ФБР отказалось от услуг британца, оно сделало попытку проверить достоверность его досье и смогло подтвердить лишь самый минимум. Летом прошлого года директор ФБР Коми назвал досье в конгрессе "скабрезным и не имеющим подтверждения".

То есть, согласно документу, запрашивая ордер на прослушку советника штаба Трампа, обамовский минюст и ФБР играли краплеными картами.

"И это все?!"

По словам демократов, меморандум - еще и попытка подорвать доверие к "русскому" расследованию, которое ведет спецпрокурор Мюлллер, хотя спикер палаты представителей, республиканец Пол Райан заявил, что меморандум никоим образом не пытается бросить на Мюллера тень.

ФБР заранее ознакомилось с меморандумом (основанным на информации, которую конгресс с трудом получил от него же) и не нашло в нем ошибок, но посетовало, что в нем есть пробелы и не хватает контекста. Что именно ФБР имеет в виду, неизвестно.

Республиканцам разрешил рассекретить меморандум Трамп, который, будучи президентом, может рассекретить все, что хочет.

Как и минюст, ФБР возражало против обнародования меморандума. Республиканцы толкуют это, как то, что силовики просто недовольны демонстрацией огрехов в своей работе, а демократы в кои-то веки стали на защиту силовиков.

Все смешалось в доме Облонских - обычно американские правые горой стоят за спецслужбы, левые же рвутся их укоротить.

Сейчас же либеральный публицист Washington Post Юджин Робинсон советует Трампу не задираться с ФБР (Трамп на всякий случай оговорился в "Твиттере", что рядовые сотрудники этой конторы - "замечательные люди"), а консервативный канал Fox News клянет силовиков и призывает радикально обновить их руководство.

Демократы укоряют правящую партию за то, что теперь враг может почерпнуть из меморандума закрытую информацию.

На первый взгляд, ее в нем почти нет, а какая есть, уже давно была напечатана в газетах. "И это все?!" - воскликнул Коми в "Твиттере".

Ведущий Си-эн-эн Вулф Блитцер сказал, что происходящее - победа Путина, который сидит, улыбается и приговаривает: "Молодцы, ребята!"

Глава демократов в палате представителей Нэнси Пелоси заявила, что дать добро на оглашение меморандума было со стороны Трампа равносильно тому, чтобы послать Путину букет.

Теперь демократы готовят свой контрмеморандум, в котором, очевидно, дадут отповедь клеветникам спецслужб.