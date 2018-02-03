Британские коты на службе, часть 2: знаменитости, ученые, поэты
Коты, славящиеся своей независимостью, нередко привлекают внимание неожиданными ролями, которые им приходится исполнять при общении с человеком.
Мы уже рассказывали об этом в материале "Британские коты на службе: коты-трудяги и коты-герои". Но таких котов оказалось так много, что понадобилась вторая часть.
Коты и крикет
Этот типично британский вид спорта, который отличается неспешными передвижениями по полю и перерывами на завтрак и обед, должен быть, безусловно, по нраву котам.
И действительно, на крикетном поле клуба Сомерсет-кантри во время матчей регулярно появляется кот Брайян, которому нравится звук ударов мяча по бите. Он ходит по краю поля и явно получает удовольствие от игры.
Но, наверное, самым знаменитым крикетным котом был Питер, также известный по имени Мэрилибоун Мог, который проживал на крикетном стадионе в Лондоне с 1953 по 1964 годы.
Он даже удостоился особого некролога в знаменитом крикетном журнале Wisden almanac, который сам по себе является национальным институтом в Британии.
Автор кошачьего некролога не жалел похвал в адрес неутомимого поклонника крикета, которого часто видели на поле; Питер обожал появляться перед публикой и журналистами и был завсегдатаем на телевидении.
Театральные коты
Множество английских театров имели собственных котов, которые выполняли сразу две роли - ловили мышей и успокаивали нервничающих актеров.
Актриса Берил Рейд завещала свой особняк стоимостью в миллион фунтов своим котам. Она всегда говорила: "Если гладить кота, это снимает напряжение и снижает давление".
Самым знаменитым театральным котом был Бирбом, который 20 лет обитал в лондонском Гилгудском театре. Он не раз появлялся на сцене в разгар спектакля, невозмутимо пересекая ее, игнорируя актеров и к удовольствию публики. Впервые он проделал это в 1976 году на премьере водевиля "Петли и ручки", сорвав овацию зрителей. Он был также известен тем, что не терпел вида шляпных перьев и неутомимо уничтожал их, а также чучела птиц, которые использовали театральные бутафоры.
На склоне лет кота забрал к себе театральный плотник Тони Рамзей. Бирбом отправился в мир иной в 1995 году и стал единственным котом, удостоившимся некролога в театральной газете "Сцена", в котором отмечалось, что особыми поклонниками кота были актеры Пол Эддингтон и Пенелопа Кит. А вот еще цитата из некролога: "За годы своей карьеры он пережил почти фатальный эпизод в Сохо, когда он попал под колесо автомобиля, а также сумел побороть пристрастие к шоколаду".
А в старом театре Олбери, который сейчас носит имя драматурга Ноэля Кауэрда, проживали сразу два кота - кот Девочка и кот Мальчик. Кот Мальчик прославился тем, что однажды съел букет цветов, с которым в театр прибыла сестра королевы принцесса Маргарет.
Да и в наши дни театральные коты не переводятся - например, Плуто в Художественном центре Баттерси, который даже стал актером - он успешно сыграл роль черного кота Марли в спектакле по новелле Эдгара Аллана По "Маска Красной смерти". А вот одноглазый Пират, который проживал в театре Буш, куда-то недавно пропал.
Литературные коты
Самым первым из них был кот Сэмуэля Джонсона, автора знаменитого словаря. Его звали Ходж, и хозяин регулярно кормил его устрицами, которые, впрочем, в те времена, то есть в XVIII веке, в Лондоне вовсе не были деликатесом.
Тогда устрицы продавались по дешевке, потому что добывались рыбаками из Ист-Энда прямо в устье Темзы, где располагались обширные устричные поля. В 1868 году в одночасье эти устричные угодья погибли, отравленные ядовитыми анилиновыми выбросами красильных заводов в окрестностях Оксфорда.
Ходж упоминается в "Жизни Джонсона", сатирическом повествовании Босуэлла, где ему воздается особая хвала.
Смерть кота Ходжа была запечатлена в "Элегии на смерть любимого кота доктора Джонсона" поэта Персиваля Стокдейла, опубликованной в 1778 году. В 1997 году Ходж обрел бессмертие в форме бронзовой статуи, установленной напротив дома Джонсона на площади Гаф в Сохо.
Другим знаменитым литературным котом стал Фосс, который часто появляется в стихах и рисунках Эдварда Лира, поэта и художника. Слуги укоротили хвост кота, полагая, что это заставит его отказаться от постоянных ночных прогулок. Фосс отличался упитанностью и имел шарообразную форму. Но Лир его очень любил - настолько, что, согласно легенде, когда Лир заказывал архитектору проект нового дома, писатель специально оговорил, что новый дом не должен ни в чем отличаться от старого, чтобы не расстраивать привыкшего к нему кота.
Кот Фосс упоминается в известном лимерике "Эдвард Лир о самом себе":
Мы в восторге от мистера Лира,
Исписал он стихами тома.
Для одних он - ворчун и придира,
А другим он приятен весьма.
Есть у Лира знакомые разные.
Кот его называется Фосс.
Тело автора - шарообразное,
И совсем нет под шляпой волос. (пер. С. Маршака)
Тут стоит упомянуть и другого не менее известного кота, вернее, кошки Дины, которая присутствует в "Алисе в Стране чудес". На самом деле кошка Дина действительно была у девочки, ставшей прототипом Алисы у Льюиса Кэрролла.
Академические коты
В Кембриджском университете в Экономической библиотеке Маршалла проживает трехногий рыжий кот Джаспер, который принадлежит заместителю директора библиотеки и пользуется большой популярностью у студентов, помогая им снимать стресс перед экзаменами.
Чаще всего Джаспера можно видеть спящим на кипе газет, а приглашения на чай, которые рассылает библиотека, так и озаглавлены - "чай с Джаспером".
В Эссекском университете имеется официальный кот по имени Пебблс, который встречает новых студентов каждую осень. У него даже есть удостоверение Национального студенческого союза, с фотографией, которое дает ему право бесплатного посещения многих клубов в Колчестере.
Политические коты
Ларри и Палмерстон - официальные главные коты-мышеловы при кабинете министров и Форин-офисе в наши дни. Эта кошачья должность существует с начала XIX века. Но, вероятно, и до этого коты приглашались на эту должность неофициально, а некоторым из них, по архивным данным, назначалось жалование.
В 1929 году коту Питеру, который столовался в министерстве внутренних дел в Лондоне, было назначено содержание в размере одного шиллинга в день. По тому времени это были немалые деньги.
Кот Питер занимал должность мышелова 17 лет, затем его сменил Питер II, который погиб молодым под колесами машины, а затем Питер III.
Но в 1964 году череда Питеров закончилась, и должность заняла кошка Пита, которая принадлежала к редкой тогда породе мэнкс. На эту должности министру её рекомендовал губернатор острова Мэн, и кошку перевезли в здание министерства с большими почестями.
Возможно, именно поэтому считалось, что она происходит из дипломатических кругов, и ей было назначено повышенное жалование в размере 13 фунтов в год.
Когда сотрудники министерства пожаловались, что кошка Пита ленива, не очень приучена к туалету, и лучше было бы ее выселить, был издан циркуляр, в котором говорилось, что кошка останется при должности, поскольку ее назначение было настолько публичным, что смещение с должности бросит тень на министерство.
У Уинстона Черчилля также был любимый кот Джок. Когда особняк Черчилля после его кончины стал музеем, было специально оговорено, что в доме всегда будет жить кот, похожий на любимца Уинстона. В настоящее время в Чартвелле, где расположен дом-музей Черчилля, проживает кот по имени Джок VI.
Церковные коты
В 1936 году в церкви Святого Августина и Святой Веры на Уотлинг-стрит в лондонском Сити, поблизости от Собора Святого Павла, появилась полосатая кошечка. Жена настоятеля нашла ей коробку для сна и накормила. Кошка прижилась, и ей было дано имя Вера.
В 1940 году она родила котенка, названного Пандой, а вскоре, в понедельник 9 сентября, в церковь попала немецкая бомба. Но мать и котенок выжили под развалинами. Настоятель церкви повесил на стене фотографию Веры с подписью - "Самая смелая кошка в мире, которая сохраняла спокойствие и ожидала помощи, пока вокруг нее рушилась и горела церковь".
В соборе Саутуорк на южном берегу Темзы живет Доркинс Магнификат, который занимает должность "кота-резидента". Он встречался с королевой Елизаветой, когда та посетила собор в 2013 году.
Доркинс настолько знаменит, что о нем написана особая книга, в которой описывается собор и неделя жизни в нем кота Магнификата.
Кот Пушкин, который обитает в Бирмингемском соборе, известен тем, что тесно общался с Римским папой Бенедиктом, который приезжал в Британию в сентябре 2010 года для участия в церемонии канонизации кардинала Джона Хенри Ньюмана, основавшего собор в XIX веке.
Папа Бенедикт вышел из лифта и был встречен котом Пушкиным, который удостоился папского благословения.
В церкви Св. Леонарда в лондонском районе Шордич то ли живет, то ли не живет кот по имени Шрёдингер (шутка для физиков!).
Станционные коты
Самый известный из станционных котов - на самом деле не кот, а кошка, с мужским Феликс. Она живет на станции Хаддерсфилд. О ней часто пишут в местной газете, ей посвящена книга и существует целый ряд товаров под ее именем.
На станции Харрингей на севере Лондона живет всем известная белая кошка Сноуи, которая гуляет сама по себе - она относится к числу "говорящих" кошек и всегда отвечает на приветствие.
И таких котов при железнодорожных станциях множество в самых разных уголках страны.
Они не только охотятся на мышей и крыс, но приветствуют пассажиров, которые всегда рады их видеть. Многие специально приезжают на такие станции, чтобы повидать станционных котов.
Впрочем, и в Японии кошка Тама прославилась тем, что ее присутствие на станции Киши в городе Кинокаваби настолько увеличило поток пассажиров, что принесло местной экономике доход в 1,1 млрд йен.
А когда кошка Тама умерла, она получила статус богини. Это была заслуженная награда, ведь известно, что кошки о себе высокого мнения.