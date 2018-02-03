Британские коты на службе, часть 2: знаменитости, ученые, поэты

Правообладатель иллюстрации Crosscountry Trains Image caption Станционный кот Пол любит сидеть у билетного барьера на вокзале в Ливерпуле

Коты, славящиеся своей независимостью, нередко привлекают внимание неожиданными ролями, которые им приходится исполнять при общении с человеком.

Мы уже рассказывали об этом в материале "Британские коты на службе: коты-трудяги и коты-герои". Но таких котов оказалось так много, что понадобилась вторая часть.

Коты и крикет

Правообладатель иллюстрации Somerset CCC Image caption Гол!

Этот типично британский вид спорта, который отличается неспешными передвижениями по полю и перерывами на завтрак и обед, должен быть, безусловно, по нраву котам.

И действительно, на крикетном поле клуба Сомерсет-кантри во время матчей регулярно появляется кот Брайян, которому нравится звук ударов мяча по бите. Он ходит по краю поля и явно получает удовольствие от игры.

Правообладатель иллюстрации Wisden

Но, наверное, самым знаменитым крикетным котом был Питер, также известный по имени Мэрилибоун Мог, который проживал на крикетном стадионе в Лондоне с 1953 по 1964 годы.

Он даже удостоился особого некролога в знаменитом крикетном журнале Wisden almanac, который сам по себе является национальным институтом в Британии.

Автор кошачьего некролога не жалел похвал в адрес неутомимого поклонника крикета, которого часто видели на поле; Питер обожал появляться перед публикой и журналистами и был завсегдатаем на телевидении.

Театральные коты

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Множество английских театров имели собственных котов, которые выполняли сразу две роли - ловили мышей и успокаивали нервничающих актеров.

Актриса Берил Рейд завещала свой особняк стоимостью в миллион фунтов своим котам. Она всегда говорила: "Если гладить кота, это снимает напряжение и снижает давление".

Самым знаменитым театральным котом был Бирбом, который 20 лет обитал в лондонском Гилгудском театре. Он не раз появлялся на сцене в разгар спектакля, невозмутимо пересекая ее, игнорируя актеров и к удовольствию публики. Впервые он проделал это в 1976 году на премьере водевиля "Петли и ручки", сорвав овацию зрителей. Он был также известен тем, что не терпел вида шляпных перьев и неутомимо уничтожал их, а также чучела птиц, которые использовали театральные бутафоры.

Правообладатель иллюстрации The Stage

На склоне лет кота забрал к себе театральный плотник Тони Рамзей. Бирбом отправился в мир иной в 1995 году и стал единственным котом, удостоившимся некролога в театральной газете "Сцена", в котором отмечалось, что особыми поклонниками кота были актеры Пол Эддингтон и Пенелопа Кит. А вот еще цитата из некролога: "За годы своей карьеры он пережил почти фатальный эпизод в Сохо, когда он попал под колесо автомобиля, а также сумел побороть пристрастие к шоколаду".

А в старом театре Олбери, который сейчас носит имя драматурга Ноэля Кауэрда, проживали сразу два кота - кот Девочка и кот Мальчик. Кот Мальчик прославился тем, что однажды съел букет цветов, с которым в театр прибыла сестра королевы принцесса Маргарет.

Да и в наши дни театральные коты не переводятся - например, Плуто в Художественном центре Баттерси, который даже стал актером - он успешно сыграл роль черного кота Марли в спектакле по новелле Эдгара Аллана По "Маска Красной смерти". А вот одноглазый Пират, который проживал в театре Буш, куда-то недавно пропал.

Литературные коты

Image caption Ходж сидит на словаре Джонсона в окружении скорлупок от устриц

Самым первым из них был кот Сэмуэля Джонсона, автора знаменитого словаря. Его звали Ходж, и хозяин регулярно кормил его устрицами, которые, впрочем, в те времена, то есть в XVIII веке, в Лондоне вовсе не были деликатесом.

Тогда устрицы продавались по дешевке, потому что добывались рыбаками из Ист-Энда прямо в устье Темзы, где располагались обширные устричные поля. В 1868 году в одночасье эти устричные угодья погибли, отравленные ядовитыми анилиновыми выбросами красильных заводов в окрестностях Оксфорда.

Ходж упоминается в "Жизни Джонсона", сатирическом повествовании Босуэлла, где ему воздается особая хвала.

Смерть кота Ходжа была запечатлена в "Элегии на смерть любимого кота доктора Джонсона" поэта Персиваля Стокдейла, опубликованной в 1778 году. В 1997 году Ходж обрел бессмертие в форме бронзовой статуи, установленной напротив дома Джонсона на площади Гаф в Сохо.

Другим знаменитым литературным котом стал Фосс, который часто появляется в стихах и рисунках Эдварда Лира, поэта и художника. Слуги укоротили хвост кота, полагая, что это заставит его отказаться от постоянных ночных прогулок. Фосс отличался упитанностью и имел шарообразную форму. Но Лир его очень любил - настолько, что, согласно легенде, когда Лир заказывал архитектору проект нового дома, писатель специально оговорил, что новый дом не должен ни в чем отличаться от старого, чтобы не расстраивать привыкшего к нему кота.

Кот Фосс упоминается в известном лимерике "Эдвард Лир о самом себе":

Мы в восторге от мистера Лира,

Исписал он стихами тома.

Для одних он - ворчун и придира,

А другим он приятен весьма.

Есть у Лира знакомые разные.

Кот его называется Фосс.

Тело автора - шарообразное,

И совсем нет под шляпой волос. (пер. С. Маршака)

Правообладатель иллюстрации Edward Lear/British Library Image caption Фосс и Эдвард Лир

Тут стоит упомянуть и другого не менее известного кота, вернее, кошки Дины, которая присутствует в "Алисе в Стране чудес". На самом деле кошка Дина действительно была у девочки, ставшей прототипом Алисы у Льюиса Кэрролла.

Академические коты

Правообладатель иллюстрации Marshall Library of Economics Image caption Джаспер известен всем студентам-экономистам в Кембридже

В Кембриджском университете в Экономической библиотеке Маршалла проживает трехногий рыжий кот Джаспер, который принадлежит заместителю директора библиотеки и пользуется большой популярностью у студентов, помогая им снимать стресс перед экзаменами.

Чаще всего Джаспера можно видеть спящим на кипе газет, а приглашения на чай, которые рассылает библиотека, так и озаглавлены - "чай с Джаспером".

Правообладатель иллюстрации Essex Campus Cat Image caption Пебблс в ожидании прибытия студентов

В Эссекском университете имеется официальный кот по имени Пебблс, который встречает новых студентов каждую осень. У него даже есть удостоверение Национального студенческого союза, с фотографией, которое дает ему право бесплатного посещения многих клубов в Колчестере.

Политические коты

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кот Палмерстон разгуливает по Даунинг-стрит - это его владения

Ларри и Палмерстон - официальные главные коты-мышеловы при кабинете министров и Форин-офисе в наши дни. Эта кошачья должность существует с начала XIX века. Но, вероятно, и до этого коты приглашались на эту должность неофициально, а некоторым из них, по архивным данным, назначалось жалование.

В 1929 году коту Питеру, который столовался в министерстве внутренних дел в Лондоне, было назначено содержание в размере одного шиллинга в день. По тому времени это были немалые деньги.

Кот Питер занимал должность мышелова 17 лет, затем его сменил Питер II, который погиб молодым под колесами машины, а затем Питер III.

Правообладатель иллюстрации National Archives Image caption Пета считалась благородной кошкой с дипломатическим прошлым - ее нельзя было уволить

Но в 1964 году череда Питеров закончилась, и должность заняла кошка Пита, которая принадлежала к редкой тогда породе мэнкс. На эту должности министру её рекомендовал губернатор острова Мэн, и кошку перевезли в здание министерства с большими почестями.

Возможно, именно поэтому считалось, что она происходит из дипломатических кругов, и ей было назначено повышенное жалование в размере 13 фунтов в год.

Когда сотрудники министерства пожаловались, что кошка Пита ленива, не очень приучена к туалету, и лучше было бы ее выселить, был издан циркуляр, в котором говорилось, что кошка останется при должности, поскольку ее назначение было настолько публичным, что смещение с должности бросит тень на министерство.

У Уинстона Черчилля также был любимый кот Джок. Когда особняк Черчилля после его кончины стал музеем, было специально оговорено, что в доме всегда будет жить кот, похожий на любимца Уинстона. В настоящее время в Чартвелле, где расположен дом-музей Черчилля, проживает кот по имени Джок VI.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джок VI не прочь облизать бюст Черчилля

Церковные коты

В 1936 году в церкви Святого Августина и Святой Веры на Уотлинг-стрит в лондонском Сити, поблизости от Собора Святого Павла, появилась полосатая кошечка. Жена настоятеля нашла ей коробку для сна и накормила. Кошка прижилась, и ей было дано имя Вера.

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В 1940 году она родила котенка, названного Пандой, а вскоре, в понедельник 9 сентября, в церковь попала немецкая бомба. Но мать и котенок выжили под развалинами. Настоятель церкви повесил на стене фотографию Веры с подписью - "Самая смелая кошка в мире, которая сохраняла спокойствие и ожидала помощи, пока вокруг нее рушилась и горела церковь".

В соборе Саутуорк на южном берегу Темзы живет Доркинс Магнификат, который занимает должность "кота-резидента". Он встречался с королевой Елизаветой, когда та посетила собор в 2013 году.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Доркинс Магнификат проспал почти весь королевский визит

Доркинс настолько знаменит, что о нем написана особая книга, в которой описывается собор и неделя жизни в нем кота Магнификата.

Кот Пушкин, который обитает в Бирмингемском соборе, известен тем, что тесно общался с Римским папой Бенедиктом, который приезжал в Британию в сентябре 2010 года для участия в церемонии канонизации кардинала Джона Хенри Ньюмана, основавшего собор в XIX веке.

Image caption Пушкин спокойно встретил благословение понтифика

Папа Бенедикт вышел из лифта и был встречен котом Пушкиным, который удостоился папского благословения.

Правообладатель иллюстрации St Leonard's Church Image caption Кот Шрёдингер на ступенях церкви Св. Леонарда в Шордиче

В церкви Св. Леонарда в лондонском районе Шордич то ли живет, то ли не живет кот по имени Шрёдингер (шутка для физиков!).

Станционные коты

Image caption Феликс - это на самом деле кошка, она ловит мышей на станции Хаддерсфилд

Самый известный из станционных котов - на самом деле не кот, а кошка, с мужским Феликс. Она живет на станции Хаддерсфилд. О ней часто пишут в местной газете, ей посвящена книга и существует целый ряд товаров под ее именем.

Правообладатель иллюстрации Harringay Station Image caption Кошка Сноуи встречает пассажиров на станции Харрингей

На станции Харрингей на севере Лондона живет всем известная белая кошка Сноуи, которая гуляет сама по себе - она относится к числу "говорящих" кошек и всегда отвечает на приветствие.

И таких котов при железнодорожных станциях множество в самых разных уголках страны.

Они не только охотятся на мышей и крыс, но приветствуют пассажиров, которые всегда рады их видеть. Многие специально приезжают на такие станции, чтобы повидать станционных котов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Тамы была своя униформа, включавшая фуражку

Впрочем, и в Японии кошка Тама прославилась тем, что ее присутствие на станции Киши в городе Кинокаваби настолько увеличило поток пассажиров, что принесло местной экономике доход в 1,1 млрд йен.

А когда кошка Тама умерла, она получила статус богини. Это была заслуженная награда, ведь известно, что кошки о себе высокого мнения.