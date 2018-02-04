Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Символ борьбы с раком груди выложили из розовых мячей на футбольном поле в Бейруте

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, основная цель которого - популяризация сведений и борьба с предрассудками, связанными с этой болезнью.

По этому случаю онколог Александр Петровский рассказал Русской службе Би-би-си о главных мифах об онкологии, ситуации с лечением рака в России; а также о том, что нужно делать, чтобы снизить риск заболевания.

С заместителем директора по научной части Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина беседовала Екатерина Седлярова.

Би-би-си: Правда ли то, что раковые клетки есть у всех людей?

Александр Петровский: Действительно правда. Раковые клетки есть у подавляющего числа людей. Другое дело, что совершенно не обязательно они сформируются в болезнь, в раковое заболевание. Иммунная система зачастую справляется с единичными клетками. А когда уже появляется опухоль, вот тогда нередко иммунная система становится бессильна. И человека надо обязательно лечить.

Image caption Петровский считает главным препятствием в лечении рака в России - то, что у большинства людей нет привычки ходить к врачу для профилактики

Би-би-си: Может ли рак возникнуть от злобы и обиды?

А.П.: Рак может возникать от очень многих разных причин. Отдельно злобу и обиду никто не исследовал, но совершенно точно исследован стрессовый фактор. И стресс - один из важных механизмов возникновения злокачественных опухолей. Если обида и злость вызывают у человека стресс, то, вполне возможно, они смогут увеличить риск возникновения злокачественных опухолей.

Би-би-си: Насколько значительно?

А.П.: Сложно оценивать в процентах то, сколько человек злится и как он сердится… Но то, что стресс является важным фактором, - это действительно так.

Би-би-си: Некоторые считают, что родинки - это раковые клетки.

А.П.: Нет. Родинки - это доброкачественные новообразования кожи. А когда мы говорим "рак", то мы имеем в виду уже злокачественное новообразование. Так вот эти доброкачественные новообразования [родинки] есть практически у любого человека. Каждый может найти у себя родинку. А вот злокачественные, к счастью, бывают достаточно редко.

Би-би-си: А если ты видишь на себе пугающие родинки?

А.П.: Надо обязательно пойти ко врачу и показать ему эти родинки.

Би-би-си: Какой должна быть родинка, чтобы ты испугался и пошел ко врачу?

А.П.: Все, что человека беспокоит, - это повод обратиться к специалисту.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Сами опухолевые клетки от родителей к детям не передаются, но семья может делить между собой генетическую предрасположенность к раку

Би-би-си: А раковые клетки действительно бессмертны?

А.П.: Нет. Конечно же, бессмертия не существует. И у раковых клеток в том числе. У них есть определенный период жизни, а опасность, которая есть в раковых клетках, состоит в том, что они чаще делятся. Чаще и быстрее, чем обычные клетки.

Поэтому опухоли развиваются достаточно быстро и могут приводить к существенным проблемам и даже смерти человека. Но каждая раковая клетка сама по себе, конечно, имеет свой период жизни.

Би-би-си: А не может случиться так, что раковая клетка будет делиться, передаваясь от родителей к ребенку, и таким образом будет жить бесконечно?

А.П.: Сама по себе опухоль - нет. Но есть генетически обусловленные злокачественные опухоли. Иногда у человека могут быть определенные мутации, которые приводят к возникновению злокачественных опухолей в целых семьях, но это не значит, что мы одну и ту же раковую клетку передаем по наследству, нет.

Мы передаем определенную последовательность генов, которая приводит к неправильному развитию того ли иного клона клетки. Что в свою очередь и приводит к возникновению опухоли.

Би-би-си: Есть мнение, что если курить не взатяг, то разовьется рак губы...

А.П.: Это не так. Курение увеличивает риск возникновения очень многих опухолей, в том числе и рака губы, глотки, языка, полости рта и так далее. И если курить не в затяг, то в полости рта и глотки получается более высокая температура, что провоцирует ожоги и несколько увеличивает риски [развития рака].

Но это не значит, что у тебя снижается риск возникновения рака легких и повышается риск возникновения рака губы.

Би-би-си: Правда ли, что раковые клетки "питаются" сладким?

А.П.: Раковые клетки, как и все клетки, нуждаются в энергии. Для этого нужна глюкоза. Глюкоза - это основа энергии для всего, для любой клетки организма.

Поэтому это утверждение справедливо по отношению к любой другой клетке человека. Мы все питаемся глюкозой. Из нее мы получаем энергию. Поэтому это не значит, что раковым клеткам нужно сладкое, а другим сладкое не нужно. Оно нужно всем одинаково.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Курение увеличивает риск возникновения очень многих опухолей, в том числе и рака губы, глотки, языка, полости рта

Би-би-си: Может быть, раковым клеткам нужно больше сладкого, чем другим?

А.П.: Нет. Мы онкологическим больным в процессе их лечения внутривенно вводим глюкозу, например.

Би-би-си: А чеснок, кофе, лимон или сода представляют угрозу для раковых клеток?

А.П.: Есть исследования, которые показали в эксперименте, что содержание определенных веществ тормозит или предотвращает опухолевый рост. Некоторые из этих веществ содержатся в том числе и в кофе, лимоне, чесноке.

Другое дело, насколько каждый из нас может получить достаточное количество этого вещества в небольшом количестве продукта, для того чтобы существенно повысить его концентрацию. Дабы было какое-то воздействие с точки зрения торможения опухолевого роста. То есть не просто получить вещество с полезной точки зрения, но и не получить всего остального с отрицательной точки зрения.

Возьмем кофеин. Мы знаем, что с его помощью можем повышать артериальное давление. Сколько надо получить кофеина, чтобы с одной стороны и давление не повысить и не умереть от остановки сердца, а с другой стороны остановить опухолевый рост?..

Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день под все исследования о роли питания в возникновении или наоборот остановке опухоли достаточно тяжело подвести хорошую доказательную базу. Как я уже говорил, многое ясно из эксперимента, но у человека все работает немножко по-другому.

Здоровое питание - это в принципе хорошо. Это снижает риск возникновения злокачественных опухолей. Но если человек пьет десять чашек кофе в день, приведет ли это к тому, что он с меньшей вероятностью заболеет раком? Может и так, но зато сердечно-сосудистых осложнений у него будет больше.

И в общем-то люди чаще умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний, а не от онкологии.

Что касается соды… Это такой большой миф о том, что щелочная среда способствует тому, что опухолевые клетки гибнут, не развиваются… Это все неправда. Если бы это все так работало, мы бы все прекрасно лечились содой. К сожалению, за этим стоит исключительно фикция.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Нездоровое питание повышает риск развития рака, но это не значит, что раковые клетки "питаются" сладким

Би-би-си: А чаги раковые клетки боятся? Помните, как у Солженицына?

А.П.: Конечно, есть такой препарат "Чаговит". Но опять же, крупные исследования не смогли подтвердить такие данные.

Действительно, чага обладает противоопухолевым воздействием. Но в случае с человеком, оказывается, что оно минимально. Особенно в сравнении с традиционными лекарственным методами лечения опухолей, такими как химиотерапия или гормонотерапия, иммунотерапия. И эффект от традиционных методов намного сильнее, а результаты лечения намного выше.

Би-би-си: Какие у раковых клеток "отношения" с золотом?

А.П.: Сейчас золото для лечения уже не используют. Это было на заре развития радиоизотопной диагностики и терапии. Сейчас используют другие изотопы, которые значительно более эффективны. Они дешевле, у них больше положительных эффектов и меньше побочных. Поэтому нет необходимости добывать себе слиток золота, чтобы потом когда-нибудь использовать его для лечения рака.

Би-би-си: Рак лечится только излучением?

А.П.: Нет. Онкология - это многопрофильная дисциплина, включающая формы различных заболеваний и поэтому - различные формы лечения.

Это уникальная специальность, в которой используются все имеющиеся формы лечения: и хирургическое лечение, и лучевая терапия, и разные варианты лекарственной терапии. Есть радиоизотопное лечение, когда пациенту внутривенно вводят изотопы. Используется очень много вариантов лечения.

Би-би-си: Можно ли раком заразиться?

А.П.: Нет никаких данных о том, что раком можно заразиться. Но мы совершенно точно знаем на сегодняшний день, что есть определенные инфекции, которые, если длительное время находятся в организме человека, могут повышать риск возникновения злокачественных опухолей. Их так и называют - вирус-ассоциированные опухоли.

Рак шейки матки у женщин связан с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ). И эта опухоль возникает практические только у тех женщин, у которых есть такой вариант инфекции.

Поэтому заразиться раком как таковым, в общем-то, нельзя, но, тем не менее, определенные инфекции могут существенно повышать риск его возникновения.

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption По словам Петровского, 80% детей, больных раком, сейчас полностью выздоравливают

Би-би-си: Как вы оцениваете ситуацию с онкологией в России?

А.П.: К сожалению, онкологических заболеваний с каждым годом становится все больше. Как во всем мире, так и в России. В 2016 году заболело около 600 тысяч человек. При этом, к сожалению, примерно половина из них от этого заболевания погибли.

То есть действительно эта проблема очень серьезная и бороться с ней надо всем миром, потому что, к сожалению, в одиночку онкологи не могут справиться с онкологическими заболеваниями.

Би-би-си: Почему? Нет эффективных лекарств? Медицина еще не на том уровне?

А.П.: Это многофакторный процесс. Отчасти из-за того, что больные приходят уже на распространенных стадиях, когда невозможно помочь человеку и реально спасти его. Потому что болезнь развивалась уже много лет и очень сильно распространилась.

Частично из-за того, что какие-то виды рака мы вообще еще не умеем лечить, несмотря на все усилия. А частично из-за того, что где-то чего-то не хватает. В каких-то случаях не хватает профессионализма, в каких-то - лекарственных препаратов, оборудования и так далее.

Би-би-си: Почему люди доходят до врача уже на последней стадии рака?

А.П.: Чаще всего это происходит потому, что в России у большинства людей нет привычки ходить к врачу, когда у них все хорошо. Онкологические заболевания, к сожалению, дают какие-то симптомы лишь тогда, когда приобретают распространенную форму. Чаще всего симптомы онкологии - это не симптомы самой опухоли, а симптомы осложнений ее проявлений.

Вторая причина - некоторые люди не верят [в медицину]. Ведь до сих пор бытует миф, что рак - это смертельное заболевание и, что ни делай, от лечения станет только хуже, а болезнь все равно будет прогрессировать и приведет к смерти. Что совершенно не так.

Поэтому некоторые, не веря в традиционную медицину, максимально откладывают свой визит ко врачу, пока им не становится уж совсем плохо. Или начинают пользоваться непроверенными, нетрадиционными методами, которые имеют, к сожалению, только один результат.

Все это приводит к тому, что мы не можем вылечить пациентов, которые приходят к нам на распространенных стадиях.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Женщины должны регулярно обследоваться у гинеколога и маммолога, но многие пренебрегают такими профилактическими осмотрами

Би-би-си: Достаточно ли проверяться каждый год или, скажем, каждые полгода, чтобы воспитать в себе привычку доходить до врача вовремя?

А.П.: Воспитать хорошую привычку - это вообще непросто. Это только плохие привычки у нас хорошо воспитываются...

Любая женщина знает, что время от времени она должна ходить к гинекологу. Или к зубному все должны ходить. Но многие этими привычками манкируют.

Необходимо ведь не только к гинекологу ходить. Есть ведь еще и другие органы у человека! И даже у женщин! Необходимо обращать внимание на весь организм или уж хотя бы на те органы, где опухоли развиваются чаще всего.

Существует метод раннего определения опухолей. Конечно, есть шанс что опухоль будет диагностирована на ранней стадии. Практически любую опухоль мы можем излечить на первой стадии. По крайне мере, все самые частые. Например, рак легкого, желудка, толстой кишки, молочной железы, шейки матки, предстательной железы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые постоянно совершенствуют методы диагностики рака на ранней стадии

Есть и те, опухоли которые диагностировать на ранней стадии очень сложно. Скажем, рак поджелудочной железы. Он, к сожалению, еще и плохо лечится.

Если говорить об опухолях кроветворной ткани, то их диагностика на ранней стадии вообще отсутствует. Но зато они очень хорошо лечатся. Даже на распространенных стадиях.

В принципе более ответственное отношение человека к своему здоровью и регулярные обследования, даже когда никаких симптомов нет, позволили бы существенно изменить ситуацию.

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Би-би-си: И все-таки наблюдаете ли вы какой-то прогресс в том смысле, что увеличивается число людей, доходящих до врача еще на ранней стадии развития рака?

А.П.: Прогресс есть. Таких пациентов становится все больше, но у нас еще есть резерв для развития. В России около 53% раковых пациентов - это те, у кого опухоль на первой и второй стадии. В развитых странах - таких пациентов порядка 70%.

Би-би-си: А существует ли какое-то гендерное различие?

А.П.: В России женщины живут дольше, поэтому они болеют больше. Но заболеваемость выше у мужчин, если пересчитать показатели на возраст. В каждой возрастной группе получается, что мужчины болеют чаще.

Би-би-си: Влияет ли окружающая среда и экология на заболеваемость раком?

А.П.: Конечно. Если человек живет рядом с опасным производством, которое выбрасывает канцерогены в окружающую среду, то, конечно, риск у этого человека выше, чем у того, кто живет в чистом сибирском лесу.

И у нас, жителей мегаполиса, конечно, вероятность заболеть выше, чем у человека, который живет в экологически чистом районе страны.

Би-би-си: Какие вы можете отметить современные нововведения в лечении онкологии? Насколько дорога сейчас онкотерапия?

А.П.: Развитие идет постоянно и во всех направлениях: в хирургии, в лучевой и лекарственной терапиях.

Противоопухолевых лекарственных препаратов, конечно, появляется все больше. Во времена Солженицына, когда его лечили от онкологического заболевания и когда он писал "Раковый корпус", таких препаратов было меньше десяти. Сейчас их уже сотни, и постоянно появляются новые. Все это приводит к существенному улучшению результатов лечения. И те пациенты, которые раньше считались неизлечимыми, теперь выздоравливают.

Пятьдесят лет назад 80% детей с онкологией погибали. Сейчас ситуация обратная - 80% детей выздоравливают. Полностью. Никогда больше про это не вспоминают, живут обычной взрослой жизнью без проблем.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS

Это в большей степени вклад нашего понимания того, как развивается онкологическое заболевание, как оно протекает, на какие механизмы надо воздействовать. Результаты этого понимания - создание новых лекарств, изменение тактики и идеологии лечения.

Что касается стоимости, конечно, каждый новый вид лечения дороже предыдущего. Сегодня противоопухолевые препараты бывают катастрофически дорогими.

Би-би-си: Насколько?

А.П.: В год лечение человека может стоить сотни тысяч долларов. Очень тяжело выбрать экономическую модель, которая бы позволила покрывать все необходимые расходы на лечение.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption В 2011 году в Москве был построен Федеральный научно-клинический центр десткой гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева

В России медицинская помощь отдана на откуп регионам. К сожалению, получается, что у того региона, который экономически более успешен, больше возможностей лечить пациентов по сравнению с тем регионом, у которого экономическая составляющая отстает. И это приводит к несколько разному уровню оказания помощи онкологическим пациентам в разных регионах РФ.

Би-би-си: А санкции как-нибудь влияют на эту сферу? Все-таки big pharma вся на Западе.

А.П.: Есть сложности с Крымом, потому что некоторые западные компании отказываются работать с этим регионом. Но в целом ограничений нет, за исключением экономических. Для жителей Крыма есть федеральные центры, где они могут получать весь необходимый объем лечения.

Би-би-си: Какая страна сейчас практикует самые передовые способы лечения рака?

А.П.: Это не совсем корректный вопрос. Наука не имеет границ. Нет российской науки, американской, и так далее. Это всемирное наследие.

Как только что-то публикуется в [научных рецензируемых] журналах, все эти методики становятся известны, доступны. И если у тебя есть возможность, ты их используешь и лечишь пациентов, согласно последнему слову техники.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская во время визита в Немецкий центр исследования рака в Гейдельберге (июль 2017 года)

Би-би-си: Для чего же тогда люди из России едут лечиться в Израиль или Германию?

А.П.: В большой степени это связано с мифом, что где-то что-то лучше. В подавляющем большинстве случаев у человека просто есть финансовая возможность, и он эту возможность использует. Опять же: в большинстве случаев нет существенных отличий в лечении пациентов в Германии, в Израиле и ведущих учреждениях России.

Би-би-си: Но есть же данные,что больше положительных исходов у людей, которые уезжали на лечение...

А.П.: Действительно, такая статистика существует. Просто, когда начинаешь пересчитывать все, исходя из конкретной категории пациентов, оказывается, что существенной разницы нет.

К сожалению, во многих западных странах средний уровень врача онколога, может быть, несколько выше, чем средний уровень таких врачей в России.

Онкология - проблема, которую решают не только онкологи. К нам приходят пациенты, которые уже обследовались до этого или вообще не ходили к врачам. Им могли не сразу поставить диагноз. Или не сразу поставить именно правильный диагноз, вовремя не выполнить какие-то диагностические процедуры. Это может привести к затягиванию заболевания.

Но если мы возьмем ведущие российские центры и сравним их с передовыми зарубежными клиниками, мы увидим, что хоть иногда мы и проигрываем им в организации, в уровне комфорта, но с точки зрения используемых технологий и результатам мы, в общем-то, на одном уровне.

Би-би-си: Какой был самый страшный опыт на вашей практике?

А.П.: Я до сих пор не могу понять, как такое происходит, что когда женщина, оказывается в неприятной ситуации - у нее диагностируют онкологическое заболевание, иногда даже не самое страшное и тяжелое, от которого она вылечится, но тем не менее которое как-то ухудшает качество ее жизни и в каком-то смысле угнетает ее функционирование как женщины и жены - некоторые мужчины в такие моменты бросают этих женщин.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Женщины, потерявшие в борьбе с раком грудь, в 2017 году участвовали в откровенном показе X Cancerland show на Нью-Йоркской неделе моды

Вот это для меня всегда самая непонятная ситуация, но это скорее не профессиональное, а жизненное. Мне как человеку тяжело с такими ситуациями смириться. Они оказывают на меня больший эффект, чем профессиональные [сложности].

Би-би-си: Какие бы вы дали нашим читателям советы? Три главных.

А.П.: Первый совет: ходить к врачу, когда ничего не болит. И делать все необходимые исследования. Женщины должны ходить к гинекологу и обследовать молочные железы, мужчины - предстательную железу. Все мы должны проверять легкие, толстую кишку и желудок.

Второе: когда что-то начинает беспокоить, нужно сразу идти к врачу-специалисту. Особенно [проблемы с этим] мы видим у людей, у которых снижена социальная ответственность.

И третье. Самое сложное. Постараться максимально оградить себя от вредных привычек. Курения, злоупотребления алкоголем, вредной пищи. Все это напрямую сказывается на нашем здоровье и в том числе иприводит к онкологии.