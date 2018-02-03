За Путина и Сталинград: как россиян собрали на патриотические митинги

Правообладатель иллюстрации SERGEI FADEICHEV/TASS Image caption Официальной темой праздника "Россия в моем сердце" были заявлены поддержка российских олимпийцев и годовщина Сталинградской битвы

В субботу по всей России прошла акция "Россия в моем сердце" в поддержку российских олимпийцев, которые едут на Игры в Корею. Русская служба Би-би-си посетила митинг-концерт на Васильевском спуске в Москве, где под видеонарезку российских авиаударов в Сирии и выступление Олега Газманова одни участники хвалили Владимира Путина, а другие ушли еще до начала акции.

Патриотическая акция "Россия в моем сердце" должна была начаться на Васильевском спуске у стен Кремля в полдень, однако ее участники стали собираться в центре Москвы задолго до этого.

В вестибюлях и у выходов ближайших станций метро люди стояли небольшими группами. Многие пришли на праздник организованно и на глазах у журналистов Би-би-си отмечались в списках у координаторов. Те, впрочем, торопливо убирали бумаги при виде микрофона и камеры. Чтобы выделиться из толпы, некоторые организаторы держали в руках опознавательные знаки: от флагов России до плакатов с цветами и героями мультфильма "В поисках Немо".

На улице перед Боровицкой площадью под плотным снегопадом образовалась очередь из тех, кто пытался попасть на Кремлевскую набережную. "В этот раз как-то все неорганизованно. Раньше хоть схему высылали, как и куда подходить", - жаловался мужчина средних лет своему сослуживцу.

Молодая девушка на вопрос о том, где собирается ее организация, засмеялась: "Ой, бред, у меня вообще у памятнику Владимиру место сбора, а я не знаю, как туда подойти".

Собравшихся охраняли несколько сотен полицейских, во дворах виднелись зеленые грузовики Росгвардии. В отличие от прошлых выходных, когда в центре проходили акции сторонников Алексея Навального, на массовое скопление людей силовики реагировали спокойно. Специально для митингующих в Москве перекрыли улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая и Большая Ордынка, а также Большой Москворецкий мост и Кремлевскую набережную.

Media playback is unsupported on your device На митинге-концерте "Россия в моем сердце": для нас Путин уже как родной

На Болотной площади и набережной у храма Христа Спасителя стояли свыше трех десятков автобусов с табличкой "экскурсия", от которых люди шли в сторону Кремля. Водители, с которыми смогла пообщаться Би-би-си, отвечали на вопросы неохотно. Один из них утверждал, что привез на экскурсию в Третьяковскую галерею тульских школьников.

Некоторые участники митинга рассказали Би-би-си, что им действительно "помогли" добраться до Красной площади из Подмосковья. "Нас организованно из Воскресенска на автобусе привезли. Мы студенты", - рассказали два молодых человека у самой сцены на Васильевском спуске. Юноши отметили, что согласись пойти на акцию добровольно и им за участие ничего не обещали. На вопрос о том, давно ли они хотели посетить концерт Олега Газманова, студенты ответили смехом.

"Мешанина из всего, что попалось под руку"

Саму акцию в центре организовала Общественная палата. Формально праздник был посвящен одновременно российским олимпийцам, которых допустили на Игры в Южной Корее, и 75-летию Сталинградской битвы. За несколько дней до начала акции ее в соцсетях начали рекламировать известные российские спортсмены. Тем не менее в официальной группе праздника "ВКонтакте" о своем желании прийти в центр Москвы заявили всего несколько сотен человек.

Большинство из опрошенных Би-би-си сказали, что узнали от празднике из интернета или на работе. "Но и сарафанное радио тоже никто не отменял", - отметила одна из участниц.

Image caption На подъездах к Кремлю в день митингов стояли десятки автобусов

Неформально же за мероприятие, которое прошло в самом центре столицы на Красной площади, отвечали кремлевские кураторы.

По словам близкого к администрации президента собеседника Би-би-си, не уполномоченного давать комментарии СМИ, неофициально организацию и проведение патриотического слета курировало управление по общественным проектам, подчиняющееся первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко. Именно его СМИ называли ответственным за проведение президентской кампании Владимира Путина.

Правообладатель иллюстрации DONAT SOROKIN/TASS Image caption Акция "Россия в моем сердце" 3 февраля прошла не только в Москве, но и других городах. На фото: участники праздника в Екатеринбурге

Член Высшего совета "Единой России", политолог Дмитрий Орлов считает, что праздник не имел прямого отношения к выборам президента, но при этом имел цель консолидировать те общественные группы, которые поддерживают президента и действующую власть - "путинское большинство в самом широком понимании".

Политолог Федор Крашенинников обратил внимание на то, что в предыдущие годы митинги-концерты в честь годовщины Сталинградской битвы ни в Москве, ни во многих других городах не проводились: "Пять лет назад в год 70-летия ничего такого масштабного не было".

"Митинг не имеет никакого отношения ни к Олимпиаде, ни к годовщине Сталинградской битвы. Просто все возможные поводы используются для агитации за Путина, - считает Крашенинников. - Никакого другого смысла, кроме демонстрации оппозиции и всему миру, что у Путина большой уровень поддержки, в этом нет. Мешанина из всего, что попалось под руку".

Акции в субботу проходили не только в Москве, но и других российских городах. Согласно оценкам МВД, в Екатеринбурге на митинг вышли 8 тысяч человек, в Махачкале - около 5 тысяч, а в Грозном - 170 тысяч человек. Власти Краснодарского края сообщили, что в регионе в акциях в поддержку российских спортсменов поучаствовали больше 90 тысяч человек. Всего по стране на патриотические митинги-концерты вышли более 520 тысяч человек, рассказала представитель МВД Ирина Волк.

"Время присутствия закончилось"

Когда до официального начала концерта, в котором участвовали Олег Газманов, Зара, Нюша и другие звезды российской эстрады, оставалось полчаса, плотная толпа людей во всю ширину Кремлевской набережной уже уверенно шагала в сторону выхода.

Некоторые участники признавались, что оказались у Красной площади уже в начале одиннадцатого - то есть за два часа до праздника. Ответить, зачем они пришли на акцию так рано, многие затруднились.

"Погода сегодня нехорошая, мы уже сильно промокли", - пожаловалась одна из участниц. "У нас уже время присутствия здесь закончилось", - ответили на бегу двое студентов и быстро скрылись в пелене снегопада.

Image caption Многие участники митинга оказались на Васильевском спуске задолго до его начала и начали уходить еще до старта концерта

Непогодой свое желание уйти пораньше объяснила и пара москвичей с четырьмя российскими флагами. "Мы из дома принесли, а остальные взяли у соседей", - неуверенно объяснила женщина, откуда у них такое количество триколоров.

Другие и вовсе объясняли, что не уходят с Васильевского спуска, а просто хотят погреться, выпить чаю или сходить в туалет. Не все смогли ответить на вопрос о теме мероприятия - например, один юноша предположил, что у Кремля отмечают День России. "Ой, а я забыла, но наш руководитель Галина Васильевна точно знает", - смеялась другая участница.

Многие при этом охотно рассказывали Би-би-си о желании поддержать российских олимпийцев, вспомнить памятные даты войны и поддержать российского президента Владимира Путина.

"Лично я пришла по зову сердца, молодой человек. Я за Крым! Я сразу на все вопросу ваши отвечу! Я за Путина, я за Россию!", - эмоционально отвечала на незаданный вопрос корреспонденту Би-би-си пенсионерка.

Учитель одной из московских школ Елена, пришедшая к Кремлю с коллегой, призналась, что тоже поддерживает курс Владимира Путина, но не видит в будущем чего-то особенно радужного: "Это не будет какой-то резкий рывок. Может быть Путину виднее, но я вижу, что мы быстрыми темпами не сможем продвигаться".

"Мы очень любим Владимира Путина и действительно страшно представить, что он уйдет. Но я уверена, что Россия - великая и огромная страна и мы найдем нового лидера", - обеспокоенно рассказывала многодетная мать, которая пришла на Васильевский спуск в составе организованной группы от района Отрадное.

"Навальному не разрешают - это его вина"

О том, что неделю назад власти Москвы запретили проводить массовую акцию в центре сторонникам Навального, некоторые из участников даже не знали. Однако были и те, кто высказался в пользу оппозиционера.

"Все имеют на это право, мы же в свободной стране живем. Наверное, надо разрешить", - сказала Би-би-си женщина средних лет. Представитель организации "Боевое братство" Руслан в то, что оппозиционеру могли запретить митинг, не поверил: "Не может быть такого, чтоб ему не разрешали. Разрешают всем. Если ему не разрешают, это его вина".

С Русланом согласилась и другая участница митинга: "У нас демократия в стране. Я считаю, если человек хочет, то все возможно. Ксении Собчак же никто не мешает!"

Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/GETTY IMAGES Image caption Спортивная и историческая направленность праздника не помешала людям активно высказываться в поддержку Владимира Путина

Тематика праздника Олимпиадой и войной не ограничилась. Участникам продемонстрировали снятый под драматичную мелодию ролик о достижениях России в Сирии и напомнили о том, что Владимир Путин объявил 2018-й годом волонтера.

А глава Общественной палаты Валерий Фадеев рассказал собравшимся о санкциях, которые, по его словам, для России как "булавочные уколы": "Высшая справедливость всегда на стороне России… Мы будем сильными и свободными во веки веков!".

Помимо обычных граждан в празднике принимали участие и патриотические организации: у сцены стояли люди со знаменам Общероссийского национального фронта, Национально-освободительного движения, "Единой России", "Молодой гвардии".

Согласно оценке МВД Москвы, всего на митинг пришло 60 тысяч человек. По оценке корреспондентов Би-би-си, к концу концерта, который продлился час, на Васильевском спуске оставалось не больше 5-6 тысяч человек, а общее число участников вряд ли превысило 25 тысяч.