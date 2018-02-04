История "Жизни": забытый журнал либерального Афганистана

Моника Уитлок Би-би-си
  • 4 февраля 2018

Красочные страницы глянцевого журнала "Жвандун" ("Жизнь"), лишь недавно оцифрованные, наглядно демонстрируют устремления и стиль жизнь афганской элиты в годы социальных и политических перемен.

Журнал печатался почти всю вторую половину ХХ века. Статьи посвящались как текущим мировым событиям, истории и общественным вопросам, так и, конечно, звездам кино и моде.

Более 50 лет своего существования "Жвандун" отражал не только происходящие вокруг изменения, но и - что более интересно - нечто куда более трудноуловимое: надежды и чаяния своих читателей.

Впрочем, аудитория у журнала была небольшой: большинство жителей Афганистана были неграмотны.

Читатели "Жвандуна", как и его авторы, жили в основном в Кабуле. Это были прогрессивные люди, у которых было свободное время и возможность обдумать, какое именно посмотреть кино или как перешить юбку.

Периодические издания в Афганистане стали издаваться с середины 1920-х годов, и "Жвандун" был одним из журналов для легкого чтения.

Основные афганские мыслители и писатели печатались на страницах журнала "Кабул".

"Адаб" ("Культура") публиковался кабульским университетом, а "Камкайано Анис" ("Друг детей") был наполнен рассказами для детей и головоломками.

"Жвандун" вышел в свет в 1949-м - это был важный год для этого региона. После окончания Второй мировой войны вокруг рушились европейские империи.

Соседние с Афганистаном страны - Иран, Пакистан и Индия - были охвачены новыми, постколониальными идеями.

Власти Афганистана решили, что пришло время создать современное государство.

В казне были деньги, и король Мухаммед Захир-шах пригласил в страну иностранных советников, пытаясь заручиться поддержкой как США, так и СССР.

К 1955 году у Афганистана появилась собственная авиакомпании Ariana, которая обеспечила связь с другими странами мира.

Ее самый известный рейс назывался "Путь Марко Поло": рейс связывал Кабул с Франкфуртом - с остановками в Тегеране, Дамаске, Бейруте и Анкаре.

Кроме того, авиакомпания соединила и афганские города, которые до того разделяли пустыни и горные хребты.

В 1960-е годы на страницах "Жвандуна" появилась реклама.

Рекламировали автомобили, холодильники, радиоприемники, детские смеси - вещи, о которых большинство простых афганцев не могло даже мечтать. Но для некоторых эта реклама стала отражением манящей потребительской революции.

В 1973 году Мухаммед Захир-шах был свергнут своим двоюродным братом, Мохаммедом Даудом Ханом.

Отвергнув традиции, тот объявил себя не королем, а президентом новопровозглашенной республики.

Очень интересно смотреть на рекламу на страницах "Жвандуна" тех времен, когда Дауд пытался развивать местную промышленность и сферу услуг.

Но в Афганистане кипели политические дебаты между приверженцами самых различных идеологий. В 1978 году Дауд был убит коммунистами.

В Афганистане это событие называется "Апрельской революцией", и именно с нее начался вооруженный конфликт, который продолжается по сей день.

Реклама в журнале исчезла после вторжения советских войск в 1979 году.

Но "Жвандун" продолжал отражать надежды и чаяния своих новых читателей.

Советские кинозвезды заменили на страницах журнала звезд голливудских. Вместо холодильников или магнитофонов появились трактора.

Публиковались даже изображения советских представлений о грядущей утопии.

Но, несмотря на все портреты Ленина и фотографий гимнастов, советские и американские идеи о будущем были во многом схожи.

"Жвандун", "Кабул" и другие журналы прекратили публиковаться после поражения советских войск в 1990-е годы.

В стране начался хаос, и многие авторы, читатели и иллюстраторы бежали из страны.

Из-за прихода к власти талибов они так и не вернулись домой.

Но афганские журналы были столь популярны, что люди их редко выкидывали. Многие читатели и библиотеки бережно хранили номера.

Библиотека конгресса США собрала почти полную коллекцию.

Теперь десятки выпусков были оцифрованы. Все желающие могут увидеть все номера здесь.
Image caption Журнал "Жвандун"

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