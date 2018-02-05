Порнофейки: шалости с серьезными последствиями

Image caption На этом видео лицо актрисы Натали Портман было воспроизведено компьютером на основе сотен ее фотографий, которые легко найти в интернете

В последние недели в интернете наблюдается резкий рост популярности так называемых порнофейков - порнофильмов, в которых цифровым способом заменены лица актрис и актеров.

Инструменты компьютерной манипуляции стали в последнее время настолько мощными и удобными в использовании, что позволяют воплощать в виде цифровых образов в интернете любые сексуальные фантазии.

Их применение иногда не только переходит границы человеческой порядочности, но и заставляет нас засомневаться в том, можно ли вообще верить тому, что мы видим на экране.

Эта изощренная технология может выйти далеко за пределы сомнительного развлечения и способна привести к серьезным последствиям - и для отдельных людей, и для общества в целом.

Сейчас много говорят о кризисе, связанном с широким распространением фейковых новостей, но не исключено, что нынешние фейки - это только начало.

Уже слеплено несколько таких фейковых видео с лицом президента Трампа. Пока это очевидные шутки, но несложно представить, насколько эффективными могут быть подобные поделки в пропагандистских целях.

Правообладатель иллюстрации FakeApp Image caption A Windows program called FakeApp has made it easy to create the videos once a user has gathered enough photos of their subject

Как всегда, новая технология застала нас врасплох. Вебсайты и соцсети, где распространяются такого рода материалы, пристально за ними следят. Но что со всем этим делать, большинство понятия не имеют и нервничают по поводу того, что будет дальше.

В сообществах, экспериментирующих с такими технологиями, наблюдается заметное оживление, поскольку в сети появляются все новые и новые секс-видео с известными лицами. Новые технологии живо обсуждаются, но крайне редко мы видим следы угрызений совести, когда разговор заходит о возможных последствиях появления этих фейков.

Является ли создание порнографического фильма с использованием чьего-то лица неэтичным? Действительно ли важно, настоящее это видео или нет? Кто-нибудь страдает от этого?

Может быть, этим людям стоит задаться еще одним вопросом: как чувствует себя жертва их манипуляций?

Как создается порнофейк

По словам одного из экспертов, одно такое программное обеспечение, выпущенное менее месяца назад, было загружено уже более 100 000 раз.

Вообще подобные манипуляции с эротическими фотографиями и фильмами - занятие не новое, ему уже более 100 лет.

Но раньше этот процесс был весьма трудоемким, особенно в случае с видео. Качественное редактирование подобного рода требовало большого мастерства и голливудского бюджета.

Image caption Несколько актрис сериала "Игра престолов" были добавлены в порноролики

Теперь эта задача упрощена до трех несложных шагов: собрать фотографии человека, выбрать какой-нибудь порнофильм, загрузить это все в компьютер и просто ждать. Ваш компьютер сделает все остальное, хотя на создание короткого клипа может уйти более 40 часов.

Наиболее популяры порнофейки со знаменитостями, но с помощью таких манипуляций можно вставить в видео лицо любого человека, если есть достаточное количество его качественных фотографий. Сейчас, когда люди постоянно публикуют селфи в соцсетях, добыть эти снимки не составляет особого труда.

Новая технология вызвала интерес во всем мире. В последнее время огромное число поисков порнофейка наблюдалось в Южной Корее. Скорее всего, оно было вызвано публикацией нескольких фейковых видео с 23-летней корейской поп-звездой Ким Соль Хён.

Один из просмотревших видео пользователей оставил такой комментарий: "У меня такое чувство, что это противозаконно. Отличная работа!"

Главный объект - знаменитости

Несколько знаменитостей, похоже, особо интересуют создателей порнофейка. Судя по всему, главное здесь то, насколько скандальным было бы появление в сети настоящего порнофильма с этим человеком.

В сообществах фанатов порнофейка наиболее популярны видео с актрисами Эммой Уотсон и Натали Портман.

Появились порнофейки с Мишель Обамой и Иванкой Трамп. Есть фейковое видео и с Кейт Миддлтон. Пресс-служба Кенсингтонского дворца отказалась от комментариев по этому поводу.

Image caption Одной из первых жертвой подобных манипуляций стала актриса Галь Гадот

Израильская актриса и модель Галь Гадот, сыгравшая главную роль в фильме "Чудо-женщина", стала объектом одного из первых порнофейков, продемонстрировавших возможности новой технологии.

В статье на сайте новостей из мира компьютерных технологий Motherboard прогнозировалось, что понадобится примерно год, прежде чем эта технология станет автоматизированной. В результате этот процесс занял всего месяц.

Порнофейки вызывают все больше критики, и сайты, через которые они распространяются, начинают задумываться над тем, что с этим делать. Некоторые даже начали предпринимать меры.

Администраторы сайта Gfycat уже удалили некоторые видео, которые они идентифицировали как порнофейки. Но в ближайшем будущем эта задача может значительно усложниться.

Вебсайт Reddit, который стал главной платформой обмена в этом сообществе, пока не предпринял никаких прямых мер, но, по сведениям Би-би-си, его администрация рассматривает различные варианты.

Поиск в Google определенных фото или видео зачастую предлагает ссылки на порнофейки из-за того, как поисковая система индексирует посты в Reddit.

Google уже менял алгоритмы поиска, чтобы затруднить поиск определенных типов материалов. Пока неясно, собирается ли компания предпринимать похожие меры в связи с появлением порнофейков. Как и все мы, подобные компании только начинают осознавать, что такой материал существует.

Image caption Не повезло и актрисе Эмме Уотсон, чье лицо также было добавлено в порнофейки

Последние несколько лет эти сайты ведут борьбу с так называемой порноместью - публикацией настоящих интимных фотографий и видео людей без их согласия.

Порнофейки могут стать еще одним орудием подобной мести: такие видео могут быть фейковыми, но вызванные ими психологические травмы станут самыми настоящими.

Фейковые новости

Утверждение о том, что порнобизнес был одним из локомотивов инноваций, уже стало журналистским штампом. Именно порнобизнес, как считается, способствовал улучшению качества компрессии видео файлов и успеху домашних видеокассет.

Как и в этих случаях, новые технологии порноиндустрии могут найти применение в других сферах жизни.

Журналист Джон Кристиан в одной из своих статей предсказал худший сценарий, в котором эта технология может быть использована для обмана властей, населения и даже для разжигания международных конфликтов.

И это не пустая угроза. Фейковые новости уже воздействуют на общественное мнение. Возможно, они даже способны влиять на итоги выборов.

Если добавить к этому развитие звуковых технологий, например, разработки компании Adobe, возникнет вероятность двойного обмана. Выглядеть и звучать это будет правдоподобно даже для людей, регулярно следящих за новостями.

Image caption Одно из созданных таким образом видео превращает Дональда Трампа в Доктора Зло, персонажа фильмов об Остине Пауэрсе

Но пока это просто порнография, и многие ее производители прекрасно понимают, чем они занимаются.

"То, что мы здесь делаем, нельзя назвать полезным или благородным. Это унизительно и вульгарно по отношению к женщинам, которых используют для создания порнофейков", - признается пользователь Reddit. Но при этом он приводит смехотворный аргумент в защиту порнофейков: по его мнению, они могут свести на нет порноместь.

"Если все выглядит реальным, ничего реального нет, - утверждает он. - Если реальное видео домашнего секса будет кем-нибудь использовано для порномести, всегда можно будет сказать, что оно фейковое".

Подобного рода попытки оправдания, безусловно, в первую очередь призваны защитить душевное спокойствие создателей порнофейков, а не тех, чьи лица появляются в этих видео.

Но в одном с представителями сообщества порнофейков не поспоришь: технология появилась, и пути назад уже нет.