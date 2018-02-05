Пресса Британии: в Вестминстере нашли две тайных масонских ложи

В обзоре британских газет:

Что делают масоны в Вестминстере?

Газета Guardian на первой полосе публикует эксклюзивную статью о сразу двух секретных масонских ложах, действующих в Вестминстере.

Автор статьи Иэн Кобэйн на сенсацию не претендует, признавая, что масонские ложи - явление обычное, но подчеркивает, что в данном случае речь идет о ложах тайных, которые были основаны специально для членов парламента и журналистов, освещающих вопросы политики.

Имена членов этих лож, как и положено у масонов, для внешнего мира сохраняются в тайне, однако и между самими ложами, как выяснила газета, сохраняется некоторая степень недоверия.

Один из членов ложи New Welcome Lodge, куда принимают членов и сотрудников парламента, признался, что журналистов из Gallery Lodge они стараются держать на расстоянии вытянутой руки, потому что хотя они и входят в братство масонов, но все же остаются пишущей братией, а кому же захочется, чтобы ваши беседы подслушивали журналисты.

Глава Объединенной великой ложи Англии и Уэльса Дэвид Стейплз попытался развеять такие предубеждения, заявив, что между членством в братстве масонов и журналистской практикой нет никаких противоречий.

"Вопреки общепринятому мнению, членство в масонской ложе помогает журналистам, политикам, полицейским и юристам лучше служить обществу, - утверждает Сэйплз, - и вообще куда больше людей не постеснялись бы заявить о своей принадлежности к братству, если бы не опасались предвзятого отношения и дискриминации".

Чтобы читателям было понятнее, о чем вообще идет речь, Guardian предлагает также краткую историю масонства в Британии в вопросах и ответах:

Как появились масоны?

Первая Объединенная великая ложа Англии и Уэльса была основана в одном из пабов лондонского Сити в 1717 году. К тому времени в Лондоне уже было 4 ложи. Однако согласно сохранившимся архивам в Эдинбурге масонская ложа существовала уже в 1599 году.

Почему масоны такие скрытные?

Современные масоны - продолжатели дела вольных каменщиков средневековья, которые иногда подвергались преследованиям и вынуждены были уходить в подполье. Именно тогда возникла система опознавательных знаков, жестов и паролей, по которым члены братства узнавали друг друга. Впрочем, многие подозревают, что секретность нужна масонам для того, чтобы продвигать членов братства по службе или в бизнесе.

Все ли масоны сохраняют в тайне принадлежность к братству?

Нет, любой масон может при желании сообщить о своей принадлежности к ложе. Более того, имена всех высокопоставленных членов Объединенной ложи можно найти в справочнике. Так, великим мастером ложи является герцог Кентский, а принц Филип состоит в военно-морской ложе, однако большинство масонов предпочитают держать принадлежность к братству в секрете.

Можно ли считать масонство религией?

Нет, хотя от новичков требуют, чтобы они признали веру в некую божественную фигуру, этакого архитектора вселенной. В принципе достаточно, чтобы вы были монотеистом, и вообще в ложах в принципе запрещены дискуссии на религиозные и политические темы.

Морскую пехоту нельзя списывать со счетов

Исторически так сложилось, что имперский статус Великобритания приобрела благодаря своему военно-морскому флоту. А чтобы удерживать в подчинении колонии и вести военные действия на континенте, ей необходим был особый род войск - морские пехотинцы.

Но империи больше нет, колонии обрели независимость, в Европе воцарился мир, и потому стратеги с Уайтхолла решили, что морским пехотинцам следует урезать бюджет.

На эту тенденцию указал специальный комитет по обороне при Палате общин, вовремя оценивший масштабы катастрофы, грозящей британской боеспособности.

И поскольку правительство даже не попыталось отрицать подобные планы, Daily Telegraph в редакционной статье приводит вывод комитета, в котором поведение правительства названо "недальновидным, безграмотным с точки зрения военной науки маневром, полностью противоречащим стратегическим реалиям".

Конечно, отмечает газета, всегда есть опасность придавать слишком большое значение военным активам, которые играли важную роль в прошлых конфликтах, но окажутся бесполезными в будущих войнах. В противном случае у нас до сих пор была бы кавалерия. И все же, по мнению Daily Telegraph, "морской державе было бы крайне глупо экономить на возможности или вовсе отказываться от проведения эффективных военно-морских операций".

Разумеется, речь о десантировании таких масштабов, как высадка союзников в Нормандии в 1944 году, не идет, однако хорошо обученные морские пехотинцы вполне способны выполнять важные задачи, совершая неожиданные высадки с десантных кораблей.

И вот теперь возникла реальная опасность, что власти могут урезать численность или морпехов, или боевых десантных кораблей класса "Альбион", или и того и другого вместе взятых.

Пока что численность корпуса морской пехоты не сокращается, да и набор рекрутов продолжается в обычном порядке, однако газета опасается, что возникшая неопределенность может негативно отразиться и на качестве подготовки, и на боевом духе самих солдат.

Более того, напоминает Daily Telegraph, в наши дни, когда силы специального назначения играют все более важную роль в борьбе с терроризмом, со стороны Британии было бы крайне неосмотрительно отказываться от талантливых новобранцев, стремящихся в морпехи.

Столетие победы суфражисток: бой продолжается

Guardian в редакционной статье вспоминает, как сто лет назад писала о "великом достижении и знаковом конституционном событии": тогда, в 1918 году, после более чем полувековой борьбы, в ходе которой тысячи суфражисток подвергались насилию, томились в тюрьмах, а некоторые даже поплатились жизнью, женщины все же получили "полные гражданские права".

Так в сознании британцев закрепилась идея полового равенства и политической репрезентативности.

Наглядная агитация 100-летней давности: как женщины боролись за свои права

Дальше - больше. Новый революционный закон дал женщинам право избираться в парламент. И хотя на следующих всеобщих выборах 99 из 100 кандидатов были мужчинами, в Палате общин все же появилась первая женщина - Нэнси Астор, называвшая себя "пылкой феминисткой".

Женщины, получившие право голоса, возымели огромное влияние на ведущие политические партии. Уже в 20-е годы женщины-лейбористы настойчиво требовали от руководства своей партии разрешить выдавать в государственных клиниках противозачаточные средства замужним дамам. Женщины-консерваторы такой смелостью тогда не отличались. Но и к их словам в партии вынуждены были прислушиваться.

Тем не менее, к 30-м годам в консервативной партии состоял уже миллион женщин, и они во многом обеспечили своей партии победу на выборах. После этого, в течение нескольких десятилетий женщины в своем выборе были более консервативны, чем мужчины, и только к моменту избрания Маргарет Тэтчер женские голоса стали склоняться влево.

Впрочем, сама Тэтчер вовсе не была феминисткой, и в ее правительстве была всего одна женщина, что еще более снизило интерес женщин к консерваторам. В наши дни избирательная активность женщин не ниже, чем у мужчин, однако большинство из них, особенно это касается молодых девушек, предпочитают лейбористов.

На сегодняшний день, полагает газета, "Британия по-прежнему испытывает серьезный дефицит демократии": иначе как можно объяснить тот факт, что женщины составляют более половины населения страны, а в парламенте их меньше трети. И даже там, в стенах парламента, их настигают домогательства и сексизм. Кстати, напоминает Guardian, в двух масонских ложах в Вестминстере, о которых уже шла речь, нет ни одной женщины, и это тоже часть проблемы.

Так что через сто лет после того, как мужчины и женщины получили равные избирательные права, еще многое предстоит сделать для того, чтобы они стали по-настоящему равными в политик, заключает газета.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com