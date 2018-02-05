Снегопад в Москве. Горшочек, не вари

  • 5 февраля 2018
снег Правообладатель иллюстрации Getty Images

Москву засыпало снегом. Высота сугробов во многих районах превышает метр. Коммунальщики зачастую не успевают расчищать снежные завалы. Автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил московским школьникам не ходить в понедельник в школу.Снегопады нарушили работу столичных аэропортов.

снег Правообладатель иллюстрации Getty Images

Снегопад продолжался все выходные.

снег Правообладатель иллюстрации Getty Images

Потепление ожидается в Москве к концу недели.

снег Правообладатель иллюстрации Getty Images

Коммунальщики за воскресенье вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубометров снега.

снег Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

В Москве повалены сотни деревьев. Один человек погиб.

снег Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS

Более ста деревьев упали на припаркованные автомобили.

снег Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS

В понедельник утром на многих московских магистралях возникли заторы.

снег Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS

Власти обещают, что транспортного коллапса в Москве не будет.

снег Правообладатель иллюстрации Getty Images

До середины недели снег в Москве возможен, но таких сильных снегопадов пока не будет, говорят синоптики.

снег Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Особенно нелегко сейчас московским дворникам.

снег Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS

Соцсети пестрят отчетами о времени, потраченном на откапывание автомобиля из-под снега.

снег Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".

снег Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

По данным дорожной полиции, за три дня снегопада в Москве произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий - в основном мелких, так как скорость машин снизилась.

снег Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS

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