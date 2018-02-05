Снегопад в Москве. Горшочек, не вари

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Москву засыпало снегом. Высота сугробов во многих районах превышает метр. Коммунальщики зачастую не успевают расчищать снежные завалы. Автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил московским школьникам не ходить в понедельник в школу.Снегопады нарушили работу столичных аэропортов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Снегопад продолжался все выходные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Потепление ожидается в Москве к концу недели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Коммунальщики за воскресенье вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубометров снега.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

В Москве повалены сотни деревьев. Один человек погиб.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS

Более ста деревьев упали на припаркованные автомобили.

Правообладатель иллюстрации Alexander Sherbak/TASS

В понедельник утром на многих московских магистралях возникли заторы.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/TASS

Власти обещают, что транспортного коллапса в Москве не будет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

До середины недели снег в Москве возможен, но таких сильных снегопадов пока не будет, говорят синоптики.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

Особенно нелегко сейчас московским дворникам.

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS

Соцсети пестрят отчетами о времени, потраченном на откапывание автомобиля из-под снега.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS

По данным дорожной полиции, за три дня снегопада в Москве произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий - в основном мелких, так как скорость машин снизилась.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshenko/TASS

***