Снегопад в Москве. Горшочек, не вари
Москву засыпало снегом. Высота сугробов во многих районах превышает метр. Коммунальщики зачастую не успевают расчищать снежные завалы. Автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил московским школьникам не ходить в понедельник в школу.Снегопады нарушили работу столичных аэропортов.
Снегопад продолжался все выходные.
Потепление ожидается в Москве к концу недели.
Коммунальщики за воскресенье вывезли с улиц столицы 1,2 миллиона кубометров снега.
В Москве повалены сотни деревьев. Один человек погиб.
Более ста деревьев упали на припаркованные автомобили.
В понедельник утром на многих московских магистралях возникли заторы.
Власти обещают, что транспортного коллапса в Москве не будет.
До середины недели снег в Москве возможен, но таких сильных снегопадов пока не будет, говорят синоптики.
Особенно нелегко сейчас московским дворникам.
Соцсети пестрят отчетами о времени, потраченном на откапывание автомобиля из-под снега.
"Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".
По данным дорожной полиции, за три дня снегопада в Москве произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий - в основном мелких, так как скорость машин снизилась.
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