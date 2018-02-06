"Мысли дня" в лондонском метро настраивают пассажиров на лучшее

Правообладатель иллюстрации @oval_station Image caption "Всё самое лучшее в жизни - бесплатно, - гласит эта надпись. - Важно никогда не упускать это из виду. Оглянитесь вокруг. Везде, где вы увидите дружбу, преданность, смех и любовь... там и находится ваше сокровище"

Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. В каждой неудаче заложено зерно будущей победы. Доброта - это язык, который могут слышать глухие и видеть слепые.

Это не афоризмы из печений с предсказаниями, а своеобразная пища для размышления, которую ежедневно предлагают пассажирам лондонского метро на станции Oval на юге британской столицы.

Все началось 14 лет назад, когда менеджер по работе с клиентами Энтони Джентлс решил подбодрить пассажиров подземки, идущих с непроницаемыми лицами стройным потоком через турникеты в утренний час пик, мудрыми изречениями из своей любимой книги - "Дао де цзин", ключевого произведения древнекитайской философии.

Эстафету подхватил его коллега Глен Сазерленд. Его записи на информационной доске в вестибюле станции стали настолько популярными, что у Глена по всему миру появились поклонники, а в самом Лондоне - масса подражателей.

Image caption Энтони Джентлс убежден, что станции метро не должны быть "стерильными местами"

Энтони Джентлс говорит, что, предлагая вниманию пассажиров древнекитайскую мудрость, он хотел подбодрить людей, перед тем как они начнут спускаться в туннель.

"Если эти слова вдохновляют меня, то, может быть, когда их увидят пассажиры, то они остановятся на минуту, и на время забудут о своих заботах", - говорит родившийся и выросший на востоке Лондона Джентлс.

"Станции метро не должны быть стерильными местами", - добавляет он.

Image caption С 2007 года Глен Сазерленд написал более трех тысяч мыслей и цитат и говорит, что повторился лишь четырежды

Джентлз не ограничивается даоистскими цитатами. Даже самые уставшие пассажиры не могли не заметить на доске такие фразы, как: "Счастливый человек сделает счастливыми других" (Анна Франк), или "В мире нет ничего более заразительного, чем смех и хорошее настроение" (Чарльз Диккенс).

И вдруг началось нечто интересное.

Правообладатель иллюстрации Linda Studd

"Столько раз в этом году вам удавалось сказать нужные слова в самое нужное для меня. Станция "Овал" - вы потрясающие! Продолжайте в том же духе в 2018-м", - пишет Линда Стадд в "Твиттере."

Правообладатель иллюстрации Neil Kiteley

"Люди на станции "Овал" заслуживают медали. Они гораздо более вдохновляют, чем кучка политиков с истекшим сроком годности", - пишет в "Твиттере" Нил Кайтли.

Пассажиры вдруг стали ломать стереотип о том, что в метро все хранят молчание, и стали заговаривать с работниками станции метро.

Некоторые останавливались и благодарили Энтони Джентлса за его цитаты, другие стали менять свой обычный маршрут лишь только для того, чтобы проехать через станцию "Овал".

У себя на арбочих местах многие многие даже начали собираться в группки во время обеденного перерыва, чтобы обсудить значение каждой новой фразы.

Энтони Джентлс говорит, что как-то раз один мужчина минут 20 ходил взад и вперед по платформе, а затем поднялся к вестибюлю и заявил, что ему наконец удалось понять, что для него значит эта фраза.

"Я рад, что это повлияло на жизнь людей. Нам всем время от времени нужно какое-то воодушевление, какое-то ободрение, - говорит 59-летний Джентлс. - Слова находят отклик. Одна-единственная фраза может пробудить множество эмоций".

Image caption В попытке сделать станцию более привлекательной, сотрудники принесли туда цветы, растения и даже этажерку, где люди могут обмениваться друг с другом книгами

В 2007 году он передал эстафету своему коллеге Глену Сазерленду, отдав ему свой маркер и маркерную доску .

С тех пор тот написал более трех тысяч разных мыслей и цитат, и говорит, что повторялся лишь четырежды.

47-летний Сазерленд также отвечает за аккаунт станции "Овал" в "Твиттере", который в прошлом году стал чрезвычайно популярным.

У твиттер-аккаунта "Овал" сейчас более 20 тысяч фолловеров по всему миру, от Франции и Испании до Малайзии и Австралии.

Image caption Глен Сазерлэнд очень удивлен, что у аккаунта станции метро в "Твиттере" тысячи фолловеров

"Недавно появился кто-то из Аргентины", - говорит Глен.

Аргентинская семья попросила Глена Сазерленда написать на станционной доске цитату из Мирты Легран - знаменитой аргентинской актрисы и телеведущей.

Он это сделал, и вскоре его труд обсуждался на телешоу актрисы.

"Если это помогает людям, если это приносит им радость, то это хорошо, - говорит Глен. - Но я очень удивлен, что двадцать тысяч человек следят за "Мыслями дня". Я и в самом деле не могу этого понять. Это очень странно".

Правообладатель иллюстрации Eltrece Image caption Цитата с доски на станции метро "Овал" была даже показана на аргентинском телевидении

Но вместе с ростом популярности возрастает и ответственность.

В 2017 году в Лондоне произошло несколько терактов, а также сгорело высотное здание Гренфелл-тауэр, где погибли десятки человек.

Сотрудники станции "Овал" ломали головы: как написать что-то одновременно деликатное, вдохновляющее и указывающее, что дух Лондона не сломлен.

"Это было очень трудно, особенно после пожара в Гренфелл-тауэр", - говорит Глен Сазерлэнд.

И вот, что он сделал.

Правообладатель иллюстрации Oval Tube Station

"Надо быть наиболее сильнымв тот момент, когда чувствуешь себя наиболее слабым. Наши соболезнования. Наш город. Наше разнообразие. Наша сила",- было написано на доске после мартовского теракта.

Правообладатель иллюстрации Oval Tube Station

"Из многих разных цветов получается букет. Где же любовь? Наш Лондон. Наш город. Наше разнообразие, наше достоинство? Сколько еще слез мы должны пролить по невинным жертвам ничтожных идеологий? Сколько еще жизней унесут эгоистические начинания? Наш Лондон. Наш город. Наша сила. Наша стойкость. Наши соболезнования." - было написано после теракта на Лондонском мосту.

Правообладатель иллюстрации Oval Tube Station

"Отвага. Доброта. Дружба. Сила характера. Именно это делает нас людьми и иногда даже подталкивает нас к великим деяниям", - надпись после пожара в Гренфелл-тауэр.

После теракта на Лондонском мосту на маркерной доске три дня подряд появлялись фразы о стойкости Лондона.

"Мы и так всегда очень аккуратно подбираем слова, но в этом случае я подумал, что Лондон, да и вся страна, должны сплотиться, - говорит Сазерлэнд. - Мы должны оправиться от случившегося и продолжать жить дальше".

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Снаружи станция "Овал" выглядит неброско

Судя по всему, пассажиры довольны этими усилиями сделать станцию более гостеприимной и интересной.

Тео Николау часто бывает здесь, когда ездит в гости к знакомым, живущим неподалеку. "Очень приятно обнаружить что-то, что можно прочитать. Это заставляет задуматься", - говорит он.

Марлон Бертон ездит со станции "Овал" на работу.

"Я не каждый день читаю, что здесь пишут, но сегодня прочел, потому что фраза была очень хорошей. Настоящие слова", - говорит он.

Софи Халл из Оксфорда, которая проезжает через "Овал" раз в неделю, когда навещает своего бойфренда, говорит, что эти афоризмы как бы очеловечивают общественный транспорт. "Я их читаю каждый раз", - говорит она.

Со временем этот ежедневный ритуал на "Овал" подхватили и другие станции.

Среди прочих, мысли и напутствия теперь появляются, например, на станциях метро "Ковент-Гарден", "Тауэр-Хилл", "Плейстоу", "Кеннингтон", "Клапам-Норт", "Тафнелл-Парк" и других.

Энтони Джентлс не удивлен подобным развитием событий.

"Когда сотрудники других станций приходят к нам и видят, что тут цветы в горшках, этажерка для обмена книгами, играет классическая музыка, и замечают, как на это все реагируют пассажиры, они хотят сделать что-то похожее", - говорит он.

14 лет спустя, любимой цитатой Энтони Джентлса остается его первая: "Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага".

"Это моя любимая цитата, потому, что это и в самом деле правда, - говорит он. - Не важно, чем вы занимаетесь в жизни, вне зависимости от того, что происходит вокруг, всегда нужно сделать первый шаг".